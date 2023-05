La falta de radiólogo en Torrevieja obliga a trasladar una menor a Elche

Indignación del alcalde de Formentera del Segura con los recortes sanitarios en el Hospital cuando la Vega Baja está, en este puente, llena de turistas y visitantes.

Durante el puente del festivo del Día del Trabajador, 1 de mayo, el Hospital de Torrevieja carece de radiólogos para atender emergencias. Esto ha sido denunciado por el alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano, tras ser informado de que una vecina, de tan solo diez años, fue trasladada hasta un hospital de Elche porque no había un especialista en imágenes que pudiera descartar el diagnóstico de una posible apendicitis.

Las quejas acerca de la decadencia del servicio y la disminución de personal en este centro de salud van en aumento desde que la gestión pasó a manos de la Generalitat Valenciana.

“La realidad es que no hay, un día como hoy, un puente de mayo, donde puede venir gente de todos los sitios a la Vega Baja, a la Comunidad Valenciana, y resulta que tenemos un hospital como el de Torrevieja, con la afluencia de gente que tiene y de extranjeros y de turismo, y resulta que no hay un simple radiólogo”, ha agregado el alcalde en conversación con periodistas de ESdiario.

Cano ha comentado además que el director del Hospital de Torrevieja le había afirmado vía llamada telefónica que sí había un radiólogo disponible, pero que “los médicos no habían visto necesario hacerle la ecografía”; no obstante, minutos después, la madre de la paciente le informó al alcalde que la niña sería trasladada a Elche porque no había quien hiciera el diagnóstico.

Asimismo, al momento del desplazamiento hasta Elche, la progenitora de la menor manifestó que para el traslado tuvo que esperar la ambulancia por varias horas y que los mismos médicos que llevan el caso se sienten “indignados por la malísima organización del hospital”.