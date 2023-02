El divorcio ya se huele

En España huele a "divorcio", por mucho que lo quieran ocultar. Esto del PSOE y PODEMOS suena aquello de: "Mi Antonio me quiere mucho, aunque ahora estamos pasando un mal momento"

Buenos días, feliz fin de semana nuevamente. La semana ha venido, como siempre, cargada de noticias, algunas de ellas difícilmente evitables, como esos terremotos que han afectado a Turquía y Siria y cuyas consecuencias son enormemente graves en coste de personas. Nada se puede hacer, salvo ayudar y colaborar en la localización de supervivientes. Ahora toca aportar solidaridad para la reconstrucción de esos lugares.



Qué diferencia la ayuda que se presta a Turquía y la que se puede prestar a ese país en guerra que es Siria. Porque como dije hace unas semanas, la desgracia de Siria sigue, lo tiros siguen, las muertes siguen y la salida de "refugiados", sigue.



Pero fíjense, en ambos lugares, en este caso, mueren personas por causa de un elemento natural, el terremoto, a unos dos mil kilómetros de Turquía, en Ucrania, mueren personas todos los días, por la voluntad de un invasor y porque la otra parte debe defenderse y llevamos así un año. Me da tristeza esa pérdida de vidas tan voluntaria... qué pena. El Presidente Ucraniano ha realizado una gira por Europa, buscando más compromiso. No tenemos una "barita mágica" para cortar este enfrentamiento y, como consecuencia, esta pérdida continuada de vidas.



En España huele a "divorcio", por mucho que lo quieran ocultar. Esto del PSOE y PODEMOS suena aquello de: "Mi Antonio me quiere mucho, aunque ahora estamos pasando un mal momento", pero Antonio ya se ha alquilado un pisito, con una habitación, en el centro de la ciudad y hace dos semanas que no te llama.



El PSOE ha terminado registrando una propuesta, en solitario, de cambio de la Ley de "Sólo Sí es Sí", ya que no terminó de cerrar un acuerdo con PODEMOS. El Gobierno no se puso de acuerdo consigo mismo. Una parte del Gobierno, la del PSOE, habla de errores y de la necesidad de hacer modificaciones, y pone una cabeza al frente de los cambios, Dña. Pilar Llop, Ministra de Justicia, y otra parte se niega a reconocer que se han equivocado, los de PODEMOS y, como consecuencia no hay nadie que ponga su cargo a disposición del Gobierno.



Tampoco se han llevado bien en la Ley de Protección Animal que, aun habiendo sido aprobada, parte del Gobierno, la de PODEMOS, ha salido quejándose porque no ha incluido a los perros de caza. Aprobar una Ley y salir inmediatamente a decir que no están de acuerdo no da buenas "vibras", como dicen ahora los jóvenes.



Hablando de divorcios y separaciones, Vargas Llosa ha entrado en la Academia Francesa. Lo ha hecho del brazo de su mujer de toda la vida, Patricia Llosa, con quien se ha hecho más fotos en unas horas que en los últimos ocho años, porque en estos últimos años, ha estado pegado a la gran Isabel Preysler que, curiosamente, en este caso, está dando un espectáculo de "despechá", que diría la conocida Rosalía. Y es que el ilustre Premio Nóbel, ha sabido escoger el momento, hay que reconocérselo.



Estuvo con él, con Vargas Llosa, nuestro Rey Emérito, D. Juan Carlos I, al que le vimos más delgado y feliz de encontrarse con su amigo, laureado en este caso. Parece que, se le escapó, que quiere venir a España a hacer una visita, pero ya, como ustedes saben, lo hace fuera de las revisiones de Hacienda y de Justicia, pues ahora ya es ciudadano de Abu Dabi y sólo allí debe dar cuentas de su vida personal y financiera. Me gustaría que pasara algo imposible, que se sentara y escribiera su biografía y nos dejara, como legado, el relato de su intensa vida, porque la vida se acaba y nos quedan demasiadas dudas. Yo le dejo el título "Lo siento, no lo volveré a hacer".

Que la vida se acaba es algo que vemos todos los días. Esta misma semana se ha acabado la vida de D. Carlos Saura, un genio, un amante del arte del cine, del teatro y de la imagen. Nos dio su visión de la vida en sus distintas obras y cambió la vida de algunos actores, como el caso de Andrés Pajares, al que sacó del cajón de cómico y lo descubrió como actor completo en otros registros. Es lo que tiene alguien especial, que hace cosas especiales en la vida de los demás. En sus películas había matrimonios, parejas, divorcios, amores y odios, lo más normal de la vida. Con ellos construía una historia de principio al fin en las que nos encontrábamos retratados en alguno de los papeles, porque eran vidas reales, de las que pasan. Si pueden vuelvan a ver "Elisa, vida mía", "La prima Angélica" o "Cría cuervos".



Es fin de semana, si pueden, no se divorcien, en serio, resulta carísimo y, al final, ninguna como la primera, lo dice Vargas Llosa y, creo que en femenino pasa lo mismo, lo demuestra la mujer de Vargas Llosa. Pero si se divorcian, háganlo bien. En los tiempos de la transición, cuando estaba redactándose la Ley del Divorcio, en televisión española hicieron una encuesta por la calle y preguntaron qué les parecía aquello del divorcio y una señora dijo: "El divorcio sí, pero como Dios manda"... Esta era la idea que teníamos en la cabeza en aquellos tiempos.

Descansen. Si ha nevado cerca de donde ustedes viven, abríguense bien, pónganse calzado adecuado, una buena bufanda y no vayan a la nieve, porque se pueden traer frío y un accidentado disgusto.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra