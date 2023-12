Cine y sofá: M. Night Shyamalan y Otto Preminger en un duelo de terror

Terror psicológico inesperado y una obra maestra del cine negro con el retrato de una obsesión

Llaman a la puerta (2023): nunca recibas a desconocidos

Dr. M. Night Shyamalan / 100 min

La película, que mezcla el terror psicológico con el género apocalíptico, está basada en la novela de 2018 "The Cabin at the End of the World" de Paul G. Tremblay. La trama es en principio simple, como nos tiene acostumbrados Shyamalan; cuatro personas desconocidas y armadas llegan a una residencia que se encuentra aislada en el bosque, en la que están pasando unos días de vacaciones una pareja gay y su hija adoptiva. La niña pequeña, que les observa llegar desde la lejanía, advierte a sus padres de la visita inminente de esas personas y rápidamente la familia cierra las puertas de la vivienda.

El misterio ante la llegada de extraños a esa casa ya está servido y te atrapa enseguida con un suspense provocado por una situación insólita. Un primer momento que va evolucionando lentamente, creando una atmósfera desasosegante y volviendo más complejo el escenario reducido y claustrofóbico en el que se mueven los personajes.

Muchos pueden pensar que la carrera de Shyamalan no ha sido todo lo consistente que esperaban con ese espectacular inicio que tuvo con 'El sexto sentido', 'El bosque', 'Señales' o 'El protegido'. El hecho de cometer algún patinazo como 'La joven del agua' y, posteriormente, una etapa donde realizó productos de encargo para grandes compañías como 'Airbender' o 'After earth', de baja calidad, puede dar esa sensación de que su carrera ha ido de más a menos, o que es algo irregular en su cine. Pero si sumamos a sus mejores obras el resto de su filmografía, entre las que destacan: 'El incidente', 'Múltiple', 'Cristal', 'La visita' y 'Tiempo', que aunque no estén a la altura de sus mejores trabajos, sí mantienen un nivel bastante alto, y además añadimos su reciente incursión en TV con la exitosa serie 'Servant', nunca ha dejado de ser un director muy hábil, cuya propuesta por el misterio es sumamente interesante.

Como anécdota, Shyamalan utilizó para filmar 'Llaman a la puerta' lentes de la década de 1990, con el objetivo de darle un aspecto de thriller de la vieja escuela a la cinta. La podéis disfrutar en Movistar Plus+ .

Laura (1944): Un nombre, un crimen y una obsesión

Dr. Otto Preminger / 88 min.

Laura es una maravillosa película de cine negro, mil veces nombrada y cada año más recordada, que se adentra en el género del thriller psicológico, combinando hábilmente elementos de suspense y oscilando entre lo romántico, lo dramático y lo detectivesco.

Dirigida por Otto Preminger en el que es, sin duda y a pesar de tener una filmografía envidiable, su mejor trabajo tras las cámaras, fue estrenada en 1944, y está basada en la novela homónima de la escritora Vera Caspary. Una cinta que lo tiene todo para entretener explorando temas como la obsesión, el amor y la traición, enmarcado en el elegante telón de fondo de la ciudad de Nueva York y adornado con la partitura musical de David Raskisin, que se convirtió rápidamente en un éxito mundial y contribuyó a crear esa atmósfera inquietante que ha hecho de Laura un clásico del cine noir.

La historia se centra en el asesinato de Laura Hunt. Una joven y exitosa ejecutiva neoyorkina, interpretada por Gene Tierney, que ha sido encontrada muerta en su apartamento. Elegante, alegre y de buen corazón, es querida y adorada por todos sus amigos y no tiene, en apariencia, nadie cercano que pudiese tener algún motivo para asesinarla. El detective Mark McPherson, encarnado por Dana Andrews, es asignado para tratar de descubrir quién lo ha realizado y por qué. Para ello, elabora un retrato mental de la joven a partir de un majestuoso dibujo y de las declaraciones de las personas que forman parte de su vida.

A medida que McPherson se sumerge en la investigación, se va enamorando de la imagen idealizada que va construyendo de Laura. Observa su retrato, estudia sus pertenencias y entra de lleno en su mundo a través de los diferentes personajes que giraban alrededor de la vida de la víctima. No es el único que sentía atracción por ella. Shelby, interpretado por Vincent Price, es un pretendiente granuja y mujeriego, cuyo único interés es el dinero y una posición social que le permitiera vivir sin trabajar. Clifton Webb, en un papel fabuloso y que borda a la perfección, da vida a Waldo Lydecker, famoso escritor adinerado y arrogante, obsesionado con Laura y celoso de cualquier hombre que aspire a enamorarla y apartarla de su lado.

En resumen, todos los actores y actrices están excepcionales, pero destaca especialmente Gene Tierney; una de las actrices más hermosas que ha dado el cine; en este filme, su belleza brilla con luz propia como nunca. Imprescindible. La pueden disfrutar alquilándola en Prime video y Google play o ver online en este enlace.