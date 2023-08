¿Sabes cuáles son las diferencias entre el aceite de cáñamo y el de CBD? Ambos se extraen de la misma planta, el cannabis, pero tienen propiedades y usos muy distintos.

A raíz del creciente empleo del aceite de CBD, numerosos usuarios buscan esclarecer su origen. Dado que ambos productos, el aceite de cáñamo y el CBD, provienen de la misma planta, surge la suposición de que son idénticos, te contamos las diferencias.

Diferencias entre el aceite de cáñamo y CBD

El cannabis es una planta que contiene más de 100 compuestos químicos llamados cannabinoides, entre los que destacan el CBD (cannabidiol) y el THC (tetrahidrocannabinol).

El CBD es el responsable de la mayoría de los beneficios terapéuticos del cannabis, como aliviar el dolor crónico, la ansiedad, la inflamación o las convulsiones. El THC, en cambio, es el que produce los efectos psicoactivos o "colocón" típicos de la marihuana.

El aceite de cáñamo se obtiene de las semillas de la planta de cannabis, mientras que el aceite de CBD se extrae de las flores, hojas y tallos. El aceite de cáñamo tiene un alto contenido en ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, pero apenas contiene CBD y THC. Por eso, se usa principalmente como un suplemento nutricional o cosmético, para mejorar la piel, el cabello o las uñas.

Es cierto que proceden de una misma planta, pero para entender la diferencia podemos usar la analogía de la naranja y la flor de azahar. Ambas derivan del mismo árbol, el naranjo, sin embargo tienen usos distintos incluso sus aromas son diferentes.

En España, la comercialización del CBD para consumo humano (uso interno) se encuentra en una situación ilegal. Hasta la fecha, no se ha incorporado en el listado de suplementos alimenticios aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Contrastando esta postura, la venta legal se aplica cuando se destina a uso externo o con fines cosméticos, como es el caso del aceite de cáñamo. La etiqueta debe indicar claramente "uso externo" o "producto técnico".

Una variación clave radica en el contenido de CBD o cannabidiol. Mientras que el aceite CBD es rico en esta sustancia, el aceite de cáñamo presenta un bajo contenido de CBD. Adicionalmente, se diferencian en sus métodos de producción y, en consecuencia, en el precio, siendo el aceite CBD significativamente más costoso.

Para desglosar estas diferencias, es esencial considerar el cáñamo, la marihuana y el CBD por separado.

¿Qué es el cáñamo?

El cáñamo (Cannabis sativa), también conocido como cáñamo industrial, es una planta perteneciente a la familia Cannabaceae, que se cultiva debido a su fibra gruesa y sus semillas comestibles.

A veces, el cáñamo puede generar confusión con las variedades de cannabis utilizadas como fuente de las sustancias psicoactivas marihuana y hachís.

Aunque los tres productos (cáñamo, marihuana y hachís) contienen tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto con efectos psicoactivos en los seres humanos, la cepa de cannabis destinada al cultivo de cáñamo posee solo cantidades reducidas de THC en comparación con aquella destinada a la producción de marihuana o hachís.

El cáñamo es uno de los materiales más antiguos de la humanidad, se han descubierto objetos fabricados con este material con más de 10.000 años.

Se utiliza en la industria textil, en la del papel, en materiales de construcción y también en la industria del cuidado personal. En champús. lociones y bálsamos.

¿Qué es la marihuana?

El término "marihuana" se emplea para categorizar las variantes del cannabis que ostentan más de un 0,3% de THC (tetrahidrocannabinol por peso seco) y tienen la capacidad de inducir efectos psicoactivos o de euforia en el consumidor.

La denominación "marihuana", también conocida como cannabis, hace referencia a las flores desecadas, las hojas, los tallos y las semillas de la planta de cannabis.

En la planta de cannabis se encuentran en exceso de 100 compuestos (conocidos como cannabinoides).

Entre estos compuestos figura el tetrahidrocannabinol (THC), que resulta perjudicial o altera el estado mental, y otros compuestos activos como el cannabidiol (CBD). El CBD carece de efectos perjudiciales, lo que implica que no ocasiona una sensación de "colocón".

La marihuana puede proceder de dos variedades de cannabis, Cannabis sativa o Cannabis indica. Esta es otra diferencia con el cáñamo que procede de una, ‘Cannabis Sativa’.

¿Qué es el aceite de CBD?

El cannabidiol, conocido como CBD, constituye el segundo compuesto activo más frecuente encontrado en el cannabis, también llamado marihuana. Aunque el CBD desempeña un papel esencial en el ámbito de la marihuana medicinal, su origen puede ser rastreado directamente hasta la planta de cáñamo, que es un pariente cercano de la marihuana, o puede ser sintetizado en entornos de laboratorio.

Dentro de los numerosos elementos que componen la marihuana, el CBD no produce en sí mismo la sensación de euforia. Conforme a un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los seres humanos, el CBD no exhibe signos de provocar abuso o generar dependencia... Hasta el momento, no se ha hallado evidencia que vincule el uso de CBD puro con problemas de salud pública".

Además, una distinción clave entre el aceite de CBD y el aceite de cáñamo radica en que el primero ostenta una concentración superior de cannabidiol (CBD) en comparación con el último.

Entre las propiedades más notables del CBD se encuentra su capacidad para mitigar el dolor crónico en animales, si bien se requiere un mayor número de investigaciones para validar dicho efecto en seres humanos.

Un análisis realizado en animales y publicado en el European Journal of Pain sugiere que el CBD podría contribuir a la reducción del dolor y la inflamación asociados con la artritis cuando se aplica sobre la piel.

Otras investigaciones también revelan la capacidad del CBD para suprimir el dolor inflamatorio y neuropático, afecciones de tratamiento difícil.

El CBD solo se puede vender en España para uso tópico

Esa es la definición predeterminada de uso en los estados miembros de la mayoría de Europa. «Para uso externo solamente” es uno de los requisitos de etiquetado necesarios para que un producto de CBD se pueda vender.

Tal como comentan desde THC Abogados, en España y la mayoría de los países, el CBD se puede usar de manera legal como cosmético para uso externo, (con su regulación correspondiente dependiente de la Agencia del Medicamento). Es ilegal vender el CBD para consumo humano, y solo se puede comercializar como producto de uso externo si ha sido fabricado en España.

Como ves, las diferencias entre el aceite de cáñamo y el de CBD son significativas y dependen del origen, la composición y el uso que se les dé. Esperamos que este artículo te haya servido para aclarar tus dudas, si te ha gustado compártelo en tus redes sociales, y déjanos un comentario con tu opinión.