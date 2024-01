La crema Vichyssoise es un exponente de la elegancia de la cocina francesa. Lleva puerros, patata y nata, fusiona tradición con modernidad deleitando los paladares más exigentes.

La Vichyssoise, es una crema versátil tradicionalmente se sirve fría en época veraniega, pero caliente también está deliciosa.

Vichyssoise: un viaje culinario desde Francia hasta el Mundo

La vichyssoise, es una sopa francesa de consistencia espesa y aterciopelada, se elabora con ingredientes sencillos pero llenos de sabor, como puerros, patatas y nata, siendo su característica más peculiar que se sirve tradicionalmente fría.

Esta creación gastronómica, que ha alcanzado reconocimiento a nivel mundial, también se presenta en variantes como la "sopa Parmentier" o "sopa bonne femme" cuando se sirve caliente.

La popularidad de la crema Vichyssoise

En 1943, el New Yorker resaltó la inesperada popularidad que la vichyssoise adquirió en tan solo seis años, un estatus social al que pocas sopas, ya sea servidas frías o calientes, han llegado. Este reconocimiento masivo no solo se limita a su sabor único, sino también a su versatilidad, ya que puede disfrutarse de diversas maneras.

Tras los orígenes de la Vichyssoise, las distintas teorías

Determinar el origen exacto de la vichyssoise ha sido motivo de debate entre los historiadores culinarios. Julia Child, una chef estadounidense de renombre, la considera una "invención americana".

No obstante, persiste la incertidumbre sobre si esta sopa tiene sus raíces en la cocina francesa o en la estadounidense. En su influyente libro "Mastering the Art of French Cooking", Julia Child sugiere que el potage parmentier, una antigua sopa de patatas, podría ser el precursor de la vichyssoise.

Louis Diat: El Maestro Culinario Detrás de la Vichyssoise

Se atribuye comúnmente la invención de la vichyssoise a Louis Diat, un destacado chef francés que trabajó en el Ritz-Carlton de Nueva York.

Según Diat, durante un verano caluroso en 1917, inspirado en la receta de su abuela, creó la famosa sopa de puerros y patatas. Le dio el nombre de "crème vichyssoise glace" en honor a la ciudad balneario de Vichy, conocida por su ligereza.

Desde ese momento, la sopa conquistó América, siendo un éxito instantáneo que respondía a las demandas de los comensales.

Inicialmente, la vichyssoise se servía exclusivamente en verano, pero debido a su creciente popularidad, se incorporó anualmente al menú en 1923.

Incluso la madre del presidente Roosevelt, Sara Delano Roosevelt, la apreciaba tanto que la solicitaba en medio de la noche. Diat compartió la receta como un regalo y se publicó en el libro "Cooking à la Ritz".

En la década de 1930, la sopa cambió su nombre en el menú a "helado vichyssoise", consolidándose como un plato querido en todo Estados Unidos.

El viaje de la Vichyssoise por el Mundo

Desde su creación, la vichyssoise ha recorrido un largo camino, convirtiéndose en un plato apreciado globalmente. Su presencia es evidente en las redes sociales y los buscadores de Internet, demostrando que se disfruta tanto en Asia como en España y Rusia.

Curiosamente, en su país de origen, Francia, la vichyssoise es menos conocida y se encuentra solo en ciertas mesas, como la N3, donde se prepara con agua Célestins, incorporando un toque distintivo de Vichy a esta historia centenaria.

Sopa Vichyssoise, auténtica receta francesa

Ingredientes:

Una cebolla Dos puerros 500 g de patatas 100 g de nata para cocinar 1 litro de caldo de pollo 1 cucharada de mantequilla 250 ml de leche entera Una pizca de nuez moscada Sal al gusto Pimienta al gusto Cebollino picado, al gusto

Pasos para la preparación:

Pelar y cortar en tiras finas todas las verduras. En un cazo o sartén, dorar los puerros y las cebollas con la mantequilla, asegurándose de que no tomen color. Añadir el caldo, las patatas, la sal y la pimienta al gusto. Cocinar destapado a fuego moderado durante 30 minutos. Transferir a una batidora. Agregar la leche, la nata y una pizca de nuez moscada molida, calentando sin que llegue a hervir durante 5 minutos. , calentando sin que llegue a hervir durante 5 minutos. Retirar del fuego y dejar que la mezcla se atempere. Espolvorear con cebollino picado y servir.

¡Disfruta de esta exquisita Sopa Vichyssoise con todo su sabor francés!

En conclusión, la vichyssoise no solo es una sopa deliciosa, sino también un testimonio vivo de cómo un plato puede trascender fronteras y conquistar paladares alrededor del mundo.

Desde sus humildes inicios en Nueva York hasta convertirse en un fenómeno gastronómico global, la vichyssoise demuestra la capacidad de la cocina para unir culturas y crear experiencias culinarias compartidas.

Este viaje culinario, marcado por debates sobre su origen y la influencia de chefs visionarios como Louis Diat, resalta la riqueza y la diversidad que aporta la vichyssoise al panorama gastronómico internacional.

Hoy en día, podemos saborear este tesoro culinario en diferentes rincones del planeta, recordando su evolución a lo largo de los años y apreciando su capacidad para adaptarse a distintos gustos y preferencias.

Así, la vichyssoise no solo es una sopa francesa; es un símbolo de conexión entre personas, lugares y momentos a través de la mesa. Un plato que, a pesar de su sencillez, ha logrado conquistar el mundo.