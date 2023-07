¿Sabías que hay algunos avistamientos OVNI que han marcado la historia de la humanidad? En este artículo te voy a contar los casos más famosos de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Si te gustan los misterios del espacio, seguro que has oído hablar de los avistamientos OVNI más famosos de la historia. Estos son algunos casos que han intrigado a millones de personas y que siguen sin explicación. ¿Te atreves a conocerlos?

Los avistamientos de ovnis no son nuevos. De hecho, desde hace miles de años, el ser humano ha relatado este tipo de sucesos. Por ejemplo, según Wikipedia, el primer avistamiento OVNI fue en el año 1450 a. C, en el Antiguo Egipto. Tras conquistar la ciudad nubia de Napata, Thutmosis III, hizo construir una estela en el Templo de Amón, debajo de la meseta de Jebel Barkal. En una supuesta traducción de un papiro se hablaba de círculos de fuego y peces que cayeron del cielo.

Sin embargo, fue más adelante, en la mitad del siglo XX, cuando la emoción por los OVNIs realmente se incrementó, estos son algunos de los supuestos casos de avistamientos OVNI más conocidos de la historia.

7 casos de avistamientos ovni más famosos de la historia

Kenneth Arnold, 1947

Todo empezó con Kenneth Arnold, un piloto civil que volaba su avioneta cerca del monte Rainier, en Washington, el 24 de junio de 1947. Arnold dijo haber visto nueve objetos brillantes de color azul que volaban muy rápido, en forma de "V", a unos 700 millas/ hora o 1295 km/h.

Arnold pensó que se trataba de algún tipo de avión militar nuevo, ya que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y empezaba la Guerra Fría, pero el ejército negó que hubiera ningún experimento cerca del monte Rainier ese día. Cuando Arnold comparó el movimiento de las naves con "un platillo que se salta sobre el agua", los medios de comunicación inventaron la expresión tan famosa de "platillo volador".

Poco después, hubo más testimonios de un grupo de nueve ovnis en la zona, incluyendo el de un minero. Pronto surgieron otros informes que incluían avistamientos en la región. Sin embargo el gobierno de los Estados Unidos, nunca dio una explicación sobre estos avistamientos. Afirmaba que el piloto Kenneth Arnold había visto un espejismo.

Roswell, 1947

El incidente de Roswell es considerado por muchos como el caso más famoso de la historia de la ufología, pero en realidad,— 'según la versión oficial'—no hubo ningún avistamiento de ovnis en ese episodio.

Lo que ocurrió fue que en el verano de 1947, un ranchero llamado William "Mac" Brazel encontró unos restos extraños en su terreno de Nuevo México, que consistían en varillas metálicas, pedazos de plástico y papel con propiedades inusuales.

Al reportar el hallazgo, los militares de la cercana base aérea de Roswell se presentaron para recoger los materiales. Los medios de comunicación difundieron la noticia de que un "platillo volador" se había estrellado en Roswell, pero los oficiales afirmaron que solo se trataba de un globo meteorológico averiado.

Desde entonces, los conspiracionistas han intentado demostrar que los restos eran de origen alienígena, e incluso se llegó a difundir un video en 1995 de una supuesta "autopsia" a un extraterrestre realizada tras el incidente. (El autor del vídeo, Ray Santilli, confesaría en 2006 que se trataba de una recreación, pero alegaría que se basaba en imágenes auténticas).

La verdad es que el gobierno sí ocultaba algo, pero no tenía nada que ver con extraterrestres. El globo meteorológico siniestrado formaba parte de un proyecto militar ultrasecreto llamado Proyecto Mogul, que lanzaba globos a gran altura con equipos para detectar ensayos nucleares soviéticos.

La Fuerza Aérea proporcionó muchas pruebas en un informe de 231 páginas publicado en 1997 llamado "Caso cerrado: Informe final sobre el accidente de Roswell". A pesar de ello, el misterio sigue alimentando la imaginación de muchos aficionados a los fenómenos aéreos no identificados (UAP).

Esto es la versión oficial, sin embargo los militares en un primer momento admitieron haber recuperado restos de un ovni y de sus tripulantes. Luego al día siguiente lo negaron y dijeron que eran restos de un globo aerostático.

Luces de Lubbock, 1951

En una intrigante noche del 25 de agosto de 1951, tres destacados profesores de ciencias de Texas Tech decidieron disfrutar del aire libre en Lubbock. Mientras levantaban la mirada, quedaron asombrados al presenciar un fascinante semicírculo de luces desplazándose velozmente sobre ellos.

Lo que siguió fue sorprendente: docenas de informes de avistamientos inundaron la ciudad en los días siguientes. Incluso un estudiante de primer año de Texas Tech, Carl Hart Jr., capturó imágenes de este fenómeno, conocido como "Luces de Lubbock", que se publicaron en periódicos de todo el país y en la prestigiosa revista LIFE.

El Proyecto Libro Azul, encargado de investigar los ovnis por la Fuerza Aérea, analizó meticulosamente los hechos. Su conclusión oficial fue que las luces eran simplemente pájaros que reflejaban la luz de las nuevas farolas de Lubbock.

Sin embargo, numerosas personas que atestiguan este enigmático espectáculo rechazaron esta explicación, argumentando que las luces se movían a una velocidad demasiado sorprendente para ser aves comunes. A pesar de la explicación oficial, las Luces de Lubbock continúan siendo uno de los avistamientos OVNI más famosos de la historia, cautivando la curiosidad y dejando un aura de misterio sin resolver.

Levelland, 1957

En la famosa película "Encuentros en la tercera fase", hay una escena icónica en la que un OVNI provoca que los componentes electrónicos de un automóvil se vuelvan completamente inestables. Lo que pocos saben es que esta escena está basada en un incidente real ocurrido en 1957 en Levelland, Texas.

En aquella ocasión, numerosos ciudadanos informaron por separado haber avistado un cohete o luces extrañas que interferían con sus vehículos: los motores se apagaban y las luces se apagaban misteriosamente.

Inicialmente, la policía creyó que los informes eran una especie de broma o engaño, pero pronto se dieron cuenta de que ellos mismos eran testigos de estas luces misteriosas mientras investigaban el asunto.

El enigma atrajo la atención del Proyecto Libro Azul, encargado de investigar casos de ovnis. ¿Cuál fue la conclusión de la investigación? Se atribuyó el mal funcionamiento de luces y mecanismos a una tormenta eléctrica y una posible bola de rayos, a pesar de que no se habían reportado tormentas eléctricas en el área esa noche.

Aunque la explicación parecía satisfactoria para algunos, muchos aún se preguntan si no hubo algo más detrás de estos extraños acontecimientos. Los avistamientos OVNI más famosos de la historia siguen siendo objeto de debates y especulaciones, manteniendo el interés y la intriga de los entusiastas de la ufología.

Teherán, 1976

Recreación de imagen.

Este famoso incidente ocurrió en Teherán, Irán, un 19 de septiembre de 1976. Todo empezó cuando personas preocupadas llamaron por teléfono para informar de una extraña luz brillante en el cielo.

Ante este fenómeno aéreo no identificado, decidieron enviar un avión de combate F-4 para investigar. Sin embargo, cuando el avión se acercó al objeto, algo extraño ocurrió: los instrumentos del avión se apagaron, lo que hizo que el piloto tuviera que regresar a la base. .

No se dieron por vencidos y enviaron otro F4 para intentar desentrañar el misterio. Este segundo avión también experimentó problemas, como el bloqueo del radar, cuando se acercó a la luz inusual.

El piloto de este segundo avión reportó que el objeto desconocido lanzó un brillante objeto hacia él, que parecía ser algún tipo de misil dirigido directamente hacia el avión. Preparándose para defenderse, el piloto también vio cómo otro objeto brillante fue liberado desde el OVNI, esta vez dirigiéndose hacia el suelo. Afortunadamente, el piloto logró regresar a la base sin ningún daño, a pesar de los fallos en los instrumentos.

Tras el incidente, las autoridades de Irán pidieron ayuda a Estados Unidos para investigar lo sucedido. El teniente coronel Olin Mooy, de la Fuerza Aérea de EE. UU., escribió un informe donde explicaba lo sucedido. Según él, hay explicaciones para casi todo.

Primero, la luz brillante que vieron tanto los civiles como los pilotos podría haber sido simplemente el planeta Júpiter, que era visible en el cielo esa noche.

En segundo lugar, el segundo avión F-4 tenía un historial de problemas eléctricos conocidos, lo que podría explicar los fallos en los instrumentos sin necesidad de pensar en interferencias de ovnis. También, esto podría haber causado el bloqueo del radar, que simplemente pudo ser un mal funcionamiento.

En cuanto al primer F4, nunca fue llevado a mantenimiento después del incidente, por lo que no hay pruebas oficiales de que sus instrumentos fallaron. Y, por último, los "misiles alienígenas" podrían haber sido simplemente meteoritos que cayeron esa noche, lo que explicaría fácilmente los avistamientos.

Así que, aunque el incidente fue misterioso, parece que hay explicaciones razonables para todo lo ocurrido aquella noche en Teherán.

Manises, España 1979

Uno de los avistamientos OVNI más famosos de la historia ocurrió en Manises, España, el 11 de noviembre de 1979. Todo sucedió cuando un avión comercial de la compañía Transportes Aéreos Española, con 109 pasajeros a bordo, se encontraba volando sobre Ibiza y de repente, comenzaron a perseguirlo unas extrañas luces rojas que nadie pudo explicar.

Ante esta situación de emergencia, un valiente piloto llamado Capitán Fernando Cámara, quien hoy es Coronel en el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, despegó con su avión de combate Mirage F1 desde la Base Aérea de Los Llanos para tratar de interceptar el misterioso objeto.

Cuando el vuelo TAE-297 aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Manises, el personal del lugar y también el de la base aérea se reunieron afuera y miraron al cielo buscando las brillantes luces que habían sido avistadas. Todos las vieron. Entonces, se comunicaron con el Mando de Combate y se ordenó el despegue de un caza Mirage F-1 con base en Los Llanos (Albacete) para tratar de identificar esa extraña presencia en el cielo nocturno.

El piloto del caza entonces Capitán Fernando Cámara, logró avistar varias luces lejanas, pero por más que intentó acercarse, siempre se mantenían a una distancia segura. Además, experimentó problemas en su radio con la base y algunos bloqueos en el sistema de alerta de su avión. Después de un tiempo sin éxito y con poco combustible, el piloto decidió regresar a la base alrededor de las dos y siete de la madrugada.

Este incidente OVNI de Manises ha sido uno de los más famosos y misteriosos de todos los tiempos, y hasta el día de hoy, las luces rojas y su origen siguen sin ser completamente explicados.

Bosque de Rendlesham, 1980

En diciembre de 1980, algo sorprendente sucedió en el Bosque de Rendlesham, cerca de Londres. En ese lugar, miembros de la Fuerza Aérea de EE. UU., que estaban en las bases de Woodbridge y Bentwaters, notaron luces extrañas y llenas de colores que aparecieron en el cielo.

Un vecino de la zona decidió aventurarse en el bosque para investigar de cerca. ¡Y adivina qué encontró! ¡Una especie de nave espacial! Al día siguiente, otras personas confirmaron que los árboles cercanos tenían daños y que había niveles de radiación más altos de lo normal en la zona.

¡Pero eso no fue todo! Pasados algunos días, ¡siguieron apareciendo más avistamientos asombrosos!

Un teniente coronel llamado Charles Halt tuvo una experiencia única y decidió grabar sus observaciones en una cinta de audio mientras miraba las misteriosas luces en el cielo. Aunque no es una prueba definitiva, los expertos creen que es la evidencia más sólida de lo que sucedió.

¿Te imaginas lo que ocurrió después? El Ministerio de Defensa del Reino Unido, que revisa casos de fenómenos aéreos no identificados, no encontró ninguna amenaza real para el país y decidió no seguir investigando.

Aun así, la gente sigue interesada en los OVNIs y el Bosque de Rendlesham se ha convertido en un lugar turístico para aquellos que aman el misterio espacial. De hecho, ¡hay un sendero oficial de OVNIs de Rendlesham que los visitantes pueden recorrer! Incluso encontrarán allí un modelo de la nave espacial que fue avistada.

Increíble, ¿verdad? ¡Es emocionante pensar en todos estos acontecimientos y misterios en el Bosque de Rendlesham!

Estos son solo algunos de los avistamientos OVNI más famosos de la historia, pero hay muchos más que podrían sorprenderte.

¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que hay vida inteligente en otros planetas? ¿Te gustaría ver un OVNI algún día? Sea como sea, lo cierto es que el fenómeno OVNI sigue siendo uno de los más fascinantes y misteriosos de nuestro tiempo. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.