Bombazo en el ruedo: "El Juli" anuncia su retirada al final de la temporada

Después de 25 años de alternativa, el diestro madrileño acaba de anunciar su decisión de dejar "indefinidamente" el mundo de los toros.

Notición en el mundo de los toros. Julián López "El Juli", uno de los diestros protagonistas de las últimas tres décadas de la tauromaquia nacional acaba de anunciar su retirada. Lo hará al final de la presente temporada y 25 años después de su alternativa.

A sus 40 años de edad, el diestro de Velilla de San Antonio reconoce que se trata de "una decisión que tengo tomada desde hace tiempo, pero que no quise anunciar hasta que pasaran las primeras grandes ferias" y ha asegurado que "no es una retirada, es el final de una etapa que por cierto ha sido maravillosa. Sobre el futuro sólo el tiempo dirá".

El torero madrileño asegura en un comunicado que "el toreo ha sido, es y será la inspiración y el motor de mi vida, y doy este paso con la más absoluta felicidad por haber cumplido todos mis sueños, incluso más de lo que podía imaginar" y no ha dudado en reflexionar sobre su etapa: "ha habido de todo, aciertos, errores, triunfos, fracasos, cornadas... pero después de vivirlo todo, queda en mí un fondo de satisfacción y agradecimiento a la vida por sentirme grande en una profesión tan dura y difícil".

Sin más, el torero ha querido agradecer a todo el mundo que le ha apoyado durante años: "Quiero agradecer a los que de una manera u otra han formado parte de mi vida en estos 25 años. Desde mi familia, que ha sido vital por su apoyo incondicional, pasando por todos los profesionales que me acompañaron en este maravilloso camino, cuadrilla, apoderados, ganaderos, periodistas y un sinfín de personas. A los médicos taurinos, que en 18 ocasiones me he puesto en sus manos y han sido ángeles en momentos difíciles y dolorosos. A mis compañeros, con los que he convivido con amistad y rivalidad y me han hecho mejor día a día".

"El Juli" ha protagonizado una carrera profesional llena de récords. Con solo 15 años y 11 meses, el madrileño se convirtió en el matador de toros más joven en tomar la alternativa. Fue el 18 de septiembre de 1998 en la plaza de toros de Nimes, con el desaparecido José Mari Manzanares como padrino y Ortega Cano en el papel de testigo. Antes de aquella inolvidable tarde, Julián López ya había toreado más de 300 becerradas en los años que pasó formándose en México.

"El Juli", triunfador en todas las grandes plazas

Sus primeros años, aún menor de edad, le convirtieron en el diestro líder del escalafón en España durante varias temporadas consecutivas y acabó por triunfar de manera rotunda en todas las plazas del país, incluido en Las Ventas donde, pese a los prejuicios de buena parte de la afición madrileña, cuajó tardes imborrables.