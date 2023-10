Galletas Oreo: 15 curiosidades que te sorprenderán

¿Sabías que Oreo Way es una calle de Nueva York? ¿O que la mayor prueba de producto a ciegas de oreo tuvo lugar en junio del 2009 en Madrid?

Las Oreos, con su inconfundible sabor y textura, han dejado una huella imborrable en la historia de las galletas.

Estas delicias son tan populares que se han ganado el título de las galletas más vendidas del mundo, según el portal Statista.com, en 2014, la marca estadounidense de galletas logró vender un asombroso total de 3,28 millones de dólares.

¿Pero, ¿qué hace que estas galletas sean tan especiales? Acompáñanos en un viaje por 15 curiosidades que te sorprenderán sobre las Oreos.

Galletas Oreo: un viaje de sabores y curiosidades

1. Más de 100 Años de Sabor

La historia de las Oreos se remonta a 1912, cuando se empezó a fabricar en la fábrica de Nabisco en Nueva York. En ese año, lanzaron dos sabores: las Oreo originales y otra con sabor a merengue de limón, aunque este último se descontinuó en 1920.

Creadas por Sam J. Porcello, un científico que trabajaba para la empresa Nabisco, las galletas Oreo se han convertido en un capricho dulce deseado en todo el mundo. De hecho, son el producto más rentable de la compañía Nabisco.

El nombre "Oreo" fue registrado por primera vez el 14 de marzo de 1912. A lo largo de su historia, estas galletas han tenido muchas imitaciones en todo el mundo, pero ninguna ha logrado igualar el sabor y la textura de las Oreo originales.

Junto con el clásico sabor a crema lanzado en 1912, también se introdujo un sabor de merengue de limón, que, desafortunadamente, no logró ganarse el favor del público y fue retirado del mercado.

Para celebrar su centenario en 2012, las galletas Oreo lanzaron el sabor de pastel de cumpleaños, que se hizo disponible en todo el mundo.

2. La mayor prueba de sabor a ciegas

En el 20 de junio del 2009, las galletas Oreo formaron parte de una prueba de sabor a ciegas sin precedentes que tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Madrid, España. Esta prueba reunió a 1,471 personas y se convirtió en la mayor prueba de sabor a ciegas registrada en la historia.

3. Más de 50 sabores

A lo largo de su rica historia, las Oreos han experimentado con más de 50 sabores diferentes en todo el mundo. Algunos de estos sabores han estado inspirados en postres populares, como el Key Lime Pie, lanzado en julio de 2015.

En enero de 2016, llegó el sabor a rollito de canela, seguido de ediciones limitadas como Mississippi Mud Pie y Waffles and Syrup en mayo de 2017. Otras creaciones creativas incluyen sabores como algodón de azúcar, corteza de menta, chocolate con avellanas, rosquilla de gelatina, chocolate con fresa y coco tostado.

4. Diversidad en formas y tamaños

Aunque todos conocemos la famosa galleta Oreo con su característico relleno de doble galleta y crema, a lo largo de los años, esta icónica galleta ha adoptado diversas formas y tamaños.

En 1974, se introdujo el Double Stuf Oreo, que supuestamente contenía el doble de relleno y estaba disponible en sabores como mantequilla de maní, menta fresca, crema de chocolate y dorado. En 1976, se lanzó una galleta Oreo con forma de balón de fútbol, ​​que mantuvo el sabor clásico pero con un aspecto deportivo.

En 1987, llegó la galleta Big Stuf, considerablemente más grande que la galleta Oreo original y se vendía individualmente. En 1991, se introdujo la mini Oreo, que eran versiones en miniatura de la galleta original.

5. Técnicamente veganas

Aunque las galletas Oreo no pueden considerarse un alimento saludable debido a su alto contenido de azúcar, son técnicamente veganas, ya que ninguno de sus ingredientes proviene de fuentes animales.

Sus componentes incluyen azúcar, harina, aceite, cacao, jarabe de maíz, levadura, almidón de maíz, sal, lecitina de soja, vainillina y chocolate. Sin embargo, la compañía Nabisco advierte que existe la posibilidad de contaminación cruzada con ingredientes de origen lácteo, por lo que las galletas son "técnicamente veganas".

6. Una Oreo diferente en China

En 1996, las galletas Oreo llegaron al mercado chino y, sorprendentemente, no obtuvieron la misma acogida que en Estados Unidos. Eran tan impopulares que se manifestaron retirarlas de los estantes.

En lugar de abandonar el mercado chino, Kraft optó por buscar el feedback de los consumidores y adaptar las galletas para el mercado local. Esto dio lugar a una versión de las Oreos en China que se asemeja más a una oblea, con cuatro capas de galleta crujiente rellenas de crema de vainilla o chocolate.

El esfuerzo por adaptarse al mercado chino tuvo éxito, y en 2006, la oblea Oreo se convirtió en la galleta más vendida en China. Este éxito llevó a Kraft a expandir la producción de galletas adaptadas a otros mercados en Asia, Australia e incluso Canadá.

7. Oreo Way: una calle en Nueva York

El legado de las Oreos comenzó en Nueva York, en la sede de Nabisco. En 2002, se inauguró una sección completa en la novena avenida de Nueva York, cerca del edificio que una vez albergó la sede de Nabisco, y se le dio el nombre de "Oreo Way".

8. Google adquiere la antigua sede de Nabisco

La antigua sede de Nabisco, mencionada anteriormente como Oreo Way, en el lado oeste de Nueva York, fue adquirida por la empresa matriz de Google, Alphabet, por la impresionante suma de 2.400 millones de dólares.

9. Presencia Global

Las galletas Oreo se venden en más de 100 países en todo el mundo. En algunos de estos países, se pueden encontrar variedades regionales de Oreos con sabores únicos que reflejan los gustos locales. Por ejemplo, en Asia, se fabrican Oreos con sabor a helado de té verde.

10. Adictivas como la cocaína

Si alguna vez has sentido que no puedes resistir la tentación de comer galletas Oreo, no estás solo. En 2013, el científico de la Universidad de Connecticut Joseph Schroder afirmó que las Oreos tienen un potencial adictivo comparable al de la cocaína.

Su alto contenido de azúcar parece estimular la misma zona del cerebro que la cocaína: el núcleo accumbens.

11. Vuelta a la Tierra

Es sorprendente pensar en la cantidad de Oreos que se han vendido desde 1912. Si todas las Oreos vendidas se apilaran una sobre la otra, darían la vuelta a la Tierra 381 veces. ¡Eso es un verdadero hito!

12. Concurso del 'sabor misterioso'

En 2019, Oreo organizó un emocionante concurso que involucraba una edición especial de Oreos con un relleno misterioso. Los consumidores no sabían qué se encontraba entre las dos galletas de chocolate, y parte del concurso consistía en adivinar el sabor correcto para tener la oportunidad de ganar 50.000 dólares.

El 2 de diciembre de 2019, se anunció al ganador junto con la revelación del sabor misterioso: ¡eran churros!

13. La Famosa 'Doble Crema' en cuestión

Después de un experimento realizado por una clase de matemáticas en una escuela secundaria en el norte del estado de Nueva York, se descubrió que la afirmación de que la Oreo 'Doble Crema' tenía el doble de relleno era falsa. El experimento concluyó que el relleno de crema era solo 1,86 veces más grande que el de una galleta Oreo estándar.

A pesar de este descubrimiento, un portavoz de Oreo insistió en que las Oreo 'Doble Crema' contenían efectivamente el doble de relleno.

14. Un Icono Cultural

Las Oreos se han convertido en un icono cultural y han desempeñado un papel significativo en diversas áreas de la cultura. Han representado a la comunidad LGBT y han apoyado a la industria cinematográfica.

Por ejemplo, en abril de 2011, Oreo colaboró ​​en el estreno de la película "Río" creando Oreos con un relleno azul. Como parte de la colaboración, se realizó un sorteo que ofrecía pegatinas en cada paquete de Oreos y la oportunidad de ganar premios mayores.

En junio de 2012, para celebrar el Mes del Orgullo, Oreo creó un póster con una Oreo que presentaba capas de relleno de crema en los colores del arcoíris LGBT, aunque esta versión de la galleta nunca llegó a producirse. Esta campaña se realizó para mostrar el apoyo de Oreo a la comunidad LGBT.

15. Oreos con sabores salados

Si bien asociamos combinadas a las Oreos con sabores dulces, en algunos países se han lanzado versiones con sabores salados. En agosto de 2018, China lanzó Oreos con sabores de alitas de pollo picantes y wasabi.

Después de lanzar estos sabores poco convencionales, Oreo organizó una campaña en Estados Unidos con el hashtag #MyOreoCreation, que permitió al público enviar ideas para nuevos rellenos y sabores. Algunas de estas sugerencias, como Cherry Cola y Kettle Corn, llegaron a producirse, y se enviaron paquetes de muestras a las personas que presentaron las ideas.

Las galletas Oreo son más que un sencillo snack; son un fenómeno global. Con más de 100 años de historia, una amplia variedad de sabores, adaptaciones sorprendentes en formas y tamaños, y un impacto cultural significativo. Las Oreos continúan siendo una deliciosa parte de la vida de las personas en todo el mundo. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.