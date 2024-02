Quién es Jean Paul Gaultier, diseñador de moda e invitado de “El Hormiguero"

Desde su infancia Jean Paul Gaultier mostró inclinación hacia la moda. Confeccionó su primera colección a los 13 años y debutó con su marca homónima a los 24.

Conocido como el "enfant terrible" de la moda francesa desde 1981, Jean Paul Gaultier ha desafiado convenciones sociales y normas de belleza. Su estilo irreverente fusiona cultura popular, audacia y diversión, redefiniendo los cánones estéticos y sociales. Será hoy jueves 29 de febrero invitado de Pablo Motos en “El Hormiguero”

Jean Paul Gaultier: un icono de la moda francesa

Jean Paul Gaultier, nacido el 24 de abril de 1952 en Arcueil, Francia, es un diseñador de moda francés cuyas creaciones revolucionaron la industria a finales del siglo XX y principios del XXI.

Desde su infancia en un suburbio de París, Gaultier mostró una inclinación hacia la moda, inspirándose en diseños televisivos y revistas de moda como Elle.

A los 13 años, ya había confeccionado una colección para su madre y abuela, destacando su prodigiosa habilidad. A los 18, inició su aprendizaje en la casa de moda de Pierre Cardin, marcando el inicio de una carrera excepcional.

Ascenso en el Mundo de la Moda

En 1976, a la edad de 24 años, Gaultier presentó su primera colección femenina, marcando el comienzo de su marca homónima en 1982. Su enfoque poco convencional y su etiqueta de "enfant terrible" lo catapultaron a la vanguardia de la moda. Su carrera se vio impulsada por colaboraciones notables, como la dirección creativa en Hermès de 2003 a 2010.

Un visionario de la moda

Jean Paul Gaultier no recibió formación formal como diseñador, destacando su talento innato. Su paleta de colores evolucionó, desde oscuros como rojo y negro hasta tonos más claros como salmón y turquesa. Sus colecciones presentaban elementos inesperados y simbolismos variados, desde la astrología hasta la vestimenta regional de diferentes culturas.

Desafiando convenciones sociales

A lo largo de su carrera, Gaultier desafió las normas sociales al fusionar elementos aparentemente opuestos. La androginia fue una constante en sus colecciones, y su firma, los corsés, marineras y latas, se convirtieron en íconos. A través de la exageración y la provocación, buscó desestabilizar las categorías sociales establecidas.

La Controversia de "Chic Rabbis"

En 1993, Gaultier presentó una colección controversial, "Chic Rabbis", inspirada en vestimentas religiosas jasídicas. Este evento generó críticas por utilizar la ropa ritual como moda y ofender a algunas comunidades. A pesar de las controversias, su impacto en la industria de la moda fue innegable.

Colaboraciones Estelares y Reconocimientos

Además de su trabajo en moda, Gaultier colaboró en la serie Eurotrash y diseñó para estrellas como Madonna y Kylie Minogue. Su contribución a la remodelación de percepciones sobre la sexualidad le valió el título de Chevalier de la Lègion d'Honneur en 2001, uno de los mayores honores en Francia.

El Legado y despedida

A lo largo de las décadas, Gaultier continuó marcando tendencias y desafiando límites. En 2011, inauguró su exposición internacional, "El mundo de la moda de Jean Paul Gaultier", destacando más de 100 obras. En enero de 2020, anunció su retiro después del desfile de alta costura, dejando un legado imborrable en la moda global.

Carrera en la moda de Jean Paul Gaultier

Debut individual y reconocimiento

La primera colección individual de Gaultier se lanzó en 1976, aunque recibió críticas decadentes, editores de moda como Melka Tréanton y Claude Brouet quedaron impresionados, marcando el inicio de su carrera. Su marca se estableció en 1982, y en 1983, su colección "Boy Toy" revivió la marinière para hombres, expandiendo su influencia internacional.

Innovación y Desafíos en la Década de 1980

En 1980, Gaultier sorprendió al mundo al diseñar vestidos con bolsas de basura de plástico. La introducción de faldas para hombres durante los desfiles de 1984 generó controversia, pero también consolidó su posición como innovador en la moda masculina. En ese mismo año, presentó el icónico corsé femenino con sujetador cónico, acuñando el término "Gaultiered" para describir reinterpretaciones clásicas.

Pérdidas Personales y Cambios en los 90

A finales de la década de 1980, Gaultier experimentó pérdidas personales y la muerte de su novio y socio comercial, Francis Menuge, en 1990. Este momento difícil marcó un cambio en su enfoque, orientándose hacia eventos más íntimos.

Expansión y Reconocimientos Internacionales

Gaultier amplió su marca con líneas de fragancias en 1993 y productos unisex en 1994. En 1998, su empresa generó 12,9 millones de euros en ventas, y Hermès adquirió el 35% de la marca en 1999. Dirigió Hermès de 2003 a 2010, llevando su participación al 45%. Su influencia trascendió la moda, diseñando muebles y colaborando en exposiciones.

Últimas Décadas y Despedida Triunfal

En 2011, su exposición internacional destacó su carrera de 35 años. Hasta 2014 diseñó para alta costura y prêt-à-porter, anunciando en 2015 el cierre de las marcas de prêt-à-porter para centrarse en la alta costura.

Su legado culminó con el Fashion Freak Show en 2018 y su último desfile de alta costura en enero de 2020, consolidando a Jean Paul Gaultier como una leyenda indiscutible en el mundo de la moda.

Carrera Musical y Televisiva

Desde sus primeros pasos en el mundo de la moda, Jean Paul Gaultier demostró que su genialidad no se limitaba al diseño de prendas de vestir. En 1988, el diseñador francés dio un giro sorprendente al lanzar el sencillo de baile "How To Do That" con el título único "Aow Tou Dou Zat".

Este proyecto musical, enmarcado en Fontana Records y Mercury Records, no solo destacó su versatilidad, sino que también reveló su conexión con diferentes artistas, como Norman Cook, JJ Jeczalik, y Kurtis Mantronik.

El álbum, coescrito y producido por Tony Mansfield, se convirtió en una ventana a la expresión artística de Gaultier más allá de las pasarelas. Su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión desde 1991 como diseñador de vestuario para diversos participantes franceses resalta su compromiso con la música.

Gaultier se sumergió en el evento no solo vistiendo a artistas, sino también comentando la final del concurso en 2008 junto a Julien Lepers en France Télévisions.

Su impronta en Eurovisión continuó, diseñando el icónico vestido que Anggun llevó en 2012 y vistiendo a la presentadora Petra Mede en 2013. Además, su incursión televisiva incluyó la copresentación del programa Eurotrash desde 1993 hasta 1997, destacándose como una figura única en la convergencia de la moda y la pantalla.

Contribuciones al entretenimiento

En 2012, Jean Paul Gaultier hizo historia al convertirse en miembro del Jurado de la Competencia Principal del prestigioso Festival de Cine de Cannes, siendo el primer diseñador de moda en recibir tal distinción. Este hito no solo consolidó su estatus en la industria cinematográfica, sino que también subrayó su capacidad para trascender los límites preestablecidos.

El año 2022 presenció su participación como juez invitado, junto a Iris Mittenaere, en Drag Race France, demostrando que su influencia no se desvanece con el tiempo, sino que evoluciona, abrazando nuevas formas de expresión artística.

El Mundo de las fragancias

Pirámide olfativa

El impacto de Jean Paul Gaultier no se limita solo a la moda y la música; su presencia en el mundo de las fragancias también es digna de reconocimiento. Su casa de fragancias, con licencia de Puig desde 2016, ha sido responsable de icónicas creaciones como Classique y Le Male.

Estas fragancias, descritas como "emblemáticas", encapsulan los valores fundamentales de Gaultier y han dejado una marca duradera en el mercado.

Las líneas de fragancias femeninas, como Classique, Frágil, Ma Dame, y Escándalo, reflejan la diversidad y la evolución continua en la visión de Gaultier. En cuanto a las fragancias masculinas, Le Male, Señor, Kokorico, y el reciente Escándalo para hombre, demuestran su habilidad para abordar tanto la feminidad como la masculinidad en el mundo de las fragancias.

La línea unisex Gaultier², lanzada en 2005, refuerza su compromiso con la igualdad de género en la moda y la fragancia. Cada creación, desde Classique hasta Escándalo, se convierte en una obra maestra olfativa que trasciende las expectativas convencionales.

En mayo de 2020, las líneas Classique, Le Male y Scandal seguían en producción, evidenciando la perdurabilidad y la demanda continua de las creaciones aromáticas de Jean Paul Gaultier.

Estilo: El Enfant Terrible de la Moda

El estilo irreverente que caracteriza a Jean Paul Gaultier desde 1981 lo ha convertido en el "enfant terrible" de la moda francesa. Sus colecciones, desde la ropa urbana hasta las extravagantes creaciones de alta costura, reflejan una fusión única de cultura popular, audacia y diversión.

Gaultier se inspira en la cultura televisiva de los baby boomers y en la cultura callejera, donde la audacia desencadena nuevas tendencias. Sus creaciones capturan la esencia de la cultura popular francesa, la mezcla de tipos y géneros, el fetichismo sexual y los diseños futuristas.

La Línea de Alta Costura: Explorando Fronteras Creativas

La llegada de su línea de alta costura en 1997 marcó un hito, permitiéndole explorar libremente su estética. Esta colección se convirtió en una expresión artística que se inspiró en culturas radicalmente divergentes, desde la India imperial hasta el judaísmo jasídico.

Gaultier causó sensación al desafiar las normas de la moda, utilizando modelos poco convencionales en sus exposiciones, desde hombres mayores hasta mujeres de figuras completas, rompiendo estereotipos y ganándose tanto críticas como una enorme popularidad.

Su impacto se extiende incluso al mundo del cabello, siendo atribuido a él el inicio de la tendencia "granny grey" en 2011, que luego se convirtió en un fenómeno global.

Innovación y Diversidad: Redefiniendo los cánones de belleza

El estilo de Gaultier se caracteriza por su capacidad para innovar y diversificar la industria de la moda. Su elección de modelos poco convencionales, desde personas mayores hasta modelos con piercings y tatuajes, desafía las normas establecidas y redefinición los cánones de belleza.

Diseños Notables

La influencia de Jean Paul Gaultier se extiende más allá de la moda y la música, alcanzando a estrellas icónicas de la cultura pop. Desde los trajes esculturales para Madonna en la década de 1990 hasta vestimentas para artistas como Björk, Marilyn Manson, y Lady Gaga, Gaultier ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento.

Colaboraciones Inolvidables

Madonna: Gaultier produjo trajes esculpidos durante los años noventa, comenzando con su infame sujetador cónico para su gira mundial Blond Ambition de 1990, y el vestuario para su gira Confessions de 2006. Björk: La artista islandesa modeló para él en 1994, y apareció en esta ocasión en la película Prêt à Porter de Robert Altman. Marilyn Manson: Gaultier ha diseñado algunos de los trajes y vestimentas, incluso para el álbum The Golden Age of Grotesque. Mylène Farmer: En la primavera de 2008 firmó un contrato para ser el diseñador de moda de su gira de 2009.

Iconos de la Alfombra Roja

Kerry Washington: Vestido usado en el Festival de Cine de Cannes de 2007. Marion Cotillard: Diseñó el vestido sirena blanco y plateado que lució en la 80ª edición de los Premios de la Academia en 2008 (Oscar por su actuación en La Vie en Rose). Lady Gaga: Alfombra roja de los VMA en 2009. Rihanna: Alfombra roja de los Grammy en 2011, vestido de alta costura usado en los American Music Awards en 2013. Alfombra roja de los Grammy en 2011, vestido de alta costura usado en los American Music Awards en 2013. Beyoncé: En el vídeo musical "Run The World (Girls)" de 2011.

Estrellas de la Música y el Espectáculo

Nicki Minaj: Colaboración con Gaultier en eventos de renombre. Kylie Minogue: Diseñó el vestuario para la gira internacional KylieX2008. Leslie Cheung: Gaultier diseñó ocho trajes para su última gira de conciertos en 2000. Nik Thakkar: Colaboración digital con el artista y activista en 2013. Tupac Shakur: Llevaba un chaleco utilitario de cuero diseñado por Gaultier para la foto de portada de "All Eyez on Me" (1996).

Celebridades en el Enfoque de Gaultier

Kim Kardashian: Alfombra roja de los Grammy en 2015. Katy Perry: Fiesta posterior de Vanity Fair a principios de 2017. Solange Knowles: Premios Glamour Mujer del Año 2017 en la ciudad de Nueva York.

Productos de Jean Paul Gaultier

Etiquetas de Moda

Jean Paul Gaultier

Gaultier PARIS (colección de alta costura)

ex JEAN'S Paul Gaultier

ex gafas Jean Paul Gaultier

ex Jean Paul Gaultier Argent.

Líneas de Fragancias Femeninas

Classique (1993):

Lista de fragancias de flanco.

Frágil (2000):

Frágil Eau de Toilette (2001).

Ma Dame (2008):

Ma Dame Eau Fraiche (2009).

Mamá Dame Rose 'n Roll (2009).

Ma Dame Eau de Parfum (2010).

Ma Dame Eau Fraiche Verano 2010.

Mamá, dame (2011).

Escándalo (2017):

Escándalo de noche (2018).

Escándalo a París (2019).

¡Así que escándalo! (2020).

Líneas de Fragancias Masculinas

Le Male (1995):

Lista de fragancias

Señor (2008).

Kokorico (2011):

Kokorico de noche (2012).

Escándalo para Hombre (2021).

Líneas de Fragancias Unisex

Gaultier² (2005):

Gaultier² Eau d'Amour (2008).

En definitiva, Jean Paul Gaultier no solo ha dejado una marca en la moda, la música y la televisión, sino que ha trascendido fronteras para convertirse en un ícono cultural. Su legado, marcado por la innovación, la audacia y la diversidad, sigue inspirando a generaciones futuras a explorar nuevas fronteras en el arte y la creatividad.

