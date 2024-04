Cine y sofá: una familia bajo sospecha y el mejor juicio del cine clásico

'Anatomía de una caída' es una película de suspense y drama judicial que mantiene al espectador pegado al sofá; 'Anatomía de un asesinato' una de las mejores películas del género judicial.

Anatomía de una caída

Dr. Justine Triet -150 min.- 2023



Anatomía de una caída es una película de suspense y drama judicial fascinante, dirigida por la directora francesa Justine Triet a partir de un guion​ coescrito con Arthur Harari y con Sandra Hüller, Swann Arlaud y el joven actor Milo Machado, entre sus actores principales.

La historia comienza cuando en un chalet situado en las montañas cerca de Grenoble, en los Alpes franceses, Daniel (Milo Machado), un chico invidente, encuentra tirado en la nieve el cadáver de su padre, Samuel Maleski (Samuel Theis). Sandra (Sandra Hüller), su madre, estaba en la casa pero no sabe cómo pudo haber ocurrido. Desesperada, se pone en contacto con su amigo y abogado Vincent (Swann Arlaud) para indicarle que tuvo que haberse caído accidentalmente desde la ventana del ático de la vivienda. Comienza, en ese momento, una investigación policial, ya que Sandra se convierte en la principal sospechosa del fallecimiento de su marido.

Vincent hace lo posible para desentrañar lo ocurrido, dando por hecho que ella es inocente, pero la investigación paralela de la policía y los indicios que se van presentando -más las incoherencias en las declaraciones de Daniel- le plantean serias dudas y le hacen temerse lo peor.

Lo mejor en las interpretaciones ha sido la actuación de Hüller, aclamada por su intensidad y su profundidad emocional. El resto del reparto sigue sus pasos con mayor o menor fortuna y, aunque no me ha parecido destacable por encima del resto ningún otro papel, la directora, Justine Triet, consigue que todos ellos trasmitan esa sensación de veracidad y realismo en la investigación y en el desarrollo del juicio a medida que avanzan ambos procedimientos.

Anatomía de una caída se estrenó en el 76.º Festival de Cine de Cannes, el 21 de mayo de 2023, donde ganó la Palma de Oro. Ha conseguido hasta la fecha el Premio de la National Board of Review a la Mejor Película Internacional y, después de estar nominada para el Óscar en los apartados de: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz y Mejor montaje, finalmente lo consiguió al mejor guion original en la 96.ª edición de los premios, además de recibir tres nominaciones en la 81.ª edición de los Globos de Oro.

Pueden quedarse clavados en su sofá durante dos horas y media, sin preocuparse, ya que van a pasar volando. Es una película inteligente que logra mantener en vilo al espectador hasta el final.

Pueden verla en Movistar Plus y en FILMIN.

Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder)

Dr. Otto Preminger -160 min.- 1959



Anatomía de un asesinato es una de las mejores películas del género judicial que se hayan realizado nunca. Dirigida por Otto Preminger y basada en la novela escrita por Robert Traver (seudónimo de John D. Voelker, juez de la Corte Suprema de Michigan) con James Stewart, Lee Remick y Ben Gazzara entre los actores principales.

La trama se sitúa en un pequeño y apacible pueblo de Michigan, donde el antiguo fiscal Paul Biegler (James Stewart), aficionado a la pesca y que actualmente ejerce como abogado, decide hacerse cargo, junto a su amigo algo borrachín Parnell Emmett McCarthy (Arthur O'Connell), de la defensa del teniente Manion (Ben Gazzara), acusado de asesinar al dueño de un bar por haber violado a su joven esposa, Laura Manion (Lee Remick).

La complejidad moral y ética del caso se despliega a medida que Biegler y su equipo investigan los detalles del crimen, enfrentándose, tanto a giros inesperados y revelaciones sorprendentes, como al equipo de la fiscalía, capitaneado por Claude Dancer (George C. Scott), cuya soberbia establece un excelente enfrentamiento entre ambos que mantiene en vilo al espectador, ya que no sabe quién de los dos tiene razón.

El director, Otto Preminger, utiliza su ya conocida ambigüedad a la hora de tocar temas complejos y juega con los prejuicios del espectador, tratando a los personajes de manera realista: todos pueden tener sus razones y ninguno es tan bueno ni tan malo. Se limita a mostrar un juicio por asesinato, omitiendo el crimen y las escenas privadas que ya se relatan en la sala y logra que los espectadores no sepan nunca si el acusado es realmente culpable de los cargos que se le imputan.

No aclara nunca si el teniente Manion, asediado por los celos, asesinó al dueño del bar cuando le vió salir otra vez con su mujer y después a ella le dio una paliza, tal y como pretende la acusación; o por el contrario, el acusado de asesinato fue víctima de un impulso incontrolable, mató al propietario tras ver a su mujer agredida en un estado lamentable y enterarse entonces de que había sido violada por él, como sostiene la defensa.

El filme, que cuenta con múltiples anécdotas, fue novedoso en su época, comenzando por el sorprendente diseño de los títulos de crédito (los mismos que aparecen en el cartel) realizados por el artista Saul Bass y terminando con la jazzística banda sonora del gran Duke Ellington, quien realiza una pequeña intervención tocando junto al protagonista, el abogado Pauly Biegler. Su casa, donde comienza la película, era la del mismo juez Voelker, quien escribió la novela y colaboró como asesor activamente en el desarrollo de la cinta.

Como curiosidad, el papel del juez Weaver, lo interpreta excelentemente Joseph N. Welch, un gigante de los tribunales de justicia en la vida real y que fue, con su persistente frase "No le da vergüenza", quien puso fin a la carrera del senador Joseph McCarthy. Por cierto, en España la película fue vigilada fuertemente por la censura de la época y realizaron alteraciones en el doblaje. La versión actual se hizo con las mismas voces veinte años después, para poder visionarla completamente y sin cambios en las mismas.

Pueden disfrutar de esta magnífica joya del cine clásico en FILMIN.