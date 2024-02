Cine y sofá: uno de los mayores rescates y la muestra del poder de la prensa

'13 vidas' narra el histórico rescate de 12 niños y su entrenador en una cueva de Tailandia; en 'El Gran Carnaval' un periodista manipula a todos para conseguir sus objetivos personales.

13 Vidas(Thirteen Lives)

Dr. Ron Howard - 142 min - 2022



Trece vidas es una película basada en hechos reales, dirigida en 2022 por Ron Howard y escrita por William Nicholson, que narra el rescate de la cueva Tham Luang en 2018, en el que, un equipo de fútbol juvenil tailandés y su entrenador, quedaron atrapados por el agua en una cueva durante un período de 18 días. La película está protagonizada por Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton y Tom Bateman.

La trama del film comienza cuando un grupo de doce niños, de entre 11 y 17 años de edad, y su entrenador de 25 años, quedan atrapados en la cueva Tham Luang Nang con el nombre de "Gran Cueva de la Dama Dormida". Durante su visita -el 23 de junio de 2018- las intensas lluvias inundaron parcialmente la cueva y los chicos, integrantes de un equipo de fútbol local, fueron declarados desaparecidos al cabo de unas horas.

Fue una operación internacional liderada por el gobierno tailandés junto con la ayuda de otros países como Australia, Estados Unidos, Japón, China junto a organizaciones expertas de rescate en cuevas y buzos internacionales. Más de 10.000 personas participaron en la operación de rescate. Después de cuatro días, el equipo de rescate tailandés se unió a un grupo de treinta personas del Comando del Pacífico de Estados Unidos y los expertos británicos en buceo en cuevas, Richard Stanton, John Volanthen y Robert Harper, fueron quienes encontraron a los jóvenes aproximadamente a cuatro kilómetros de la entrada de la cueva.

La producción de la película es excelente -avalada por la experta dirección de Ron Howard- un director a quien conocemos muy bien por su carrera plagada de éxitos con películas tan nombradas como Willow, Llamaradas, Apolo 13, Rescate, Cinderella Man, El Código Da Vinci y, más recientemente, Rush y En el corazón del mar entre otras.

En resumen, es una cinta que te mantiene en tensión a lo largo de todo su metraje, con los hechos reales fabulosamente reconstruídos y que pueden disfrutar en Prime video.

El Gran Carnaval (Ace in the Hole)

Dr. Billy Wilder - 111 min - 1951

Ace in the Hole es una película que combina cine negro y drama, escrita, producida y dirigida por Billy Wilder en 1951 y protagonizada por Kirk Douglas, Jan Sterling, Porter Hall, Robert Arthur y Richard Benedict en los papeles principales. Fue galardonada con el Premio Internacional del Festival Internacional de Cine de Venecia y el premio National Board of Review, a la mejor actriz, Jan Sterling.

La trama sigue a Chuck Tatum (Kirk Douglas), un reportero cínico que sobrevive trabajando para un periódico sensacionalista de una pequeña ciudad de Nuevo México, tras haber perdido -por alcohólico- su brillante puesto en un gran diario de Nueva York. Cuando se dispone a cubrir la noticia de Leo Minosa (Richard Benedict), un minero que ha quedado atrapado en la galería de una vieja mina, vislumbra la oportunidad de volver a la palestra de un medio importante.

Para conseguirlo, manipula al sheriff con el objetivo de retrasar el rescate todo lo posible bajo la promesa de dar notoriedad al pueblo y atraer al turismo. Al mismo tiempo se convierte en amigo de la víctima, seduce a su mujer Loraine Minosa (Jan Sterling), se hace protagonista de la noticia, y transforma el suceso en un gran carnaval y circo mediático.

La película -que está basada en dos hechos reales ocurridos (uno en Kentucky, donde W. Floyd Collins quedó atrapado en una cueva, y el otro, el de una niña llamada Kathy Fiscus, que cayó en un pozo en San Marino, California)- fue, a pesar de la buena acogida por parte de la crítica especializada, un fracaso en taquilla. Volvió a estrenarse de nuevo, poco después, con una campaña de prensa a su favor y con el título The Big Carnival. Sin embargo el público siguió disgustado con Wilder por el duro retrato que hace sobre la crueldad de la sociedad norteamericana ante el dolor ajeno.

La película es una crítica mordaz a la ética periodística, la sed de fama y el sensacionalismo en los medios de comunicación, que dan más importancia a la venta e ingresos por la exclusividad de la noticia, que al sufrimiento de una persona. Douglas realiza una excelente interpretación y brilla en su papel como un periodista sin escrúpulos que explota un evento trágico para su propio beneficio.

En resumen, una extraordinaria película, que debería mostrarse a todos los universitarios que estudien periodismo como una lección cruda y realista del lado más oscuro y deshonesto de los medios de comunicación.

La pueden disfrutar alquilándola en Google Play, Rakunten TV, Apple TV y Amazon video o en streaming en: https://cinedeantes2.weebly.com/kirk-douglas-1ordm-1948-1963.html