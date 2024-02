Apple cancela su proyecto de coche eléctrico tras diez años de desarrollo

Silencio estratégico de Apple: la empresa nunca reconoció oficialmente el proyecto del coche eléctrico, manteniendo en secreto sus gastos y objetivos.

A pesar de este revés en la industria automotriz, la empresa sigue diversificando su cartera con incursiones en tecnologías sanitarias y realidad virtual, demostrando su compromiso con la innovación.

En un giro sorprendente, Apple ha decidido poner fin a un proyecto que ha consumido una década de desarrollo: su sueño de construir un coche eléctrico autónomo según anuncia Bloomberg.

Todo comenzó en 2014 cuando los primeros informes surgieron, revelando que Apple, la gigante tecnológica, estaba reclutando ingenieros automotrices y otros talentos del mundo automotriz. La ambición de competir con Tesla se vislumbró, creando expectativas entre los fanáticos y la industria en general.

A pesar de la falta de detalles oficiales por parte de Apple, se supo que la compañía operaba un programa secreto con autos autónomos equipados con sensores y conductores de seguridad en el Área de la Bahía de San Francisco. Sin embargo, el proyecto no encontró un lugar sólido dentro del núcleo de negocios de Apple, centrado en la electrónica y los servicios en línea.

A lo largo de los años, el Grupo de Proyectos Especiales, encargado del proyecto del coche eléctrico, experimentó varias reorganizaciones, incluyendo despidos en 2019.

Este movimiento estratégico llevó a la redistribución de empleados en diferentes áreas de la empresa. Ahora, tras una década de altibajos, Apple ha tomado la decisión radical de cerrar el equipo responsable, conocido internamente como Proyecto Titán.

La noticia no solo marca el fin de un proyecto, sino que también señala el traslado de algunos empleados del equipo de automóviles a la división de inteligencia artificial de Apple. Es un cambio significativo que refleja la adaptabilidad de la compañía ante la necesidad de canalizar recursos hacia áreas más estratégicas y alineadas con su visión a largo plazo.

A lo largo de este tiempo, Apple mantuvo un hermetismo inusual sobre su incursión en el sector automotriz. A pesar de ser preguntado directamente en 2016, el CEO Tim Cook se limitó a referirse al proyecto como relacionado con "sistemas autónomos".

Esta reticencia se ha traducido en la ausencia de detalles financieros específicos sobre la inversión de Apple en el automóvil.

Aunque la compañía gastó aproximadamente 30.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en 2023, un aumento significativo del 14% respecto al año anterior, la distribución específica de estos fondos dentro del proyecto de coche eléctrico sigue siendo un misterio. Esta falta de transparencia ha sido una constante en la narrativa de Apple respecto a su incursión en la industria automotriz.

La cancelación del Proyecto Titán ha tenido un impacto moderado en el mercado financiero, con las acciones de Apple experimentando un aumento marginal del 1% tras la noticia. La falta de comentarios por parte de la compañía solo añade más incertidumbre a un proyecto que ha mantenido a la industria automotriz en vilo durante años.

Apple canceled work on an electric car, with many employees moving to generative AI teams https://t.co/gxwFInkAq6