Gama de yogures de proteinas Mercadona: novedades 2023

¿Sabías que los yogures y postres de proteínas de Mercadona pueden ayudarte a perder peso? Las proteínas ayudan a construir músculo e incrementan la tasa metabólica.

Para perder peso debes quemar más calorías que las que ingieres, aunque el ejercicio físico puede ayudar a adelgazar, el 80% de la pérdida de peso se basa en la dieta.

Controlar el consumo de hidratos simples, (como los azúcares), aumentar el consumo de hidratos fibrosos o verduras, así como legumbres. Y combinar las verduras con proteínas, como carne, pescado, huevos y lácteos ricos en proteínas y bajos en azúcares.

Se puede adelgazar si usas la alimentación a tu favor, la clave es ‘sustituir’, en lugar de un postre de cuchara muy calórico, tienes postres de Mercadona ligeros como el flan con 62 calorías Consumir proteínas te mantiene satisfecho durante más tiempo, lo que ayuda a evitar antojos y reducir la ingesta de calorías,

¿Qué yogures de proteínas puedes encontrar en Mercadona?

¡Por variedad no será! Yogures cremosos con sabores delicados, mousse, postres de sabores sorprendentes como ‘el caramelo salado’, además de flanes o natillas. Los primeros yogures de proteínas de Mercadona salieron en 2019, eran de tres sabores:

Yogures cremosos con sabor a frutas

Si nunca los has probado te van a sorprender, son yogures con una textura cremosa pero densa, es decir que a diferencia de otros yogures ‘light’ que te los comes y no te sacian, estos sí. Además tiene pequeños trocitos de frutas lo que hace que al paladar la experiencia sea aún más deliciosa.

Fresa : con 64 calorías por ración de 120 y 10 g de proteínas, 0% MG y sin gluten

Arándanos:: 64 calorías por ración de 120 y 10 g de proteínas, 0% MG y sin gluten

Mango y maracuyá: con 68 calorías por cada 120 g y 10 g de proteínas. 0% MG y sin gluten

En 2002 se incorporaron a la lista el yogur de limón, con 67 calorías y 10 g de proteínas y el yogur natural con 62 calorías por ración de 125 g, además tiene un 0% de MG y no contiene gluten.

Postres de cuchara ricos en proteínas

¡Nos adentramos en el paraíso de los más golosos! Natillas de vainilla, crema de chocolate, caramelo salado, o flan, todos son postres ligeros (entre 62 y 120 calorías, con una buena dosis de proteínas y entre 1.3 y 1.8 g de grasa.

El tamaño de los envases es de 120g, (y las calorías que muestra el envase es por una ración de 120 g).

Natillas/pudín

Crema de chocolate, con 97 calorías y 10 g de proteínas, tienen 1,3 g de Mg

Natillas de vainilla , con 92 calorías y 12g de proteínas y 1.8 g de grasa

Crema de caramelo salado, con 92 calorías, 12 g de proteínas y 1.8 g de Mg-

Copa de chocolate y nata, el envase es de 150 g y tiene 121 calorías y 15 g de proteínas.

Mousses

Estos son postres de un tamaño mayor 200 g, los tienes de chocolate y vainilla

Mousse chocolate . Tiene 152 calorías por envase de 200 g, 20 g de proteínas y 2.2 g de materia grasa

Mousse vainilla, al igual que el de chocolate tiene 152 calorías el envase de 200 g, 20 g de proteínas y 2.2 g de materia grasa.

Flan

Como el flan de siempre pero con menos hidratos de carbono y más proteínas

El envase es de 100 g y tiene 62 calorías, 10 g de proteínas, 0.2 g de grasa y 3.5 g de azúcares

Yogures de proteínas líquidos

Ideal para beber en el desayuno o la merienda. Estos yogures tienen unos 330 g, y unas 180 calorías por envase, además de 25 g de proteínas.

Lo mejor es que se conserva en perfectas condiciones fuera del frigorífico unas 4 horas, es decir lo puedes llevar en tu bolso o mochila y tomarlo en la oficina, o después del gimnasio sin problema. Los tienes de sabor fresa y de plátano.

¿Por qué la proteína puede ayudarte en la pérdida de peso?

Si estás embarcada/o en un viaje para perder peso, una de las estrategias efectivas que puedes considerar es incorporar más proteínas en tu dieta.

La proteína, un nutriente fundamental, no solo te ayuda a mantener la saciedad, sino que también contribuye a la construcción de una masa corporal magra. En este apartado, te explicaremos cómo la proteína puede ser una aliada crucial en tu búsqueda de una figura más saludable.

La proteína puede ser tu mejor amiga cuando estás tratando de adelgazar. Aquí hay cuatro razones principales por las que deberías considerar aumentar tu ingesta de proteínas:

1. Sensación de saciedad duradera

Uno de los beneficios clave de la proteína es su capacidad para mantenernos satisfechos durante más tiempo. Esto se debe a que la digestión de las proteínas lleva más tiempo que otros nutrientes, lo que te ayuda a evitar esos antojos inoportunos que pueden sabotear tus esfuerzos de pérdida de peso.

Estudios demuestran que las personas que siguen una dieta rica en proteínas tienden a comer menos ya reducir su peso corporal.

Si no consumes suficiente proteína, es más probable que recurras a consumir mayores cantidades de otros alimentos para saciar tu apetito. Esto puede desencadenar un aumento en la ingesta calórica total, lo que dificulta la pérdida de peso.

Preservación de la masa muscular magra

Aumentar tu consumo de proteínas no solo te ayuda a perder grasa, sino que también previene la pérdida de masa muscular, especialmente alrededor de la zona abdominal.

La proteína desempeña un papel vital en el desarrollo muscular, lo que la convierte en un aliado importante cuando buscas adelgazar de manera saludable.

3. Mayor quema de calorías durante la digestión

Cuando consumes alimentos, tu cuerpo gasta calorías durante la digestión, un proceso conocido como el "efecto térmico de los alimentos" (TEF).

Sorprendentemente, el TEF es más alto cuando se trata de proteínas en comparación con carbohidratos y grasas. Simplemente al ingerir proteínas, estás quemando más calorías, lo cual es especialmente útil si tu objetivo es crear un déficit calórico diario para perder peso.

4. Almacenamiento reducido de grasa corporal

En ocasiones, es posible que consumas más calorías de las que tu cuerpo necesita. Para lograr una pérdida de peso exitosa, es esencial minimizar la cantidad de esas calorías que se almacenan en forma de grasa. Aquí, la proteína juega un papel importante.

Tu cuerpo procesa los tres macronutrientes principales, que son proteínas, carbohidratos y grasas, de manera diferente. Las proteínas son considerablemente más difíciles de almacenar como grasa corporal en comparación con los carbohidratos o las grasas. Incluso si consumes un exceso de proteínas, tu cuerpo tiende a acumular menos grasa.

¿Cuánta proteína debes consumir para perder peso?

La cantidad óptima de proteína que debes ingerir varía de una persona a otra y depende de diversos factores, como tu edad, tu cantidad de masa muscular magra, tu salud en general y tu nivel de actividad física.

Es importante tener en cuenta que tu cuerpo solo puede absorber y utilizar una cantidad limitada de proteína a la vez, generalmente entre 25 y 35 gramos. Por lo tanto, es recomendable distribuir tu ingesta de proteínas a lo largo del día en lugar de consumir grandes cantidades en una sola comida.

La proporción de calorías diarias recomendadas que provienen de proteínas suele oscilar entre el 10% y el 35%. Asegúrate de que tu dieta contenga una cantidad adecuada de proteínas es esencial para tu objetivo de pérdida de peso.

En conclusión la proteína se convierte en un aliado valioso en el objetivo de perder peso. Al mantenerte satisfecho por más tiempo, preservar tu masa muscular, aumentar la quema de calorías durante la digestión y reducir el almacenamiento de grasa corporal.

Asegúrate de incorporar proteínas en tu dieta de manera equilibrada y ten en cuenta tus necesidades individuales para maximizar los beneficios de este nutriente en tu objetivo de perder peso de manera efectiva y sostenible.

Los yogures y postres de proteínas de Mercadona te permiten vencer el deseo de tomar algo dulce sin azúcares añadidos y además los tienes en distintos sabores y texturas.