Muere Arleen Sorkin, la ‘voz’ de Harley Quinn. Esta noticia ha conmocionado al mundo del cómic y la animación.

Arleen Sorkin estrella de series de comedia y la voz original de la icónica villana de DC, Harley Quinn, ha fallecido a la edad de 67 años. Su partida fue confirmada por Christopher Silbermann, el agente del esposo de Sorkin, Christopher Lloyd. La causa de su caída fue la esclerosis múltiple, una enfermedad contra la que luchó valientemente durante décadas.

Un legado en la interpretación y la animación

Arleen Sorkin nació en Washington D.C. en 1956 y desde joven se interesó por el mundo del espectáculo. Estudió teatro y empezó su carrera como actriz de comedia, participando en programas como The $1.98 Beauty Show y America's Funniest People.

Su debut en el mundo de la actuación ocurrió en 1982, cuando apareció por primera vez en Saturday Night Live. Sorkin también se destacó por su encarnación de Calliope Jones Bradford en el drama televisivo Days of Our Lives, un papel que fue muy popular desde 1984 hasta 2010. donde interpretó a una excéntrica diseñadora de moda.

Fue precisamente en esa serie donde Sorkin tuvo la oportunidad de vestirse de arlequín y cantar una canción en un episodio especial. Esa escena llamó la atención de Paul Dini, un guionista que trabajaba para la serie animada de Batman. Dini era amigo de Sorkin desde la universidad y se inspiró en ella para crear el personaje de Harley Quinn, la novia y cómplice del Joker.

Dini le ofreció a Sorkin el papel de Harley Quinn y ella aceptó encantada. Así nació uno de los personajes más populares y carismáticos del universo de Batman, que debutó en el episodio The Last Laugh en 1992. Sorkin le dio a Harley Quinn un acento neoyorquino, un tono divertido y una personalidad loca pero adorable. También le puso el apodo de "Puddin'" al Joker, que se convirtió en una seña de identidad del personaje.

A lo largo del tiempo, la actriz, mantuvo su participación en distintas series y videojuegos en los años siguientes, concluyendo su interpretación de Quinn en el videojuego DC Universe Online: The Last Laugh en 2012. Desde entonces, otros talentos femeninos como Kaley Cuoco y Margot Robbie han asumido y dado vida al papel icónico.

También, a lo largo de su carrera, Sorkin hizo acto de presencia en múltiples producciones televisivas y películas para la pequeña pantalla, entre ellas Open House (1989), Perry Mason: The Case of the Killer Kiss (1993) y Dream On (1990). También fue anfitriona de America's Funniest People durante un tiempo y está acreditada como escritora y productora de las series de televisión How to Marry a Billionaire y Fired Up.

Un adiós sentido en la comunidad artística

La comunidad artística y sus colegas lamentan profundamente la pérdida de Arleen Sorkin.

James Gunn, en un emotivo mensaje en Instagram, expresó su gratitud por haber trabajado con ella y la impactante creación que es Harley Quinn. Mark Hamill, quien interpretó al Joker junto a Sorkin, compartió sus sentimientos en X (anteriormente Twitter), describiéndola como una persona maravillosa y agradeciendo la oportunidad de haber sido su amigo y compañero de trabajo.

James Gunn, dijo:

“Descanse en paz, Arleen Sorkin, la increíblemente talentosa voz original de Harley Quinn, quien ayudó a crear el personaje que muchos de nosotros amamos. Con cariño a su familia y amigos. ❤️”, escribió Gunn, de 57 años. Junto a su mensaje, publicó una foto de Sorkin y una imagen de su icónico personaje Harley Quinn de la serie animada de DC.

La creación de un ícono

La creación de Harley Quinn se originó en la mente de Paul Dini, inspirada por la energía y la personalidad de Sorkin en sus roles anteriores.

Sorkin aceptó el reto de dar vida a este personaje, y su actuación única y distintiva contribuyó en gran medida a la popularidad del villano. A lo largo de los años, Harley Quinn ha evolucionado y sido interpretada por diversos actores, pero el legado de Arleen Sorkin como su voz original seguirá siendo una parte fundamental de su historia.

RIP Arleen Sorkin 💔



Arleen Sorkin, the original voice of Harley Quinn has sadly passed away.



Devastating News. pic.twitter.com/l19AcwDuTi — The Knight 🦇 (@BatOfTheBelfry) August 26, 2023

En conclusión: Arleen Sorkin falleció el pasado 24 de agosto a los 67 años debido a una enfermedad degenerativa. Su muerte ha sido lamentada por sus compañeros de profesión, sus amigos y sus fans, que la recuerdan como una actriz talentosa, divertida y generosa.

Su legado como Harley Quinn perdurará para siempre en la memoria colectiva de los amantes del cómic y la animación.Su pérdida deja desconsolados a marido durante 28 años y sus dos hijos, descanse en paz