El Grupo Bimbo apoya los Principios del Empoderamiento femenino de la ONU

El Grupo Bimbo no solo ha adoptado los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU a nivel mundial, sino que también ha firmado compromisos locales en varios países.

La empresa Bimbo, se ha fijado metas ambiciosas para el año 2030, incluyendo lograr un 40% de representación femenina en puestos de liderazgo a nivel global. Estas metas no son simples números, sino indicadores tangibles de su compromiso con un cambio real en la dinámica de género.

Impulsando el empoderamiento femenino: compromiso global del Grupo Bimbo

Grupo Bimbo: adhesión a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU

El Grupo Bimbo, reconocida como la principal empresa panificadora a nivel mundial, ha dado un paso trascendental al comprometerse con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de las Naciones Unidas (ONU).

Este compromiso no es simplemente un gesto formal, sino una manifestación tangible del compromiso continuo de la empresa con la diversidad, la equidad y la inclusión en todas las áreas de su operación.

Los Fundamentos de la Igualdad: Principios WEPs

Los siete Principios de Empoderamiento de la Mujer, establecidos por la ONU, abarcan diversas áreas que van más allá de la esfera laboral. Desde el liderazgo corporativo hasta la erradicación de formas de violencia de género, Grupo Bimbo se compromete a aplicar estas directrices en su día a día.

Compromisos a futuro: Metas para el 2030

Mirando hacia el futuro, el Grupo Bimbo ha establecido metas claras y alcanzables para el año 2030. Entre estas metas se incluye el objetivo ambicioso de alcanzar una representación del 40% de talento femenino en puestos de liderazgo a nivel mundial. Este no es solo un número, sino un indicador concreto de la ambición de la empresa de impulsar un cambio significativo en la dinámica de género en el ámbito laboral.

Liderazgo Comprometido: Palabras del CEO

Daniel Servitje, Presidente y Director General de Grupo Bimbo, destaca la importancia de la equidad de género como un accionable fundamental. Subraya que no es simplemente una meta, sino un principio esencial que todas las empresas deben adoptar para construir entornos donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial.

La adhesión a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU refuerza este compromiso global de construir un mundo más equitativo.

Un Compromiso arraigado: firma local y global

Es relevante señalar que Grupo Bimbo no está tomando este compromiso a la ligera. Anteriormente, la empresa había firmado los Principios de Empoderamiento de las Mujeres a nivel local en países como México, Uruguay, Perú, Argentina y Chile. Este enfoque integral demuestra la consistencia y profundidad del compromiso de Grupo Bimbo con la igualdad de género en todas sus operaciones.

Iniciativas concretas: diversidad, equidad e inclusión en Acción

El compromiso de Grupo Bimbo no se limita a las palabras; se refleja en acciones tangibles a nivel global. La empresa impulsa diversas iniciativas bajo el paraguas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estas iniciativas abordan aspectos cruciales para construir un entorno laboral equitativo y promover el empoderamiento de las mujeres.

Sensibilización a Través de Seminarios DEI

Un ejemplo destacado es el seminario DEI diseñado para sensibilizar a la fuerza laboral sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Estos eventos buscan fomentar una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo y cómo cada individuo puede contribuir a crear un ambiente más equitativo.

Desarrollo Acelerado: Programas de Mentoría y Apoyo

Grupo Bimbo no solo se centra en crear conciencia, sino que también se compromete con el desarrollo acelerado de mujeres líderes. Implementa programas de mentoría y acompañamiento basados en la metodología Lean In de Sheryl Sandberg. Estos programas no solo ofrecen orientación profesional, sino que también proporcionan un espacio seguro para compartir experiencias y desafíos, contribuyendo así al avance profesional de las mujeres en la empresa.

Compromiso Estratégico: Comité Central DEI

Reforzando la estructura organizativa para asegurar la implementación efectiva de sus objetivos, Grupo Bimbo ha establecido un Comité Central de Diversidad, Equidad e Inclusión. Este comité no solo monitorea y evalúa el progreso, sino que también actúa como un espacio para compartir mejores prácticas y estrategias efectivas en la promoción de la diversidad y la igualdad de género.

Reflejando la Diversidad: Estrategias de Comunicación

En el ámbito de la comunicación, Grupo Bimbo se compromete a garantizar que todas las estrategias de marketing, tanto internas como externas, reflejen la diversidad de las comunidades en las que opera. Este enfoque no solo es una expresión de responsabilidad corporativa, sino que también contribuye a la construcción de una imagen más inclusiva y auténtica de la marca.

En resumen, Grupo Bimbo no solo ha firmado los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU, sino que está dando pasos concretos para convertir estos principios en una realidad en todas sus operaciones globales.

Desde la sensibilización hasta el desarrollo profesional y la garantía de la igualdad en todos los niveles, la empresa demuestra un compromiso sólido con la construcción de un futuro donde la equidad de género sea la norma y no la excepción.

