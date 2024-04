Damas del dinero: las 5 mujeres más ricas del mundo 2024 según Forbes

Las fortunas de muchas de estas mujeres están arraigadas en legados familiares, como Françoise Bettencourt Meyers, cuya riqueza proviene de L'Oréal, una empresa familiar.

Este año, 2024 hay más mujeres multimillonarias que el año pasado. Representan un 13,3% de todos los multimillonarios, con 369 mujeres de un total de 2.781, en comparación con el 12,8% del año anterior, que tenía 337 mujeres.

Juntas, estas mujeres multimillonarias tienen casi 1,8 billones de dólares, es decir, unos 240.000 millones de dólares más que el año pasado.

La mujer más rica del mundo por cuarto año consecutivo es Françoise Bettencourt Meyers, que heredó la fortuna de L'Oréal.

En los últimos 12 meses, su riqueza ha aumentado en $19 mil millones de dólares, alcanzando un total de $99,5 mil millones de dólares. Esto la convierte en la mujer con el mayor aumento en la lista de 2024, según cuenta Forbes.

Las 5 mujeres más ricas del mundo según Forbes

Françoise Bettencourt Meyers – empresa L'Oréal

Patrimonio neto: 99.500 millones de dólares

Edad: 70

Fuente de riqueza: L'Oréal

Ciudadanía: Francia

Desde su nacimiento el 10 de julio de 1953, Françoise Bettencourt Meyers ha sido una figura destacada en el mundo de la empresa, la filantropía y la literatura. Como heredera de una de las dinastías industriales más prominentes de Francia, su vida está marcada por la grandeza y la responsabilidad inherentes a su linaje.

Año 1953 - 2017: Crecimiento y Legado Familiar

Françoise es la única hija y heredera de Liliane Bettencourt, la icónica magnate de la cosmética y nieta de Eugène Schueller, fundador de L'Oréal. La partida de su madre en septiembre de 2017 marcó un punto de inflexión en su vida y en su fortuna.

Tras este suceso, su riqueza se triplicó gracias a sus astutas inversiones a través de su holding familiar, Téthys Invest, y al aumento del valor de las acciones de L'Oréal en el mercado bursátil.

Año 2017 - Presente: reinado en la cima

Desde entonces, Françoise Bettencourt Meyers ha mantenido su posición como la mujer más rica del mundo, con un patrimonio neto que supera los 99.500 millones de dólares. La mayor parte de su riqueza proviene de su participación en L'Oréal, donde ella y su familia poseen más de un tercio del conglomerado cosmético, valorado en 45 mil millones de dólares en ingresos anuales.

Trayectoria en L'Oréal y Filantropía

Bettencourt Meyers no solo ha sido una figura pasiva en la gestión de la fortuna familiar. Desde 1997, ha sido miembro de la junta directiva de L'Oréal, y actualmente se desempeña como presidenta del holding familiar. Además, ha liderado la fundación filantrópica de su familia, que promueve el avance de las ciencias y las artes en Francia.

En resumen, Françoise Bettencourt Meyers no solo es la mujer más rica del mundo, sino también una líder empresaria y filántropa comprometida con el legado de su familia y el progreso de su nación. Su influencia trasciende fronteras y su legado perdurará en la historia de la riqueza y el altruismo.

Alicia Walton - Walmart

Patrimonio neto: $72,3 mil millones

Edad: 74

Fuente de riqueza: Walmart

Ciudadanía: EE.UU.

Alicia Walton, reconocida como la mujer más rica de Estados Unidos, posee un patrimonio neto asombroso de $72,3 mil millones. Su riqueza proviene de su conexión con Walmart, la cadena minorista fundada por su padre, Sam Walton, quien lamentablemente falleció en 1992.

Una vida dedicada al arte

A diferencia de sus hermanos, quienes optaron por involucrarse en la gestión directa de Walmart, Alicia se ha destacado en el ámbito del arte. En 2011, materializó su pasión al inaugurar el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en Bentonville, Arkansas, su ciudad natal. Este museo alberga obras de renombrados artistas como Andy Warhol, Norman Rockwell y Mark Rothko.

Impacto Económico y Legado Familiar

El incremento en su fortuna se debe principalmente al aumento del 34% en el valor de las acciones de Walmart durante el último año, que le ha generado un incremento de $15.600 millones. En septiembre de 2016, ya poseía más de $11.000 millones en acciones de la empresa.

Contribuciones Sociales

En 2022, el instituto de salud holística que Walton fundó un año antes en Bentonville pasó a llamarse Escuela de Medicina Alice L. Walton. Este cambio refleja su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad local, ampliando su influencia más allá del ámbito empresarial y artístico.

Alicia Walton, con su riqueza y su dedicación al arte y la salud, representa un equilibrio entre el legado familiar y su compromiso con el bienestar y la cultura. Su influencia trasciende fronteras y sectores, demostrando que la riqueza puede utilizarse para impactar positivamente en la sociedad.

Julia Koch y familia - Industrias Koch

Patrimonio neto: 64,3 mil millones de dólares

Edad: 61

Fuente de riqueza: Industrias Koch

Ciudadanía: EE.UU.

Un legado transformado en filantropía y negocios

Julia Margaret Flesher Koch, nacida el 12 de abril de 1962, es una figura destacada en los círculos de la sociedad y la filantropía en Estados Unidos.

Su riqueza, valuada en 64,3 mil millones de dólares, se origina en Industrias Koch, una empresa que abarca diversos sectores como la refinación de petróleo y la tecnología médica.

Tras el fallecimiento de su esposo, David Koch, en 2019, Julia y sus tres hijos heredaron un importante 42% de participación en la empresa, consolidando su posición como una de las mujeres más ricas del mundo según la lista Forbes.

Una historia de amor y compromiso con la sociedad

Originaria de Iowa, Julia Koch se trasladó a la bulliciosa ciudad de Nueva York en la década de 1980, donde trabajó como asistente del diseñador de moda Adolfo, estableciendo conexiones con figuras prominentes como la Primera Dama Nancy Reagan.

Su encuentro con David Koch en 1991 marcó el inicio de una relación que culminó en matrimonio en 1996. Juntos, compartieron una visión filantrópica que se tradujo en importantes donaciones a instituciones médicas y científicas, como el Centro Médico Mount Sinai y el Hospital Infantil de Stanford.

Impacto Filantrópico: un legado que perdura

El compromiso de Julia Koch con la sociedad se ha evidenciado a través de generosas contribuciones a diversas causas. En 2024, donó 75 millones de dólares para establecer el Centro de Atención Ambulatoria Familiar Julia Koch en West Palm Beach de NYU Langone, reafirmando su compromiso con la atención médica y el bienestar comunitario.

Del segundo al tercer lugar en la lista Forbes

A pesar de descender al tercer lugar en la lista de Forbes de 2023, Julia Koch sigue siendo una figura prominente en los ámbitos empresariales y filantrópicos. Su influencia trasciende las fronteras de su ciudadanía estadounidense, dejando un legado perdurable a través de sus acciones y su compromiso con el progreso social y económico.

En resumen, la vida de Julia Koch es un testimonio de determinación, amor y generosidad, donde su fortuna y su compromiso con la sociedad se entrelazan para crear un impacto perdurable en el mundo.

Jacqueline Mars- Empresa Mars, Inc

Patrimonio Neto: $38,500 millones

Edad: 84

Fuente de Riqueza: Dulces, comida para mascotas

Ciudadanía: EE.UU.

Los orígenes de una fortuna centenaria

El linaje de Jacqueline Mars traza sus raíces hasta la creación de Mars, Inc., una potencia en el mundo de los dulces y la alimentación de mascotas, fundada por su abuelo, Frank C. Mars.

Este emprendedor comenzó su viaje culinario en 1911, vendiendo dulces de crema de mantequilla desde la cocina de su casa. La saga familiar tomaría nuevo impulso cuando Forrest Mars, Sr., padre de Jacqueline, junto con su hermano John Mars y las cuatro hijas de su difunto hermano Forrest Jr., consolidaron el legado familiar al adueñarse de marcas emblemáticas como M&Ms, Snickers, Ben's Original y Pedigree.

Jacqueline Mars: de heredera a guardiana de un Imperio

Nacida el 10 de octubre de 1939, Jacqueline Mars encarna el espíritu empresarial y la responsabilidad heredados. Con una vida dedicada no solo a preservar sino también a acrecentar el legado de su familia, Jacqueline ha sido una figura clave en la expansión y diversificación de Mars, Inc.

Su dedicación se extendió por casi dos décadas trabajando en la empresa, y su influencia perduró hasta 2016 a través de su posición en la junta directiva. Su compromiso con el crecimiento y la innovación de Mars también se ve reflejado en la participación de su hijo, Stephen Badger, quien continúa la tradición familiar en la junta directiva de la empresa.

Un legado que trasciende el mundo empresarial

El alcance de Jacqueline Mars va más allá de los confines corporativos de Mars, Inc. Su participación activa en los Archivos Nacionales y su pasada contribución a la Ópera Nacional de Washington demuestran un compromiso con la cultura y la historia. Estas actividades subrayan la multifacética contribución de Mars a la sociedad, fusionando la herencia empresarial con la filantropía y el mecenazgo cultural.

La trascendencia de Jacqueline Mars en el mundo de los negocios y su impacto económico han sido reconocidos a nivel mundial. En noviembre de 2023, el Índice de multimillonarios de Bloomberg estimó su patrimonio neto en $46,600 millones, ubicándola entre las personas más ricas del mundo.

Forbes, en su clasificación anual, confirmó su posición como una de las mujeres más acaudaladas, estimando su fortuna en $38,300 millones y destacándose en el cuarto lugar de su prestigiosa lista.

La historia de Jacqueline Mars es un relato de dedicación, visión y responsabilidad. Desde los humildes comienzos de su abuelo en la cocina de su hogar hasta su actual estatus como guardiana de uno de los mayores imperios en el sector de alimentos y dulces, su vida es un testamento de cómo la pasión, el trabajo duro y la lealtad a los principios familiares pueden construir legados duraderos.

MacKenzie Scott - ex de Jezz Bezos fundador de Amazon

Patrimonio neto: 35.600 millones de dólares

Edad: 53

Fuente de riqueza: Amazon

Ciudadanía: EE.UU.

En el firmamento de las mujeres más adineradas del mundo, destaca una figura emblemática: MacKenzie Scott. Esta filántropa multimillonaria ha dejado una huella imborrable en el ámbito de la generosidad y el compromiso social. Su historia, marcada por hitos significativos, revela no solo la magnitud de su fortuna, sino también su profunda vocación altruista.

2006: un comienzo prometedor

Scott no solo es conocida por su vasta riqueza, sino también por su talento literario. En 2006, su novela debut, "The Testing of Luther Albright", le valió el prestigioso American Book Award, un reconocimiento que subraya su habilidad narrativa excepcional.

2019: un divorcio que marca un rumbo

El año 2019 fue trascendental en la vida de MacKenzie Scott. Su divorcio de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no solo la catapultó como una de las mujeres más ricas del mundo, sino que también definió su compromiso con la filantropía.

Tras el divorcio, Scott obtuvo una participación del 4% en Amazon, lo que consolidó su posición en el panteón de los multimillonarios.

Poco después de anunciar los términos de su divorcio en Twitter, MacKenzie Scott demostró su firme compromiso con la solidaridad al firmar el Giving Pledge. Este gesto simbolizó su promesa de donar al menos la mitad de su fortuna a lo largo de su vida, un acto de generosidad que ha resonado en todo el mundo.

2020: un legado de generosidad

El año 2020 marcó un hito en la carrera filantrópica de Scott. Con una distribución anual de 5.800 millones de dólares a organizaciones benéficas, Scott se convirtió en una de las mayores benefactoras individuales en la historia. Su enfoque en donaciones significativas y sin condiciones ha sido aclamado por su impacto directo y su apoyo a diversas causas.

La generosidad de MacKenzie Scott no conoce límites. En 2021, donó otros 2.700 millones de dólares a organizaciones benéficas, consolidando aún más su legado como una de las principales benefactoras del mundo. Su compromiso con la filantropía ha inspirado a otros a seguir su ejemplo y ha cambiado innumerables vidas para mejor.

2022: Un Impacto Duradero

A mediados de diciembre de 2022, las donaciones totales de Scott ascendieron a la asombrosa cifra de 14.000 millones de dólares, beneficiando a más de 1600 organizaciones benéficas en todo el mundo.

Su estilo de donación "sin condiciones" ha otorgado a las organizaciones receptoras un control total sobre cómo utilizar los fondos, lo que ha amplificado el impacto de su generosidad.

2024: Una Inspiración Global

Hoy en día, MacKenzie Scott no solo es reconocida por su vasta fortuna, sino también por su incansable compromiso con la solidaridad y la justicia social. Su legado como una de las mujeres más influyentes y generosas del mundo perdurará mucho más allá de las páginas de la historia, inspirando a las generaciones futuras a hacer del mundo un lugar mejor para todos.

En resumen, las historias de Françoise Bettencourt Meyers, Alicia Walton, Julia Koch, Jacqueline Mars y MacKenzie Scott destacan la diversidad de caminos hacia la riqueza y el éxito. Más allá de sus impresionantes fortunas, estas mujeres representan el compromiso con la filantropía, el liderazgo empresarial y la innovación social.

Sus legados perdurarán como ejemplos inspiradores para las generaciones futuras, demostrando que la riqueza puede ser un medio para generar un impacto positivo en el mundo y promover el cambio significativo en la sociedad. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.