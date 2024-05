Cine y sofá: la película que enamora a Stephen King y una experiencia aterradora

'La mesita del comedor' es la película viral del momento gracias a su capacidad para crear angustia en el espectador; 'La noche de los muertos vivientes" es un clásico imperdible del terror.

La mesita del comedor

Dr. Caye Casas - 88 min. - 2022



La mesita del comedor es una película independiente que mezcla terror con comedia negra y drama psicológico. Está dirigida por Caye Casas, realizador y guionista de cine especializado en cortometrajes que consiguió ganar el Premio del Público del Festival de Sitges en 2017 con su ópera prima Matar a Dios. En su segunda aventura como director de un largometraje nos presenta esta cinta -por él mismo definida- como una historia rodada a modo de cortometraje y realizada durante solo 10 días en casa de una amiga.

La trama nos presenta a una pareja adulta, Jesús (David Pareja) y María (Estefanía de los Santos) que se encuentra, en compañía de su bebé recién nacido, discutiendo acaloradamente en una tienda junto al vendedor porque él quiere comprar una mesita para el comedor que a ella no le gusta absolutamente nada. Al final, Jesús toma la peor decisión de su vida y decide comprarla a pesar de las reticencias de su pareja. El resto, no quiero hacer spoiler, tienen que verlo para creer lo que un simple mueble puede hacer para destrozar la vida de sus dueños.

En mi opinión, les contaré que a mi me ha dejado bastante frío. No quiero decir que no sea entretenida, que lo es, pero siento que acusa de un metraje excesivo para el planteamiento que nos quiere presentar el realizador. Con una duración de 40 minutos podría haber presentado lo mismo sin reducir su calidad.

Hay situaciones publicitadas como comedia negra que a mi me parecieron esperpénticas e irreales. Vamos, que no esbocé una sonrisa en toda la proyección. Eso sí, me llevé las manos a la cabeza alguna vez y reconozco bastante desasosiego ante la situación más terrible que vive el protagonista. Algunas reacciones y actitudes no acabas de verlas creíbles y eso hace que me desencante a ratos y me aleje en ciertos tramos de la película, pero entiendo que, si dentro de este género asumes ciertas licencias, logra que sientas por momentos que el infierno existe y pasas un rato realmente angustioso además de entretenido.

Los comienzos de La mesita del comedor no fueron muy alagüeños, sino todo lo contarrio. Fue rechazada en el Festival de Sitges de 2022 -lo que supuso un batacazo para el director- y además vilipendiada por los distribuidores, que mostraron abiertamente su rechazo hasta el punto de sugerirle que dejase de hacer cine. Casas tomó la decisión de presentar la película en festivales internacionales y su suerte comenzó a cambiar a partir del Festival de Cine Black Nights, de Tallin (Estonia). A partir de ese momento la trayectoria del filme dio un giro sorprendente, comenzó a crecer entre el público y la crítica especializada, hasta ser la cinta en su género más premiada internacionalmente en 2023.

A pesar de de que seguía siendo una gran desconocida para el público en general, ocurrió un hecho significativo que la catapultó a la fama. Mick Garris, director de Critters 2, la vió y se la recomendó a Stephen King. El escritor estadounidense, tras verla también, se mostró encantado y el 10 de mayo de 2024 publicó un tuit elogiándola y logrando que FILMIN adelantase su estreno en la plataforma para tan sólo 6 días después.

Si quieren emociones perturbadoras y están dispuestos a disfrutar y a mantenerse en vilo hasta el final, pueden verla como decimos en FILMIN.

La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead)

Dr. George A. Romero. - 96 min. - 1968

La noche de los muertos vivientes es una película fundamental en el género del terror, especialmente en temática de zombis (aunque ese nombre no se utiliza nunca en la cinta). Realizada de manera independiente por George A. Romero, rodada en blanco y negro con una producción propia de la serie B e interpretada inteligentemente por unos jóvenes actores totalmente desconocidos: Duane Jones, Judith O'Dea y Karl Hardman. Es el mejor ejemplo de cómo realizar, eficazmente, un filme terrorífico con un presupuesto mínimo y sin mostrar imágenes exageradamente sádicas o truculentas.

La historia comienza cuando dos hermanos, Barbra (Judith O'Dea) y Johnny, acuden a un solitario cementerio de Pensilvania para colocar unas flores en la tumba de un familiar. Comienza a anochecer y Barbra se muestra intranquila. En ese momento, mientras que Johnny se burla por su comportamiento infantil, un hombre extraño, le ataca y muere al golpearse la cabeza contra una lápida.

Barbra huye despavorida en el coche hasta que, aturdida por los acontecimientos, lo estrella contra un árbol. Logra refugiarse en una vivienda junto a varios miembros de una familia superviviente y especialmente, un hombre de color llamado Ben (Duane Jones). Todos juntos observan cómo decenas de muertos vivientes acechan la casa. Atrapados, mientras la horda se acerca, se preparan para resistir con la pequeña esperanza de recibir ayuda. Es una cinta que tiene momentos cuya tensión alcanza niveles insoportables.

La película, que cosechó críticas de todo tipo en su lanzamiento, ha sido reevaluada y vista como una crítica social, tratando temas muy controvertidos en Estados Unidos a finales de los sesenta: el malestar civil, el racismo (el protagonista fue uno de los primeros afroamericanos en tener un papel principal en una película de terror), la desintegración de la familia, el miedo a las masas y hasta el Apocalipsis.

La noche de los muertos vivientes fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry de Estados Unidos por ser "cultural, histórica y estéticamente significativa". Su enorme influencia e impresionante legado -fue la primera en tratar el tema de los zombis- es evidente en la cultura popular y en el cine de terror de las últimas décadas, habiendo generado numerosas secuelas, remakes y homenajes.

Pueden prepararse para pasar una noche aterradora y disfrutar de esta auténtica joya en FILMIN, Prime Video, Movistar Plus, SkyShowtime, MOBI y FlixOlé.