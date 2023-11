Cine y sofá: un plan casi perfecto y un espectáculo desenfrenado

La cinta india 'RRR' se ha convertido en una de las películas de acción más aclamadas por los espectadores. 'Extreñaños en un tren', una de las indispensables del maestro Hitchcock.

RRR(2022): un espectáculo desenfrenado y exuberante

S.S. Rajamouli/ 185 min

RRR​ es una película dramática de acción épica india producida por Tollywood (centro de la industria del cine de Bengala Occidental y conjunto de películas habladas en Telugu, segunda lengua oficial del país) pero, ante todo, es un espectáculo cinematográfico único. Hay que verlo para creerlo y pocas veces esa expresión se ha dirigido con más razón hacia un público que posiblemente nunca se ha aproximado antes a este tipo de cine y se enfrentan a él por primera vez.

Se van a quedar pasmados, con una mirada incrédula de felicidad y muy gratamente sorprendidos, cuando vean lo que se hace fuera de Hollywood, y cómo se concibe un cine de acción sobrestimulante, unido al género musical más extravagante y divertido que se puedan imaginar.

El argumento es en principio sencillo. Ambientada en la India en 1920, es la historia de dos hombres que desde bandos contrapuestos se convierten en amigos y luchan contra la ocupación del Imperio británico. Es entretenimiento puro desde el primer minuto hasta el final. Escenas de acción imposibles, efectos especiales al servicio de la historia perfectamente introducidos, bailes magníficos, ambientación extraordinaria, una fotografía preciosista y unas imágenes con una belleza visual sorprendentes.

El guión, muy estudiado en este tipo de superproducciones conducidas para arrasar en taquilla, se ha esmerado en introducir, dentro de la historia, muchas historias que se van desarrollando paralelamente al trascurso de la misma. Así, donde muchos pueden encontrar una película de amistad, valor, nobleza y lealtad, algunos la observarán como la clásica historia del amor imposible por culpa de la guerra. Otros se quedarán con la historia de la valiente rebelíón del débil contra el despiadado ejército invasor, y muchos con las escenas de acción inverosímiles y los efectos especiales imaginativos, apabullantes y magnificamente resueltos que desprende.

RRR obtuvo cuantiosos premios y llama especialmente la atención el Óscar recibido por la mejor canción. Es la película india más cara hasta la fecha, consiguiendo batir el record en el día de su estreno con la recaudación más alta, y ocupa actualmente el tercer puesto como la cinta más taquillera de la historia del cine en su país. La podéis disfrutar en Netflix.

EXTRAÑOS EN UN TREN (1951): Un plan casi perfecto

Dr. Alfred Hitchcock / 101 min

Extraños en un tren, basada en la primera novela de Patricia Highsmith Strangers on a Train y gracias a un gran guión de Raymond Chandler, es una brillante película sobre la locura, el chantaje y la culpa, que el maestro Hitchock resuelve con astucia y con su especial habilidad para crear en el espectador la sensación asfixiante del qué haría yo en el lugar del protagonista.

La propuesta del film es un argumento simple pero genial. Un famoso jugador de tenis (Farley Granger) y un excéntrico hombre de negocios (Robert Walker, enorme en su último papel) son dos extraños que casualmente se conocen en un viaje en tren al compartir los asientos. Tras una amena charla, se sorprenden al saber lo que tienen en común; en la vida de ambos existe una persona de la que les vendría muy bien prescindir. Uno de los pasajeros quiere dehacerse de su esposa, mientras que el otro quiere el mismo fin para su dominante padre.

Es en ese momento cuando trazan un plan para intercambiar a sus víctimas ya que al no haber relación entre ellos, nunca serán sospechosos de ningún crimen. Todo va bien hasta que uno de ellos se echa atrás y el recién conocido compañero de viaje no está dispuesto a prescindir de un plan tan perfecto.

El tono de la película va adquiriendo momentos cada vez más desasosegantes y el ritmo de la misma contribuye a crear una atmósfera agobiante por el miedo y la culpa que el coprotagonista va padeciendo hasta el emocionante final. Robert Walker es uno de los mejores villanos creados por el director cuya demencia y arrogancia van creciendo conforme disminuyen los de su compañero y acaba dominando totalmente la película. En mi opinión, de las películas más carismáticas del maestro del suspense. Imprescindible para los amantes del cine de intriga.

En 1969,se realizó un libre y fallido remake Once You Kiss a Stranger sin comparación posible con la original. La pueden ver en Movistar Plus o en la página web https://cinedeantes2.weebly.com/.