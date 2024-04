Impacto: el grave accidente que le ha cambiado la vida a Manel Fuentes

Al jovial presentador de Antena 3 se le podrían haber quitado las ganas de sonreír después de variados desagradables acontecimientos pero aún así es optimista. Se sincera en una entrevista.

En sus redes sociales, Manel Fuentes siempre aparece con una sonrisa. No obstante, durante los últimos meses, el presentador de Antena 3 ha vivido una serie de eventos desafortunados, que han perjudicado su salud. “Estoy recuperándome, porque me he roto un hueso. Tuve un accidente de moto: se me cruzó un patinete y me rompí el peroné... Y la cosa derivó en una hernia discal y me han operado”, tal y como lo narra esta semana en una entrevista a LOC.

Después del grave accidente de circulación, fuentes confiesa que “me tocó estar con el pie levantado 40 días sin poder apoyar nada, luego pasé a llevar esas botas para andar... Y luego empecé a notar molestias. Me hice una resonancia y en ella detectaron una hernia y me operaron. Han sido meses de mucho tropiezo, la verdad”, comenta.

Desde luego le ha cambiado la vida porque, dice, “hoy estoy un poquito más gordo, pero estoy intentando volver a hacer deporte, porque llevo mucho tiempo inactivo. Y ahora sí que puedo empezar otra vez... Pero ha sido una temporada complicada. Me he tenido que adaptar, moldear y reinventar, porque yo necesito estar bien físicamente. Y, afortunadamente, lo estoy consiguiendo. Además, estoy listo para afrontar la nueva temporada de Tu cara me suena, que comienza este viernes”, explica.

Efectivamente, la principal cadena de Atresmedia estrena este viernes12 abril una nueva edición del exitoso concurso musical y le ha servido de mucho al catalán que dice en el citado medio que su salud mental ha mejorado desde que comenzó el rodaje de la edición número 11 del talent. Y es que, como señala, “ha sido una bendita locura”. “La verdad es que está muy bien armada la salsa desde el minuto uno. El grupo en sí me está sorprendiendo. Llevamos tres galas y estoy muy satisfecho en el nivel de las actuaciones. Pero sobre todo, con el clima que se ha generado. Hay muchos personajazos...”.

Manel Fuentes, sus nuevos compañeros

¿Y quiénes participan en esta edición? Actores, humoristas y cantantes, entre los que se encuentran Raquel Sánchez Silva y David Bustamante. “Tenemos a Busta de concursante y a Chenoa de jurado. Un compañero tuyo dio la idea de que Busta imite a Bisbal, con Chenoa ahí, y creo que lo daré como idea a la producción. Bustamante no quiere, pero si el pulsador le dice que lo tiene que hacer, no se puede negar”, dice entre risas, asegura LOC.

Según Fuentes, desde que comenzaron las grabaciones el plató se ha llenado de carcajadas, gracias a Bustamante. No obstante, Manel también debe reconocer que no todas sus bromas le parecen tan graciosas. “¿Que Busta dice que yo soy el que tiene más pasta en esta sala? Al lado de él, no sé... Igual los concursantes se creen que estoy a punto de fichar por Televisión Española, como David Broncano. Es broma, es broma... ¡Yo estoy feliz aquí!”, indica.

Por último, en la citada entrevista Manel Fuentes explica que le encanta Tu cara me suena, porque el estilo familiar le acomoda. Incluso sus hijos son fans del formato. “Ambos han venido en más de una ocasión al plató. Mi hija es muy fan del programa y conoce artistas que de otro modo no conocería. Y yo también, de repente, me hago el moderno con nombres que acabamos de imitar y que a lo mejor no los tenía tan controlados”.