Ya conocemos la parte más golfa de Miguel Lago

En el Teatro Alcázar, en sesión que comienza a las 23:00, el vigués presenta un espectáculo arriesgado, incisivo, directo, actual, desgarrador, emotivo, sin tabúes y con mucha libertad

Comenzó anoche sábado en el Teatro Alcázar de Madrid. El artista de Vigo estrena nueva de hora de su espectáculo Lago Comedy Club. Es a las 23:00, la hora más golfa para ver un espectáculo arriesgado, incisivo, directo, actual, desgarrador, emotivo, sin tabúes y con mucha libertad. No testá subvencionado por lo estatal. Aquí no hay miedo. Ni peajes. Y se habla alto y claro de lo que sucede en nuestra sociedad actual. Siempre bajo el embudo de la comicidad más ácida. Miguel Lago no deja títere con cabeza. De manera inteligente. Lejos de lo soez.



El colaborador de Y ahora Sonsoles lleva triunfando en este espacio teatral situado en la calle Alcalá desde el pasado mes de septiembre. Hasta ayer era a las 22:00. Estrena horario, donde la imaginación de Lago llega a límites insospechados cuando rozan las doce de la noche. Su genialidad es mayor.





ESdiario comparte los minutos previos a su actuación entre bambalinas. Rozando proscenio. Miguel Lago vigilia cada momento previo. Controla. Es metódico. La flor blanca le da suerte. La pureza de lo comedia. El vigués no se ríe de la gente. Hace que la gente se ría con el. Es el clown más perfecto de nuestra época actual. Este hombre de 1,84 de altura se rodea de personal de mucha confianza. Lo quieren. Lo miman. Le dicen. Y Miguel escucha. Raquel es su asistente persona, Javier el jefe de producción, Fer Bleda un cómico que actúa de telonero y calienta el patio de butacas. Tiene madera. Y Aida y Jorge los técnicos de confianza de Lago.

La actualidad manda

El espectáculo de Lago no está cerrado. Se puede ir a ver varias veces y ha cambiado el 80 por ciento de la función. La actualidad manda. Y más en tiempos convulsos como los actuales. Pedro Sánchez tiene una cuota importante. No podía ser menos. Y anoche el recuerdo a doña Concha Velasco fue especial. Todo muy bien hilvanado. Miguel Lago quiere mostrar su parte más golfa y canalla. Ahora bien, no puede esconder su lado sensible con las personas mayores. Y ahí, la cara le cambia. Quizás el corazón se le encoge.



El artista es versátil. Se maneja bien en el giro de la risa a la ternura. Miguel Lago cuenta verdad, y mucha, de su vida personal sobre el escenario. Otras las exagera. Y en otras se queda corto. Ni lo roza. Miguel Lago es una de los televisivos más generosos con los más necesitados. En esto no hace alarde. El público lo huele. Así lo despide cada sábado del Teatro Alcázar de Madrid.