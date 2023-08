Tesla de Elon Musk lanza una cama para gatos inspirada en Cybertruck

No es la primera vez que Tesla lanza productos curiosos, pero esta cama para gatos ha llamado la atención por su diseño y características.

Tesla, dirigido por Elon Musk, ha lanzado al mercado una peculiar cama destinada a gatos y relacionada con el estilo del Cybertruck. Esta oferta está dirigida únicamente a los consumidores en China.

Bautizado como "Cama corrugada de usos múltiples con temática Cybertruck para gatos", este artículo está fabricado íntegramente con cartón y réplica visualmente del diseño del próximo vehículo de Tesla, el Cybertruck, la noticia la han dado medios como El New York Post.

La descripción de esta cama para gatos de vanguardia en el sitio web chino de Tesla aclara su inspiración de diseño derivada de los contornos futuristas del Cybertruck. La cama para gatos tiene una forma futurista, un diseño de caja de arena semiabierta y cuenta con una gruesa capa de papel corrugado incrustado, que satisface los comportamientos innatos y las necesidades diarias de los compañeros felinos.

Fabricada con cartón resistente a la humedad, esta cama para gatos puede soportar un peso de hasta 7,5 kg, lo que la hace lo suficientemente resistente para la mayoría de los gatos domésticos. Con un precio de 89 yuanes chinos, aproximadamente 12 dólares estadounidenses (1.023 rupias indias), este producto también viene con un requisito de ensamblaje por parte de usted mismo.

"Nota: Este producto es de bricolaje; una vez plegado e instalado, no se puede devolver a menos que haya un problema de calidad", enfatiza la descripción.

ICYMI: In an unexpected move, Tesla has released the Cybertruck ahead of schedule... but only for cats and constructed of cardboard. pic.twitter.com/RizS9FDDEG