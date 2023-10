La reunión de Bolaños y Albares con Puigdemont: el PP pide explicaciones

La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, ha pedido explicaciones a los dos ministros de Pedro Sánchez por, supuestamente, haberse reunido en la embajada de Colombia en Bruselas con Puigdemont.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido explicaciones al ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, y al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, por, supuestamente, haberse reunido con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont en Bruselas. Concretamente en la embajada de Colombia.

Así, la secretaria general del Partido Popular se preguntó "qué hacen dos ministros, si se confirma esta información, reuniéndose con un prófugo de la justicia en la embajada de Colombia en Bruselas" y cuestiona, además, "por qué no lo han traído a nuestro país para ponerlo a disposición judicial". Advirtió Cuca Gamarra que si los titulares de Presidencia y Exteriores no dan las debidas explicaciones, "el PP se las pedirá en el Congreso porque un Gobierno en funciones está sometido al control de la oposición".

Desde La Moncloa, sin embargo, tachan esta información de "bulo". "Y aquí la prueba definitiva del bulo que difunde hoy el Partido Popular", llegó a publicar el ministro de la Presidencia en funciones en su cuenta oficial de X.

Y aquí la prueba definitiva del bulo que difunde hoy el Partido Popular 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lMfdzhNUer — Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 5, 2023

En este sentido, tal y como publica José Luis Roig en La Información, Carles Puigdemont exigió un campo neutral, llegando a aceptarse por ambas partes que la reunión secreta se celebre en Bruselas, en la embajada de Colombia en Bélgica. Así, el Gobierno en funciones se puso en contacto con el presidente, Gustavo Petro -conocido amigo de Pedro Sánchez-, que, según publica el periodista, se mostró dispuesto y encantado.

Y la semana pasada llegó tal encuentro con la amnistía como punto focal. Bolaños y Albares, dos interlocutores de la máxima confianza de Pedro Sánchez, según indica la información publicada, se reunieron con el líder fugado de Junts.

El PP pide la repetición electoral

La portavoz del GPP ha asevera que “la amnistía, además de estar fuera del ámbito constitucional, supone reconocer que España no es una democracia plena y que era legítimo lo que hicieron un grupo de políticos independentistas en 2017 de los que hoy depende la investidura de Sánchez”.

Y entre la amnistía y una repetición electoral, los de Feijóo no tienen dudas: "Si hay que poner en la balanza amnistía o repetición electoral, repetición electoral para que sean los españoles los que digan si quieren amnistía o no, porque esto no ha sido sometido a las urnas ni los españoles han legitimado a nadie para usar esa vía ", subrayó Cuca Gamarra.