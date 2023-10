El "jaque" de Feijóo frente a la amnistía y los "huérfanos" de Sánchez e Illa

Invitado por Sociedad Civil Catalana, el líder del PP estará el 8-O en las calles barcelonesas, que el PSC no se atreve a pisar. ESdiario revela los principales detalles de esta convocatoria



El líder del PP acudirá como "uno más "este domingo a las calles de Barcelona, pero consciente de la responsabilidad que le otorga saber que miles de catalanes que votaban a Ciudadanos y que en las últimas convocatorias han dado su voto al PSC, se han quedado en la más completa orfandad una vez que Salvador Illa secunda por la vía de los hechos las cesiones de Sánchez a los independentistas.

Alberto Núñez Feijóo cogerá en solitario la bandera del constitucionalismo y del "catalanismo cordial"- término acuñado por el propio líder del PP y que representa la antítesis a los privilegios y las rendiciones de Sánchez con la amnistía primero y el referéndum después. Feijóo luchará con todos los instrumentos legales a su alcance contra este chantaje y su presencia en las calles de la Ciudad Condal certifica este compromiso.

Un acto del que ESdiario puede adelantar los principales detalles. Feijóo acudirá por separado, no acudirá conjuntamente con Santiago Abascal -que también estará en Barcelona- y sí coinciden se deberá exclusivamente a causas ajenas al PP, que no organiza la manifestación. Es decir, que, si se llegaran a "coincidir", no tendría nada que ver con la llamada "foto de Colón", que organizaron conjuntamente el PP de Pablo Casado, Ciudadanos y Vox y que Sánchez utiliza para para sostener una política de bloques que Feijóo quiere desterrar.

En su calidad de un "ciudadano más "que responde a la invitación de Sociedad Civil Catalana, Alberto Núñez Feijóo va a ocupar el lugar que le asigne la organización mientras que la cabecera se reserva en exclusiva a los organizadores que serán quienes sostengan la pancarta contra la amnistía.

Feijóo no obstante acaparará todos los focos en una jornada donde estará rodeado de varios de sus barones: Isabel Díaz Ayuso, el murciano López Miras, el aragonés Jorge Azcón, el gallego Alfonso Rueda o Juanma Moreno, que llegará el viernes para recoger el premio a andaluz de año. Además, claro está, del líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

Una importante participación que va a dejar completamente en evidencia la ausencia de Salvador Illa -al que sí vimos en la convocatoria de 2017 junto a Josep Borrell - o la de cualquier otro dirigente del PSC y, salvo sorpresas del PSOE, cuando en la de 2019 pudimos ver a Miquel Iceta o José Luis Ábalos, en la que también tuvo una participación muy activa Borrell.

Pero volviendo a los populares, es precisamente por el Partido Popular de Cataluña por donde pasan buena parte de los planes de Feijóo para el futuro inmediato. Una vez que como ha adelantado ESdiario se celebre en noviembre el Congreso de los populares vascos, le llegará el turno al de Cataluña y que, aunque todavía no hay fecha concreta, se celebrará a principios del 2024 habida cuenta de que las catalanas se tienen que celebrar a más tardar en febrero del 2025.

Núñez Feijóo quiere relevar a Fernández y tomar el control de partido en Cataluña para convertirse en el referente del constitucionalismo y el "catalanismo cordial" con un nuevo liderazgo que encarne el espíritu del recientemente fallecido Josep Piqué.

"No es sólo un problema de personas, sino de discursos" sostienen, consciente de que están ante la gran oportunidad de arrebatar a Illa los votos de Ciudadanos que van a quedar huérfanos tras la amnistía y que han catapultado al PSC a uno de los mejores resultados de su historia.

Feijóo es consciente de que, sin un buen resultado en Cataluña, País Vasco y también Navarra, no se puede gobernar España y también que la legislatura que puede echar a andar será la más inestable de la Democracia, arbitrada por Carles Puigdemont y con dos metas volantes decisivas en el horizonte: las elecciones vascas y las elecciones catalanas.