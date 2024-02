Ayuso le suelta un zasca a Ana Belén a costa del comunismo

La ex actriz y cantante arremetió contra la presidenta madrileña a costa de su lema "comunismo o libertad" y hoy ésta le contesta con dureza tras la manifestación de venezolanos en Madrid

Si algo diferencia a Isabel Díaz-Ayuso, presidenta madrileña, de la gran mayoría de políticos del espectro nacional es que la popular no gasta energías en balas de fogueo. Cuando va a la guerra, va con obuses de mortero y si no, no va. Así que hoy ha encontrado munición para atizar a la ex actriz y ex cantante Ana Belén, quien en un extracto de la entrevista que esta noche emitirá La Sexta en 'Lo de Évole' arremetió contra la regidora de la comunidad madrileña.

Lo hizo a costa del eslogan ayusiano de "comunismo o libertad" que tanto éxito tuvo en las pasadas elecciones autonómicas madrileñas, donde Ayuso se hizo con la mayoría absoluta. Pero la cantinela no le sentó bien a la otrora actriz y cantante, y Ana Belén dijo ""¿Libertad en qué? ¿En que me pueden poner unas aceitunas tomándome una caña? ¿Pero qué es más importante? ¿La aceituna o que yo tenga médicos de la sanidad pública? ¡Joder! Quiero decir, que entonces prefiero no tomarme la aceituna, coño. ¿El comunismo aquí en España a ti te ha hecho algo malo?".

No parece que vaya a votar a Ayuso. pic.twitter.com/ZnSnSmUb7m — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 31, 2024

El vídeo, claro, se hizo viral gracias a los medios de la 'sanchosfera', pero Ayuso no contestaba. Y lo ha hecho hoy, apenas unas horas antes de la emisión del programa de Évole. La presidenta madrileña ha aprovechado la concentración en la Puerta de Sol de centenares de venezolanos en el exilio que se han manifiestado a favor de la libertad y de la democracia en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro cerró la vía electoral al excluir de la contienda a la líder de la oposición Maria Corina Machado, y sus compatriotas están cansados de comunismo.

¿Que el comunismo no ha hecho nada malo?



El comunismo ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos durante décadas.



Decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid. Este domingo han reclamado su derecho a elegir a la… pic.twitter.com/7AdphpLE8K — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 4, 2024

El obús de Ayuso fue demoledor. Uno de esos que van rubricados con un "vuelve a por otra". El tuit de Ayuso dice lo siguiente: "¿Que el comunismo no ha hecho nada malo? El comunismo ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos durante décadas. Decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid. Este domingo han reclamado su derecho a elegir a la primera presidenta de Venezuela, inhabilitada por el régimen de Maduro con el fin de perpetuarse.

El comunismo se cuela en las democracias a través de los parlamentos para desde dentro, destruirlas: se persigue a los jueces, a la separación de poderes, la creación de empleo, la propiedad y por supuesto, la libertad. ¿Les suena de algo? El comunismo es una de las ideologías totalitarias condenadas por genocidio durante el siglo XX por el Parlamento Europeo.

Bildu, Podemos o Sumar son comunistas. La Libertad no es una aceituna: es poder pedirla en mitad de un concierto. Es también no hundir arbitrariamente a la cultura, sector que únicamente se salvó en Madrid".