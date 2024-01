Jordi Évole confiesa a Nuria Roca que tiene cuentas pendientes con Ayuso

El presentador acudió al programa de La Sexta para hablar del estreno de la nueva temporada de 'Lo de Évole' y acabó desvelando el nombre de algunos de los invitados, como Zapatero.

Esta domingo, Jordi Évole volvía a La Sexta con su programa de entrevistas. Después de anunciar su regreso durante varias semanas, y de las maneras más originales, el presentador de Lo de Évole entraba a La Roca a través de una conexión telefónica. Y es que, el catalán ha regresado a Atresmedia con nuevas e impactantes entrevistas para una temporada más, empezando por todo lo alto con C. Tangana. Pero antes de este esperado estreno, el cual tuvo 1.009.ooo espectadores de media y un 7% de cuota de pantalla, Évole apareció en el programa de Nuria Roca para hacer un repaso de lo que está por venir.

Y, en medio de la conversación, el presentador se atrevió a revelar cuáles iban a ser algunas de las grandes entrevistas de esta nueva temporada. Así, comenzó a señalar algunos detalles de lo que se ha preparado para esta nueva edición de Lo de Évole, en la que habrá invitados de excepción como expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; Albert Pla o los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, ahora en boca de todos por la película de Bayona La sociedad de la nieve. Pero dio un paso más, ya que, se animó a revelar los nombres de políticos que habían declinado asistir como invitado al espacio de La Sexta.

Ayuso no quiere ir a 'Lo de Évole'

Nuria Roca no puedo evitar interesarse en la cuestión de los invitados y quiso saber si alguno se había resistido a ser entrevistado: "No sé si tienes esperanzas en entrevistar a Ayuso y Puigdemont, que sé que andabais detrás de ellos, aunque no sea juntos", preguntaba, precisamente, la presentadora de La Sexta a Évole. El catalán, ante tal cuestión, solo pudo contestar con sinceridad: "Yo nunca pierdo la esperanza", aseguraba. "Creo que ambos tienen ahora un protagonismo importantísimo en el panorama político nacional", comenzaba a explicar Évole.

Y, manteniendo su sinceridad, y sin ningún tipo de filtros, Évole confesaba a Nuria que "creo que era un buen momento para Ayuso ahora concedernos una entrevista, estuvimos a punto de tenerla pero, finalmente, se echó para atrás". Aunque el catalán no es el único que se ha encontrado con negativas, y así lo confesó la presentadora de La Roca: "Yo pensé que con las elecciones gallegas también le iba a echar un cable para atraer al jefe de su partido, Feijóo, pero no ha sido posible al final. No sé si cambiará de opinión en algún momento". Pese a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Évole no mostró rencor: "Si Ayuso no quiere venir a nuestro programa, no pasa nada, yo lo encajo bien porque creo que un invitado de nuestro programa tiene que tener ganas de venir a nuestro programa, si no, mejor que no vengas, porque no te lo vas a pasar bien, no vas a estar cómoda", zanjó el asunto el presentador de Lo de Évole a Nuria Roca.