‘Indepes’ piden linchar a Jordi Évole por su defensa a España en directo en TV3

Jordi Évole está estos días de plena actualidad tras su regreso, este pasado fin de semana, a la televisión poniendo en marcha una nueva temporada de Lo de Évole en La Sexta.

Por este motivo, Évole ha concedido una ronda de entrevistas y se ha puesto de plena actualidad, tras unos meses fuera del foco mediático.

Pero si ha habido algo que está provocado un torrente de comentarios, y hasta un terremoto en las redes sociales, ha sido su entrevista este mismo pasado fin de semana en el programa de TV3 Col·lapse.

En un momento de la charla en la televisión pública catalana con su presentador Ricard Ustrell, el antiguo Follonero quiso hacer un guiño a la televisión pública catalana a la que está “en un proceso de apertura, después de un proceso de cierre, de tener un público y no querer más”.

El entrevistador entonces se metía en un charco, llevando las palabras del presentador de Atresmedia, que regresaba a la parrilla este fin de semana tal y como les hemos contado en ESdiario, a su obsesión, criminalizar todo lo que huela a España:

“Hay quien te dirá que esto es así porque se está españolizando”.

Y Évole le contestaba con un tremendo zasca que ha hecho estallar a los independentistas en las redes sociales: "Pero es que, ¿qué problema hay en españolizarse? ¿En qué país vivimos?".

Esos apenas cuarenta segundos de entrevista están empezando ahora a moverse con mucha fuerza en las redes sociales, donde algunas cuentas cercanas al independentismo se están mostrando extremadamente críticas con Évole.

«Quin problema hi ha en espanyolitzar-se?»



Em sembla increïble que no s'estigui linxant aquest energumen. Al ministre Wert se li van posar banyes i cua per menys (merescudament). pic.twitter.com/acugG68fL4