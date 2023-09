Los socialistas advierten al PNV de que no inicien un procés a la vasca

Andueza espera que los peneuvistas "no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont", en alusión a la visita de Ordurzar al prófugo de la Justicia a Waterloo

Mientras el PNV se desangra y puede perder el gobierno del País Vasco en favor de Bildu, el PSE-EE les ha lanzado una advertencia rotunda. "Que no se se les ocurra ni tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont para iniciar un procés a la vasca". Así lo ha afirmado el secretario general de la formación socialista, Eneko Andueza, en alusión a la visita del presidente del EBB del PNV, a Carles Puigdemont en Waterloo. "Espero que no les haya confundido el encuentro y que la formación caiga en esa tentación".

Una afirmación que relega al PNV en favor de los independentistas de Junts y de ERC. No sabemos aún cómo va a reaccionar el partido y el lendakari, Iñigo Urkullu, y otros dirigentes de sus mismas siglas. Lo cierto es que el peligro de que Arnaldo Otegui dirija los destinos del País Vasco a partir de 2024 parece estar más cerca que nunca, y todo ello, por culpa del PSOE de Pedro Sánchez, según los populares. Ya lo vaticinó en 2020 el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz.

Tal vez por ello, Andueza saca pecho y critica al PP "por fracasar estrepitosamente" en las últimas elecciones generales y asegurar sin dudarlo que habrá un "gobierno central liderado por Pedro Sánchez". Además, agrega que el PS E-EE fue la formación más votada en Euskadi en los comicios de julio por "saber conectar con los problemas que tienen los jóvenes y por poner en el centro del discurso las soluciones". En esta línea se ha manifestado durante la inauguración de la exposición 'El legado de Tomás Meabe, 120 años de Juventudes Socialistas' en Bilbao, inaugurada este sábado.

"Que no se confundan con reclamaciones particulares"

En su opinión, cuando los avances sociales y "las cosas que importan a la ciudadanía están en riesgo", la ciudadanía vasca "no vota ni a EH Bildu ni al PNV", sino a los socialistas por ser quienes pueden "salvar a este país".

"Yo no tengo que decir al PNV lo que tiene que hacer. Pero creo que no deben confundir sus reclamaciones particulares con la oportunidad de apoyar al PSOE para que este país siga teniendo avances sociales", ha recalcado. De este modo, ha mostrado su confianza en que "las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont", en referencia a Ortuzar, "no les haya variado la hoja de ruta".

Espero y deseo que algunos no cambien su hoja de ruta. Lo espero y lo deseo porque sería un absoluto retraso. No creo que la sociedad vasca quiera una vuelta al pasado, un 'proces'. Lo que quieren es que se trabaje para solucionar sus problemas

"Espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont para iniciar aquí un 'procés' a la vasca. Lo espero y lo deseo porque, si no, sería un absoluto retraso. No creo que la sociedad vasca quiera una vuelta al pasado, un 'procés', sino que se trabaje para solucionar sus problemas", ha sostenido.