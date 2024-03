Ester Muñoz: "El Estado de Derecho se impondrá al Gobierno corrupto"

La vicesecretaria del PP y diputada en el Congreso analiza en una entrevista en ESdiario la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez pactó con Junts para beneficiar a Puigdemont.

Ya es oficial. La Comisión de Justicia ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía incorporando las cuatro enmiendas transaccionales que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts.

Una vez aprobado por la comisión, el dictamen de la Ley de Amnistía se elevará al Pleno del Congreso, que tendrá lugar la próxima semana. Eso sí, como el orden del día ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, el PSOE y sus aliados forzarán un segundo pleno, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley de forma monográfica.

Posteriormente, si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites.

Bajo este contexto, la vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha concedido una entrevista en ESdiario en la que cuestiona duramente la Ley de Amnistía del Gobierno.

ESdiario. Asegura el ministro Bolaños que la Ley de Amnistía es todo un referente europeo...

Ester Muñoz. Todo lo que dice el ministro Bolaños suele ser mentira. De hecho, la mentira suele ser su leitmotiv. La última vez que el Gobierno nos dijo que una ley iba a ser una referencia europea fue la Ley del solo sí es sí y acabaron un montón de agresores sexuales y de violadores en las calles. Y hemos sido la vergüenza de Europa con esa Ley. Ahora nos venden esta Ley de Amnistía como un referente para Europa, cuando lo que sí es un referente de la corrupción, de como se puede comprar impunidad a cambio de votos, de como se puede decir lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo y de como se puede retorcer la voluntad de un país para mantener en el Gobierno a una sola persona que es Pedro Sánchez. Hoy es un día de vergüenza.

ESD. Félix Bolaños se felicitó a sí mismo.

EM. Yo no he visto un comportamiento semejante en ningún ministro jamás. Yo creo que se felicita a sí mismo porque sabe que con esa Ley va a poder mantenerse como ministro. Lo que no puede hacer es felicitar a los españoles porque hoy somos menos iguales.

ESD. ¿Cuál creen que será el futuro de la Ley de Amnistía?

EM. Yo quiero aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a todos los españoles. Al final la noche siempre es más oscura justo antes de amanecer y, por tanto, yo estoy convencida que el Estado de Derecho va a prevalecer frente a un Gobierno corrupto, no solo en lo económico, como estamos viendo, sino que corrupto porque cambia impunidad por votos.

Yo ayer decía que este periodo histórico que estamos viviendo, el de este Gobierno, se conocerá como el sexenio sanchista y será conocido por nuestras futuras generaciones como ese periodo en el que se quebró el principio de igualdad de todos los españoles, ese periodo en el que se debilitó al Estado de Derecho para favorecer a dos únicos ciudadanos españoles que son Puigdemont y el señor Pedro Sánchez. Y pasará a la historia. Pero yo creo, de verdad, firmemente, que el Estado de Derecho se va a imponer a todo este tipo de actitudes y, por tanto, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles que hoy están viendo todo lo que está pasando con incredulidad, con enfado, con indignación, porque es lógico y normal ver cómo se está debilitando todas nuestras instituciones, cómo se debilita nuestro Estado de derecho.

ESD. ¿Es cierto que la Comisión de Venecia avala la Amnistía?

EM. No, en absoluto. Primero conocimos este borrador. No es el informe final. Es un borrador que tiene que ser todavía enmendado por muchos de esas personas que vinieron en la Comisión de Venecia. Lo conocimos porque lo filtró el Ministro y lo filtró, como siempre, a beneficio de inventario, sacando lo que él quería y negando lo que le iba mal.

El ministro de Justicia es un mentiroso, porque cuando uno ve el borrador de la Comisión de Venecia y lo lee, lo que dice es, primero, que la Amnistía como concepto jurídico es perfectamente legal. Pero después añade que la Amnistía, la que se está haciendo en España, primero divide, eso es lo que dice la Comisión de Venecia. Y, segundo, dice que no se puede atacar a los jueces y, desde luego, los jueces no pueden pasar por las Comisiones del Congreso que ha establecido el PSOE con sus socios.

ESD. ¿Pero el borrador dice que es constitucional la Amnistía?

EM. El borrador dice que ellos no pueden determinar si esto es constitucional. Ellos dicen que la Amnistía no forma parte del bloque constitucional y, de hecho, acreditan que no es constitucional, que no está en la Constitución española. Por tanto, dice muchas otras cosas que el ministro obvia para quedarse con lo que él quiere y además hace demagogia con ello. El borrador del informe de la Comisión de Venecia no dice que la Amnistía en España, esta Ley que han tramitado de forma urgente, que además también les critica precisamente por eso, sea constitucional. El Gobierno está mintiendo.

Entrevista completa a Ester Muñoz