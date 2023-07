Sánchez bate su récord: 4 mentiras en 86 palabras para sembrar odio y miedo

El presidente del Gobierno lanzó una soflama incendiaria contra el PP y Vox desde Bruselas sin importarle la imagen de España

Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución publica es quitar derechos.



Causa sonrojo el obsceno recorte de derechos a cambio de votos entre el PP y Vox.



En Bruselas están sorprendidos y contrariados por la involución que se produce en algunas partes de España. pic.twitter.com/T5CANXuVb9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 30, 2023

“Lo que estamos viendo en Extremadura, en Valencia, en muchos ayuntamientos y en otras tantas comunidades autónomas donde de una manera u otra el Partido Popular está gobernando con la ultraderecha y pactando con ella es un recorte obsceno de los derechos a cambio de votos. Porque, insisto, quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos, no solamente es quitar una bandera, es no reconocer unos derechos que están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución”. Esta frase fue pronunciada por el presidente del Gobierno en Bruselas el pasado viernes, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo Europeo.



Se trata de una frase de 86 palabras que contiene 4 mentiras que, pronunciadas desde el corazón de Europa ante los medios nacionales e internacionales, cobran una mayor gravedad si cabe. Vamos a analizarla.



1.- El PP no gobierna aún ni en Extremadura ni en Valencia

“Lo que estamos viendo en Extremadura, Valencia… donde gobierna el PP con Vox”, dice Pedro Sánchez en referencia a los pactos del PP y Vox. En esas comunidades el centro derecha ha alcanzado un acuerdo de investidura que, si nada se tuerce, servirán para que los candidatos del PP, María Guardiola y Mazón, sean investidos presidentes. De momento nada más. No han tomado ni una sola medida porque simplemente es imposible que lo hagan. Eso nos lleva a la segunda mentira, la más

evidente y bochornosa.



2.- No hay ningún “recorte obsceno de derechos”

Según Sánchez estamos asistiendo a un “un recorte obsceno de los derechos” en esas comunidades y ayuntamientos donde el PP y Vox se han puesto de acuerdo. Ni obsceno, ni recortes. Nada. No hay ningún derecho de nadie que se haya visto afectado en ninguna comunidad o ayuntamiento, ni siquiera en los que Vox y PP han gobernado ya juntos con pactos de legislatura o incluso de Gobierno.



En Castilla y León, Mañueco (PP) metió en su gobierno a Vox en 2021 y gobiernan juntos desde entonces. En Madrid, Ayuso mantuvo un pacto con Vox entre 2019 y 2023 antes de alcanzar la mayoría absoluta el pasado 28M. Y en Andalucía, Juanma Moreno también pactó con Vox en 2019 hasta que también consiguió la mayoría absoluta el año pasado.



En ninguna de esas 3 comunidades autónomas se han producido recortes de derechos de ninguna persona en estos años en los que “de una manera y otra el PP está gobernando con la ultraderecha”. Es mentira, entre otras cosas porque aunque quisieran, ni Mañueco ni Ayuso ni Moreno pueden

suprimir derechos que “están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución”, como dice el propio Sánchez en la única verdad pronunciada en esas 86 palabras.

aunque quisieran, ni Mañueco ni Ayuso ni Moreno pueden suprimir derechos que “están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución”



3.- No es legal colgar banderas no oficiales en edificios públicos

“Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos, no solamente es quitar una bandera, es no reconocer unos derechos…”, dice Sánchez en lo que constituye una clara tercera falsedad.



En primer lugar, el Tribunal Supremo dejó claro en una sentencia de 2020 que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. Así, por ejemplo, desde 2021 la bandera LGTBI dejó de ondear en la fachada del Ayuntamiento durante la semana del Orgullo si bien la fuente de Cibeles y el propio edificio del Consistorio se iluminan con los colores del colectivo.



4.- No se elimina ningún derecho por no colgar la bandera LGTBI

En todo caso, no existe el derecho de ningún colectivo a que su bandera ondee en un ayuntamiento, ministerio o edificio público. Ni del colectivo LGTBI ni de Cáritas ni del Real Madrid. Por lo tanto, es

imposible que quitar una bandera de uno de esos colectivos suponga eliminar derechos.

...aunque quisieran, ni Mañueco ni Ayuso ni Moreno pueden suprimir derechos que “están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución”

La bandera que sí debe colgar por ley en todas las sedes oficiales es la de España, cosa que no ocurre siempre en Cataluña. Ahí, efectivamente, si se vulnera la ley y los derechos de los ciudadanos españoles (de todos: gays, heterosexuales, hombres, mujeres, niños, blancos y negros) y el presidente Sánchez jamás ha movido un dedo para impedirlo.



Es peligroso que un presidente del Gobierno se dedique a mentir sobre la oposición, sembrando el odio y la discordia. Es lo que lleva haciendo Pedro Sánchez desde que perdió de manera estrepitosa las elecciones municipales y autonómicas y convocó las generales para el 23J. Ni siquiera lo justifica que estemos en un periodo electoral, en plena precampaña. El miedo a Vox y al PP, “la derecha extrema y la extrema derecha” solo sirve para estigmatizar a unos ciudadanos y enfrentarlos a otros. Y eso, la polarización extrema de la sociedad -lo estamos comprobando en Francia- puede tener consecuencias indeseadas y lamentables.





“la derecha extrema y la extrema derecha” solo sirve para estigmatizar a unos ciudadanos y enfrentarlos a otros. Y eso, la polarización extrema de la sociedad -lo estamos comprobando en Francia- puede tener consecuencias indeseadas y lamentables.