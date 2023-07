Piqueras enciende a los seguidores de Vox por su "tercer grado" a Abascal

Banderas, xenofobia, pactos... fueron muchos temas durante la entrevista que los simpatizantes de Vox consideran un intento de demonización al partido por parte del presentador de Telecinco.

Santiago Abascal era el siguiente al que le tocaba pasar por el plató de informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras. Por delante del presentador estrella de la cadena han pasado ya Yolanda Díaz y el líder de Vox y lo harán próximamente Alberto Núñez Feijóo (miércoles) y Pedro Sánchez (jueves). Una entrevista que no ha gustado a los seguidores de Vox, que han cargado contra Piqueras porque consideran que su principal objetivo ha sido demonizar las ideas que defiende la formación de su entrevistado.

Frases como “ustedes siempre tensionan” o la postura de Piqueras y sus preguntas acerca de la bandera LGTBi, la inmigración, el racismo o la violencia machista no han gustado a los simpatizantes de Vox, que han descargado su ira contra el presentador, como suele ser habitual, en las redes sociales.

Homofobia, xenofobia y violencia machista

Y es que, precisamente, el momento de hablar de las banderas y la postura de Vox, partidarios de retirar las LGTBi de edificios e instituciones públicas, ha sido uno de los momentos tensos de la entrevista. “A los homosexuales que yo conozco no les representa la bandera de un lobby, sino la de España”, aseguraba un Abascal que, más allá si se está de acuerdo o no con lo que dice, se mostró bastante sereno, seguro de sus palabras y sin titubeos ante las preguntas comprometidas de su interlocutor.

Homofobia primero y después otros de los asuntos con los que se suele atacar a Vox son con la inmigración y la violencia machista. Sus rivales políticos no dudan en tacharlos de xenófobos y machistas cada vez que pueden. Por cierto, que en el primero de los casos, Abascal tuvo que rectificar un grave error que cometió al dar por hecho una información de un medio que apuntaba a que el autor de un crimen en Madrid, en el que murió apuñalada una mujer en su tienda de ropa, era magrebí. Después se ha confirmado que era de nacionalidad española.

Como era de esperar, Piqueras también le preguntó por ello y el máximo dirigente de Vox ha admitido, en parte, el error, ya que ha achacado al error en la información el fallo. Además, ha acabado añadiendo que el dato de violaciones perpetradas por extranjeros es "muy claro".

Por ambos temas le ha preguntado Piqueras a Abascal, que volvió a defender sus ideas, siendo especialmente vehemente con el tema de las mujeres. Y es que a Abascal es uno de los ataques que más le duele.

Por último, no podía faltar el repaso a los pactos con el Partido Popular y también las preguntas sobre Pedro Sánchez. En el primer caso, se mostró contundente al asegurar que en Murcia los populares plantean unas condiciones que no están por la labor de aceptar y ha mandado un mensaje a Feijóo, pidiéndole que no "venda la piel del oso antes de cazarla", en referencia a las elecciones del 23J. En el segundo caso, el de Sánchez, le dedicó una de las frases más polémicas de la entrevista, al referirse al presidente del Gobierno como “el líder de la manada” por la ley del sí es sí.