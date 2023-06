El plan del PP: sin Vox en Aragón, Baleares y Murcia; con Vox en Extremadura

Tal y como ha confirmado ESdiario, la dirección nacional de Feijóo está dando total libertad a los líderes territoriales del PP para que busquen el mejor acuerdo: tanto con Vox como sin Vox.

Tras los comicios municipales y autonómicos celebrados el pasado 28 de mayo, ahora llega la etapa de conformar los acuerdos de investidura o los pactos de gobierno.

A nivel autonómico, la dificultad para conformar los Ejecutivos es incomparablemente mayor que a nivel municipal. De las doce regiones que han concurrido a los comicios, tan solo están cerrados los gobiernos de la Comunidad de Madrid, con mayoría absoluta del PP con Ayuso; La Rioja, con la mayoría absoluta del PP con Gonzalo Capellán; Castilla La Mancha, con la mayoría absoluta de García-Page; Comunidad Valenciana, con el ya firmado pacto de gobierno entre PP y Vox; Cantabria, con el acuerdo de investidura entre PP y el PRC; y Canarias, con el pacto de gobierno entre el PP y Coalición Canaria. Por su parte, en Murcia, Aragón, Extremadura y Baleares el PP está en disposición de conseguir el gobierno; mientras que, previsiblemente, Asturias y Navarra queden en manos del PSOE. Estas son, por tanto, a día de hoy, las incógnitas que están encima de la mesa.

Jorge Azcón busca gobernar sin Vox en Aragón

➡️ Seguimos avanzando las rondas de conversaciones con los diferentes grupos políticos antes de constituir las Cortes. Hoy turno de VOX, con @_a_nolasco. pic.twitter.com/9JOZdaJZdr — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) June 13, 2023

En Aragón, el Partido Popular ganó las elecciones con 28 escaños y el 35.55% de los votos. Este buen resultado, permite a Jorge Azcón, líder del PP aragonés, tratar de conseguir un gobierno en solitario, esto es, sin la presencia de los de Abascal.

Tal y como asegura a ESdiario una fuente próxima a Azcón, la fórmula que están buscando es el apoyo bien de Teruel Existe -que consiguió 3 escaños- o bien del PAR -que consiguió 1 escaño- y la abstención de Vox -que obtuvo 7 escaños-. Con tal apoyo y esa abstención, Jorge Azcón podría alcanzar el Ejecutivo autonómico.

Esa misma fuente consultada por este periódico, asegura que el pasado martes el PP y Vox han tenido su primera reunión para negociar. En ella, el partido de Santiago Abascal le propuso llegar a un acuerdo programático como base para un acuerdo de investidura -que no de gobierno-. El PP, por su parte, aún se encuentra estudiando las propuestas incluidas por Vox en ese documento de programa. Sin haber tenido más encuentros hasta la fecha, Vox también le ha trasladado al PP que le “parece poco” el ofrecimiento popular de la Secretaría General de la Mesa de las Cortes de Aragón. Los de Abascal piden más. Y, al menos por el momento, no se han mostrado a favor de abstenerse en la investidura.

Tal y como traslada el PP de Aragón a ESdiario, están buscando conseguir el apoyo (un sí en la investidura) de Teruel Existe -con los que ya se han reunido- o del PAR -con los que se reunirán la próxima semana-, lo que aumentaría la presión sobre Vox para que permitiera la investidura de Azcón con la abstención.

Así, teniendo en cuenta los últimos movimientos, todo parece indicar que el alcance de pacto para conformar el Ejecutivo autonómico se dilatará más allá del 23 de junio, día en la que se conformarán las Cortes de Aragón. Se está a la espera de que los de Feijóo se vuelvan a reunir con los de Abascal.

María Guardiola busca un pacto con Vox en Extremadura

Nuestra prioridad es dar cumplimiento a las 861 medidas que llevamos en nuestro programa de Gobierno. Nuestra prioridad es Extremadura.



Estoy segura de que la mayoría de los extremeños, incluidos los votantes de Vox, tienen ganas de que el cambio en esta tierra comience a andar. pic.twitter.com/GRIvo2OGko — María Guardiola (@MGuardiolaPP) June 16, 2023

La situación parece más compleja en Extremadura. Ahí, el Partido Popular, liderado por María Guardiola, no opta a gobernar en solitario. La aritmética parlamentaria no se lo permite. Con 28 escaños -los mismos que el PSOE-, María Guardiola deberá cerrar un pacto de gobierno con Vox -que suma 5 escaños- para sortear los 32 escaños que aglutinan el PSOE y Podemos.

“No podemos desvelar cómo ha ido la reunión con Vox pero lo que sí puedo asegurar es que hay disposición por ambas partes para alcanzar el pacto”, asegura a ESdiario una persona muy próxima a la líder del PP de Extremadura. E, inciden, en que las negociaciones con el partido de Santiago Abascal “las queremos hacer de forma discreta porque respetamos a los votantes de Vox”. En todo caso, hasta el momento, “solo hubo un encuentro con Vox”, explica la fuente consultada por este periódico.

En este sentido, cabe destacar, desde el número 13 de la Calle de Génova no están guiando las negociaciones en Extremadura entre PP y Vox: “Están dando libertad absoluta para alcanzar el mejor pacto para los extremeños”, incide el popular consultado.

Lo que descartan desde el PP de Extremadura es que ya se hayan repartido o negociado con Vox algunas consejerías: “no es cierto lo que se está publicando, no hemos repartido ninguna consejería con Vox”, subraya nuestra fuente.

En cuanto a la fecha en la que se conformará el Gobierno autonómico, destacan desde el PP extremeño que: “Todavía no tenemos fechas pero sí tenemos hitos u objetivos marcados”.

En todo caso, parece que tal Ejecutivo llegará después de la constitución de la Asamblea de Extremadura, fijada para el próximo martes 20 de junio. Aunque, según cómo se reparta los puestos en la Mesa de la cámara autonómica, se podrá entrever lo fluidas que están -o no- las negociaciones con Vox.

Marga Prohens quiere gobernar sin Vox en Baleares

“Necessitam un canvi al nostre país: hem de deixar de costat les polítiques de la divisió, dels enfrontaments i dels prohibicionismes i apostar pel sentit comú, per construir una Espanya entre tots. Governar per a tothom”



🎙️ @JVMariBoso a @ElsDematinsIB3 pic.twitter.com/i3wDw9c8sh — PP Balears (@ppbalears) June 14, 2023

Por otra parte, tal y como asegura a ESdiario una fuente muy próxima a la líder del PP balear, Marga Prohens, la única opción que contemplan es gobernar las Islas Baleares en solitario: “Vox nos ha pedido entrar en el gobierno y nosotros le hemos dicho que no”.

El PP balear obtuvo 26 escaños el pasado 28 de mayo, es decir, más que toda la izquierda junta. Así, con la abstención de Vox ya podrían conformar el gobierno: “Le hemos dicho a Vox que el peso de la abstención aquí es más barato”, asegura la persona consultada por este periódico.

Hasta ahora solo han mantenido una reunión para negociar con Vox, concretamente el pasado miércoles, y están a la espera de que le contesten: “Le queda poco tiempo a Vox”. Y es que el próximo martes se constituye el Parlamento de las Islas Baleares y, tal y como confirma el PP balear a ESdiario, a los de Abascal le han ofrecido un puesto -no se concretó todavía cuál- en la mesa de la cámara “aunque por la representación obtenida no le corresponda”.

Así, antes de este próximo lunes a la noche, Vox le deberá indicar a Marga Prohens si acepta -o no- la oferta del PP en Islas Baleares: la abstención y un puesto -no correspondido- en la mesa del Parlamento.

Ante la posibilidad de que Vox rechace la abstención y se enroque en querer entrar en el Ejecutivo, a Marga Prohens no le amilana la repetición electoral: “nuestra posición es firme, aunque se tenga que ir a nuevas elecciones”, han advertido desde el PP balear a los de Santiago Abascal.

López Miras se planta ante Vox: gobierno en solitario

No hay un minuto que perder.



Apelo al entendimiento y al consenso para seguir superando las dificultades unidos y poniendo como horizonte el interés común.



Es el momento de seguir construyendo más #RegióndeMurcia.#9J #DíadelaRegióndeMurcia pic.twitter.com/MJYDAjSFGS — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 9, 2023

Tal y como hemos avanzado en este periódico, Fernando López Miras continúa respaldando su gobierno en solitario -sin Vox- en Murcia. Y es que el PP ha obtenido el 43% de los votos y 21 escaños en la región: suma más que toda la izquierda junta.

Bajo este contexto, según ha indicado el líder del PP murciano, la formación de la Mesa de la Asamblea "ha demostrado que podemos lograrlo, no necesitamos los votos de otro partido, solo que no haya bloqueo". Sin embargo, a pesar de tal postura, tal y como confirman a ESdiario, los populares siguen manteniendo una actitud abierta para alcanzar algún tipo de acuerdo y formar un gobierno sólido sin vetos. Sin embargo, dejan en claro que no aceptarán propuestas inflexibles por parte de los de Abascal.

Además, López Miras ha querido incidir en que no es "razonable" bloquear la Región de Murcia porque al PP le faltan dos diputados para la mayoría absoluta, sobre todo cuando "no hay un gobierno alternativo". Ha insistido, además, en “no es bueno” que “estemos meses con la Región de Murcia paralizada y que nos tengamos que enfrentar a unas terceras elecciones en apenas seis meses".

Todo parece indicar, por tanto, que Vox accederá a la abstención y López Miras renueve como presidente de la Región de Murcia. Ese es el escenario más probable en esto momentos.