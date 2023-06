Wyoming se burla de Abascal en La Sexta y las redes responden: “Paga a Hacienda”

El presentador de El Intermedio sigue su particular cruzada contra políticos de PP o Vox pero esa 'empresa' tiene una contrapartida: sus proclamas son más que cuestionadas en Twitter.

Como es habitual en él, el Gran Wyoming ha usado su particular sentido del humor para atacar a la derecha en El Intermedio. En su programa de La Sexta, en esta ocasión, ha aprovechado unas declaraciones de Santiago Abascal para arremeter, de nuevo, contra él.

El líder de Vox, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmaba ser “heterosexual” y por ese motivo, decía, “yo no celebro el orgullo gay”.

Wyoming aprovechaba estas palabras más o menos acertadas para responderle con un argumento que ha agradado a su público de izquierdas: “Ya lo habéis oído: Abascal no participa en ninguna fiesta si no pertenece al colectivo al que representa, así que me imagino que tampoco celebrará el Día del Trabajo".

Claro que como nunca llueve a gusto de todos, en este caso el presentador de El Intermedio ha tenido más que un chaparrón, una tormenta a través de las redes sociales.

Rápidamente, decenas de comentarios, sobre todo a través de Twitter, han vapuleado a Wyoming por su sectarismo político. En ESdiario les destacamos algunas de estas opiniones nada partidarias de José Miguel Monzón.

“El día del deudor a la hacienda Wyoming lo celebra siempre”, golpea un tuitero en la cuenta oficial de El Intermedio. Y en parecidos términos se expresa otro usuario “Hacienda somos todos, Wyoming paga ya”.

Otro ‘dispara’ por otros derroteros: “qué pena que tu hermana traspasase la farmacia porque ahora te venía de lujo para ordenarte la medicación. La Hoja Parroquial de Fray Monzón , un día más”.

Wyoming, propietario

“Tu sales a celebrar el día de la mujer trabajadora? En cuantos 8m has estado? Me puedes pasar alguna foto, es para un amigo...”, protesta otro usuario de las redes.

Y hay quien, tras este nuevo ataque al líder de Vox, hace alusión a sus propiedades: “¿Wyoming celebra el día del propietario de inmuebles?. Sobre este mismo asunto, otro tuit “Wyoming celebra, sobre todo, el día del casero”.

Y cerramos con este otro argumento que han compartido muchos usuarios de las redes: “Entonces, parece que tus compinches celebran el día de la independencia y el día del tiro en la nuca, en cambio el día del humor se entiende que tu no lo vas a celebrar, porque hace años se te coló por el sumidero del sectarismo, saludos y a ver si nos acordamos de Hacienda”