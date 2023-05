Jueces y fiscales firman su acuerdo mientras los funcionarios siguen esperando

La mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales han aprobado la subida salarial de 450 euros al mes, que firmarán este martes. Mientras, los funcionarios siguen sin respuesta

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes con el Ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.

La firma tendrá lugar después de que el pasado jueves todas las asociaciones -salvo la mayoritaria de jueces- aceptara la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo "insuficiente, indigno e inaceptable", pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.

El pasado jueves, el portavoz de la asociación, Juan José Carbonero, aseguró en declaraciones a la prensa que aún estaban en modo negociación. "Yo no descarto nada", dijo para luego incidir en que hasta el momento de la firma "hay tiempo de acercar posiciones".Al día siguiente, sin embargo, emitieron un comunicado desde la APM en el que explicaban que aunque la decisión no había sido "fácil", la habían adoptado desde "el convencimiento" de que se trata de un "acuerdo nefasto" para la carrera judicial que "hiere profundamente y durante mucho tiempo" su régimen retributivo.

Solución para los funcionarios después del 28-M

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que este lunes 22 de mayo han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.

El comité de huelga -integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.