Feijóo gana la 'jugada' ante un Pedro Sánchez dominado por Junts, ERC y Bildu

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición acuerdan una fórmula para renovar el CGPJ y reformar el artículo 49 de la Constitución. Al resto de propuestas del PP Sánchez dijo "no".

Un sí, un puede y ocho noes. Es es lo -poco- que consiguió Alberto Núñez Feijóo en casi dos horas de reunión con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a evidenciar su carencia de autonomía. El que la continuidad de su Gobierno dependa de tantos y tan exigentes socios políticos, ha conllevado que el líder del PP haya fracasado en, por ejemplo, su intento de paralizar la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona ya acordada por el PSN-PSOE con Bildu contra UPN. "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces", aseguraba en 2015 el mismo Pedro Sánchez que hoy no neutraliza tal movimiento en la capital de Navarra. "El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada”, insistía, ya en fechas más recientes, en 2019, el presidente del Gobierno.

Lamentablemente, en la reunión con Pedro Sánchez hemos avanzado poco.



No acepta la senda constitucional para garantizar la igualdad de todos los españoles.



Su único margen es el que le dejan los independentistas. pic.twitter.com/QUp31P1h3O — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 22, 2023

A pesar de que "el tono de la conversación ha sido bueno", desvelan muy próximos a Feijóo a ESdiario, el margen de maniobra para llegar a acuerdos “es el que le conceden sus socios independentistas”, aseveró el líder del PP tras la reunión con el jefe del Ejecutivo, incidiendo en que “para un constitucionalista es muy difícil llegar a acuerdos con Sánchez”. Clara muestra de ello es que a retirar la "inconstitucional", "ilegal" y "fuera de la realidad" amnistía, en palabras del propio Sánchez y de sus ministros antes de los comicios del 23J, “me ha dicho que no”, criticó Feijóo en la mañana de este viernes. También ha denegado el líder del PSOE "respetar la igualdad de todos los españoles ante la ley y volver al Estado de derecho", remarcó el popular.

Y como anécdota, destacan desde Génova 13 "que Feijóo fuera con tantos papeles, con todo por escrito, y Sánchez ni siquiera con una libreta para apuntar". "Los burócratas somos así", señalan con palmaria ironía, denotando una sustantiva diferencia en las formas del popular y del socialista.

Feijóo impone su fórmula para renovar el CGPJ y reformar el art. 49 de la CE

Sea como fuere, Núñez Feijóo ha conseguido encauzar -con su fórmula propuesta- la renovación del CGPJ y, ni más ni menos, cerrar un acuerdo, el de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Menos da una piedra.

Concretamente, tal y como explicó el presidente de los populares durante su comparecencia, la renovación del CGPJ debe incorporar dos condiciones: uno, que la Comisión Europea supervise las negociaciones para elegir perfiles independientes -"mediar y verificar", describen desde el Gobierno- y, dos, que, al mismo tiempo, se reforme la Ley que regula el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

"A la supervisión de la Comisión Europea, Sánchez le ha dicho a Feijóo que sí", subraya una fuente de la máxima confianza del líder del PP consultada por ESdiario, y añade que "la Comisión Europea pide despolitizar el CGPJ así que se entiende que Sánchez está dispuesto a reformar la LOPJ". En todo caso, desde el Gobierno evitan vincular la renovación del CGPJ con la reforma de la Ley del Poder Judicial, pero no la descartan: "Las conversaciones sobre ambos puntos se puedan desarrollar a la vez", trasladan fuentes de La Moncloa a este periódico.

Siguiendo la fórmula propuesta por Feijóo, el órgano de Gobierno de los jueces "se renovaría con la Ley actual pero simultáneamente tendría que registrarse el cambio de la Ley para que esta sea la última vez", remarcan a este periódico fuentes de la dirección nacional del PP.

"El día que pactamos la renovación se registra en el Congreso la reforma de la LOPJ", agregan a este periódico desde el número 13 de la calle de Génova, "esa sería una forma a la que Feijóo estaría dispuesto", afirman las mismas fuentes.

En cuanto a la reforma del artículo 49 de la Constitución, Feijóo también ha conseguido que se produzca bajo el modus operandi que le propuso a Sánchez. "Se reformará el artículo 49 de la Constitución con las garantías que le hemos pasado a Sánchez en papel", celebran desde el PP.

En conclusión, si bien todavía no es del todo seguro que este sea el definitivo intento entre el PP y el PSOE para renovar un CGPJ que sobrevive al límite, la fórmula para conseguirlo ha sido aceptada por Sánchez. Todo un bienvenido indicio de acuerdo.

A pesar de todo, reconocen desde Génova, "Sánchez y Feijóo no se han emplazado a nuevas reuniones".