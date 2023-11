Feijóo le dejó un recado a Sánchez que enfada al PSOE: así fue su felicitación

Tras ser oficialmente investido Pedro Sánchez presidente del Gobierno, el líder del PP se levantó y fue a felicitar al líder del PSOE a su escaño. Una felicitación que sentó muy mal.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este jueves que al aproximarse a Pedro Sánchez en el Congreso, después de que este fuera investido presidente por mayoría absoluta, le expresó su opinión de que esta decisión era un error. "Esto es una equivocación y usted será el responsable", le espetó, concretamente, el líder del PP al del PSOE. Asimismo, le hizo saber que el dirigente socialista asumirá la responsabilidad de los acontecimientos en España en los años venideros.

Tras la reelección, Feijóo da la mano a Sánchez



Cabe recordar que ayer, miércoles, durante su debate con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo afirmó que la investidura del presidente "nace de un fraude" y debe interpretarse como "corrupción política". Esto se debe a que se basó en la ley de amnistía para los líderes independentistas catalanes procesados, una medida que, según Feijóo, no fue sometida a votación en las urnas.

Tras saludar a Sánchez, el líder del PP abandonó el hemiciclo mientras los diputados del grupo del PSOE lo vitoreaban. Posteriormente, compartió un tuit que decía: "Pedro Sánchez logra una investidura cerrada en Waterloo. Lideraré la oposición defendiendo la igualdad de todos los españoles y enfrentándome al mayor ataque al Estado de derecho. La Historia no le amnistiará".

Pedro Sánchez logra una investidura cerrada en Waterloo.



Lideraré la oposición defendiendo la igualdad de todos los españoles y ante el mayor ataque al Estado de derecho.

La Historia no le amnistiará. #EspañaNoSeRinde



Unas palabras que, tal y como a podido confirmar este periódico, han sentado muy mal en el PSOE. "No ha sido muy decoroso", tilda una fuente socialista consultada. "No me ha gustado", afirma otro miembro del PSOE a ESdiario.