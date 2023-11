Cerezo por fin se posiciona respecto del Caso Negreira: "Es una cerdada"

El presidente del Atlético pasó por El Partidazo de la Cadena COPE y desgranó la actualidad futbolística nacional donde cargó de tensión competitiva al equipo de Simeone

Gustará más o gustará menos. Pero la suerte que tiene Enrique Cerezo es que le ponen un micrófono delante y es un torrente. Una suerte de incontinencia verbal desaforada que hace que el presidente del Atlético de Madrid deje siempre, en cada pregunta, dos o tres titulares. Sus respuestas no dejan indiferente a nadie nunca y anoche, que pasó por El Partidazo de la Cadena COPE, cumplió de sobra las expectativas. El Caso Negreira, la actualidad del Atlético, Simeone...

Lo primero, el Caso Negreira, donde fue importante ver posicionarse al Atlético públicamente por primera vez desde que explotó el escándalo. Y Cerezo fue claro, meridianamente claro: "Si han pagado a algún árbitro para mediar en un partido me parece una una guarrada y una cerdada. ¿Si iría al palco del Barcelona? Si me invitan, yo no tengo porque no ir. Yo iré a ver el partido como he ido siempre en representación del Atlético de Madrid".

Pero no fue de lo único que habló Cerezo, que sobrecargó de presión a su equipo de cara al Campeonato Nacional de Liga. "El Atleti está entre los favoritos para ganar la Liga, yo creo que es el favorito número uno. Creo que todos los jugadores piensan como yo", indicó el presidente rojiblanco sacando pecho.

Porque claro, tienen al recién renovado Simeone en el banquillo. "El Cholo cobra lo que cobra porque se lo ha ganado. Nunca pensé que se iba a ir, ni siquiera el año pasado. ¿Si Jesús Gil hubiera echado a Simeone la temporada pasada? Creo que no, no hubiera echado nunca a Simeone. Recuerdo que una temporada presenté a siete entrenadores. Le decía que tendríamos que habernos sacado el carnet de entrenador y haber alternado", bromeó.

Y no se si sabe si bromeaba o no sobre Joao Felix, de quien dijo que "Va a ser uno de los mejores jugadores de Europa y le deseo mucha suerte en el Barcelona. Tiene un año de contrato y si el Barça lo quiere, tendrá su opción de comprarlo. Joao es un jugador espléndido, pero con nosotros no ha entrado y en el Barça está jugando muy bien. Yo creo que en el Atlético no era un problema"

La Superliga, ni muerta ni viva

Sobre la Superliga, ese proyecto de competición internacional en el que el Atlético figuraba entre los fundadores y luego se bajó, Cerezo no se mojó demasiado. Ni si ni no, sino todo lo contrario. "La Superliga está en unos Tribunales y cuando se decida algo que cada uno haga lo que quiera. Todos queremos tener más ingresos para poder tener mejores jugadores y mejores instalaciones".

Para rematar, Cerezo habló de Griezmann ("estará aquí hasta que él quiera"), su continuidad como presidente ("estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante") y el VAR, donde dejó otra perla muy made in Cerezo ("Antes había un problema que era el árbitro y ahora hay tres: el árbitro, el VAR y los que manejan el VAR").