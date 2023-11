La exclusiva de Avilés sobre el novio de Jessica Bueno en pleno tsunami Luitingo

La modelo sigue su acercamiento con el cantante dentro de los muros de la casa de Gran Hermano mientras su pareja oficial fuera del reality protagoniza el bombazo más mediático para Mediaset

Este miércoles el Última Hora de Gran Hermano VIP, a pesar de emitirse en horario de late night por los especiales de Telecinco sobre el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, llegó cargado de novedades y logró revolucionar la casa de Guadalix.

Entre otras cosas porque se desveló qué concursante de los 3 nominados que quedaban para salir este jueves había sido el menos votado y por ello se libraba de la expulsión. Finalmente, fue Carmen Alcayde la menos votada y Susana y Michael se verán las caras en la supergala.

Pero es que además, después del episodio tierra trágame de Jessica Bueno cuando Luitingo le regaló el mismo perfuma que utiliza Pilar Llori y al tiempo que el acercamiento entre la modelo y el cantante se afianza, este miércoles el UH de Gran Hermano soltó un nuevo bombazo.

Fue el recién expulsado José Antonio Avilés el que soltó la exclusiva que dejó a todos boquiabiertos. Después de hablar con Pablo Marqués, novio oficial de Jessica, aseguró que "hace unos días se reunió con un representante para proponerse como candidato a Supervivientes 2024".

Además, según Avilés, "se especulaba y se hablaba mucho de la ausencia de Pablo apoyando a su novia (en plató), de por qué Pablo había desaparecido..." y todo sería porque "lo que Pablo espera es que cuando Jessica salga, poder hacer una portada en una revista y calentar su posible participación en Supervivientes 2024".

La posible participación de Pablo Marqués en Supervivientes dirige las miradas a Jessica Bueno

La presentadora del formato, Lara Álvarez le preguntó si Jessica tendría constancia de ello pero Avilés cree que no. Por su parte, la también expulsada Marta Castro señaló en plató que "Jessica siempre ha dicho que ella sabía que Pablo nunca iba a estar en ningún plató. Yo creo que esto no lo sabe...".

"Él me dice que no quiere aparecer en ningún plató y que si aparece, hay una condición para aparecer: que se le mande un mensaje a su chica", añadió Avilés, para concluir que "me ha dicho que está bien, que la quiere mucho y que no hace falta callar ninguna boca en ningún plató de televisión, que si quiere hacerlo lo hará en redes sociales".