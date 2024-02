El PP desmiente la campaña sanchista: ni indulto ni amnistía a Puigdemont

La maquinaria socialista deslizó ayer que si el PP hubiera pactado con Junts ahora estaría apoyando la Ley de Amnistía y los populares trituran a su enemigo: "Nosotros no somos el PSOE"

La estrategia es siempre similar: los medios afines al sanchismo (El País, la SER...) filtran una supuesta noticia y los pesos pesados socialistas salen inmediatamente a la palestra para darle credibilidad a una mentira. Estos días, ha vuelto a pasar lo mismo: los medios de propaganda socialista corrieron a filtrar que el PP negoció con Junts y que hubieran estado dispuestos a aceptar una ley de amnistía. Los populares han saltado a la palestra no sólo para desmentir la falacia, sino también para dejar clara una cosa: "nosotros no somos el PSOE".

Todo se originó con una 'información' de la Cadena SER de ayer sábado: en ella, la radio de PRISA señalaba que Feijóo está ahora abierto a indultar a Puigdemont "con condiciones". La SER aseguraba que "tras meses de oposición feroz a la amnistía y de un durísimo discurso contra el independentismo, la dirección popular asegura ahora que considera necesario un plan de reconciliación para Cataluña".

Si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía.



Mi entrevista hoy en @lavozdegalicia:https://t.co/0eU60MX9HG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 11, 2024

La maquinaria mediática sanchista se puso a trabajar a tope. El País añadía que "el Gobierno insinúa que el PP también ofreció a Junts una amnistía para que no apoyara a Sánchez" y mientras tanto, Bolaños arremetía contra Feijóo por "las barbaridades dichas" sobre la amnistía mientras negociaba con Puigdemont y el mismo Sánchez incidía en la misma vía: "Si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía".

El PP contraataca: ni amnistía ni indultos

Pero los populares no se han quedado callados ante el rodillo mediático del sanchismo. Fuentes populares consultadas por ESdiario han arremetido con dureza contra la propaganda que intenta menoscabar su credibilidad, y lo han hecho de manera tajante."El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda. Esas condiciones no se dieron con los indultos del procés. Y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia y de los tribunales españoles", aseguran esas fuentes a este diario.

"Líderamos la oposición y no el Gobierno por mantener nuestros principios a salvo de las exigencias de prófugos y condenados. Por eso dijimos "no" en menos de 24 horas a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar en nuestro país. Y por eso Sánchez es presidente y Feijóo, no. Hay un elevado interés por parte del PSOE y de sus altavoces de decir que todos somos iguales. Y no, no lo somos. Nosotros no somos el PSOE", defienden las fuentes populares consultadas.

"Nuestra postura es clara: ni amnistía, porque es inconstitucional, ni indultos, por injustos y abitrarios, para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer", añaden. "⁠La reconciliación que defiende Sánchez es ficticia y solo surge de la necesidad judicial de quien tiene los votos y la necesidad política de quien los necesita", concluyen.