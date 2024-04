Iglesias y Elizabeth Duval, a tortas por los becarios "explotados" de Canal Red

El fundador de Podemos y la activista trans de Sumar se enzarzan en una batalla en redes sociales con la entrega de la Medalla de Bellas Artes a la ganadería de Miura como trasfondo.

Continúa la lucha encarnizada por eso que llaman el espacio político a la izquierda del PSOE. Y, por lo que se ve quedan muchos episodios para que la guerra concluya. Lo que queda de Podemos y Sumar no se pueden ni ver y dejan traslucir ese odio visceral a la primera ocasión que tienen.

En esta ocasión, la batalla la han dirimido Pablo Iglesias y Elizabeth Duval. El fundador de Podemos no desaprovecha ninguna ocasión en la que ve que puede hacer sangre con el partido de su antigua aliada, Yolanda Díaz, y este jueves vio que podía atacar por el flanco del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El político catalán se tuvo que tragar varios sapos el pasado miércoles durante la entrega de las Medallas de Oro a las Bellas Artes 2022 ya que, entre la casi infinita lista de galardonados, estaba la histórica ganadería de Miura. Antitaurino beligerante como es Urtasun, allí estuvo el ministro dando unos premios que, en realidad, habían sido concedidos por el Ministerio de Cultura, sí, pero cuando el titular del ramo era el socialista Miquel Iceta.

⚫️ El ministro Urtasun galardona con la Medalla de Oro de las Bellas Artes a los empresarios taurinos Miura -



➡️ Junto a los Reyes, el ministro de Cultura ha galardonado a la Ganadería Miura por ser «la más legendaria de la historia»



Este dato no pareció importarle demasiado a Iglesias, que atacó a Sumar apoyándose en una información publicada en su propio medio, Canal Red. Y fue en ese momento cuando se dio el pistoletazo de salida a una batalla en la que se metió por medio la escritora y activista Elizabeth Duval, portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGBTIQ+ de Sumar.

"Las Medallas de Oro de las Bellas Artes 2022 las otorgó un ministro de Cultura, Miquel Iceta, en un Consejo de Ministros en el que estaba Podemos. El actual ministro Urtasun, desde su nombramiento, no ha firmado medalla alguna para la tauromaquia. No le mintamos a la gente", escribió Duval, que se fue directa a por Iglesias, a través del redactor de la noticia de Canal Red, el joven Víctor Redondo.

"Tienes a becarios a los que pagas una miseria de "redactores" escribiendo a tus órdenes las piezas que te da la gana. Creo que el primero que tendría que disculparse con sus trabajadores eres tú, patrón "de izquierdas". Y luego hablamos de periodismo libre. Saludos cordiales", escribió Duval.

Duval a Iglesias: "Patrón de izquierdas"

La respuesta de Iglesias no fue menos contundente. "La pieza de @RedondoVictor_ es impecable y explica quién concede, quien entrega y quien agradece al ministro Iceta su elección de los premiados. Creo que le debes una disculpa al redactor. Saludos cordiales".

Y hasta acabó interviniendo, también en X, el propio redactor de la noticia, Víctor Redondo. "Con su respuesta desviando el asunto evidencia que no tiene razón. Por cierto, nadie me ordena nada y no he hablado nunca con usted sobre mi situación laboral. Saludos cordiales".

La trifulca se extendió durante horas en las redes sociales con críticas descarnadas de unos y de otros y con mensajes del nivel de este de Elizabeth Duval. "Yo no digo que tener becarios a los que pagas una miseria y dictar artículos sea ilegal. Ir de máximo líder izquierdista, tener becarios a los que pagas una miseria y dictar artículos un poquito feo e inmoral sí que es".