Todos los candidatos en Galicia ya votaron con participación inferior a 2020

La jornada electoral en Galicia transcurre con normalidad, y con todos los candidatos a presidente de la Xunta habiendo depositado ya su voto. Las primeras cifras de participación señalan que el porcentaje del electorado que acudió a votar a las 12 del mediodía era dos puntos inferior al que lo hizo en 2020, pero cuatro por encima de 2016.

Con unas encuestas apretadas, aunque le siguen otorgando la mayoría absoluta al Partido Popular, Alfonso Rueda, candidato popular a la Xunta, ha pedido que "seamos un ejemplo de participación", "convencido" de que "sería una magnífica noticia que haya alta participación". "Cuanta más gente participe, más gente se está dando cuenta de que hoy se decide el futuro de Galicia", ha añadido. "Mis sensaciones son muy buenas, pero ahora es la gente que está votando la que tiene que decidir", ha compartido Rueda con los periodistas a quienes ha confesado que siente un gran "optimismo por obtener un magnífico resultado".

