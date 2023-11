Otro histórico del PSOE da el portazo tras la amnistía: “me causáis vergüenza”

El ex ministro y ex portavoz socialista, Javier Sáenz Cosculluela, se va del partido con una dura carta donde habla de “actos políticos insensatos” y “decaimiento de la democracia”

Otro histórico del PSOE, el ex ministro de Obras Públicas y ex portavoz Javier Sáenz Cosculluela, ha decidido poner fin a su militancia tras la presentación de la Ley de Amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont con una dura carta a sus ya ex compañeros: “me causáis vergüenza”.

Javier Sáenz Cosculluela, que fue portavoz del grupo socialista en el Congreso y ministro con Felipe González, se une a otras voces del PSOE felipista contrario a los planes de Pedro Sánchez y alerta de "decaimiento de la democracia" por los pactos del PSOE con Junts.

En su misiva, Javier Sáenz Cosculluela se dirige directamente al propio Pedro Sánchez y a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE para criticar sus "actos políticos insensatos que ponen en riesgo el modelo de Estado y la Constitución".

Para el ex ministro y ex portavoz socialista, la Ley de Amnistía “coloca al PSOE en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador" y ante ello reclama elecciones generales “para salir del marasmo”.

"Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza", subraya Javier Sáenz Cosculluela.

Carta de Javier Sáenz Cosculluela: