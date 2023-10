Asaltos y saqueos: la pasividad desespera a camioneros y agricultores españoles

Mientras piquetes de viticultores franceses siguen destruyendo la mercancía española, nuestro Gobierno se limita a condenar lo sucedido pero no toma medidas para solucionar el problema.

Este jueves en la A-9, carretera que cruza la frontera entre España y Francia, se han visto imágenes más propias de hace 30 años que de los días presentes. Por aquel entonces la entrada de nuestro país en la Unión Europea permitió el crecimiento exponencial de la entrada de los productos españoles a la eurozona. Algo que no gustó a los agricultores del país vecino, que comenzaron a saquear los camiones con la mercancía española. Muchos años después, la historia se vuelve a repetir.

Ha sido sin duda una de las imágenes más virales de las últimas horas: supuestos viticultores galos destruyendo la mercancía -cajas de cava en este caso- que transportaba un camión con matrícula española por esta carretera fronteriza. Una escena que lamentablemente se repitió a lo largo de la jornada con más productos como el vino y los tomates. Tres fueron los camiones saqueados. Lo más sorprendente es que todo ello pasó ante la pasividad de los agentes galos, dejando impunes los asaltos y saqueos.

✨Viticultores franceses saquean camiones españoles con vino y hortalizas en la frontera. Acusan a las importaciones españolas de hundir las explotaciones del sur de Francia. Estas son las maravillas de la libre circulación comunitaria de mercancías.pic.twitter.com/l0FsCszg3k — Ignacio Valladolid (@ignacio_vlldld) October 19, 2023

En las últimas horas se ha recrudecido pero los ataques se producen con demasiada asiduidad. Juan Francisco Gómez, un camionero que trabaja para una empresa de transportes en Socuéllamos y que ha hablado para El Confidencial sobre la situación, ha contado que te asaltan en cuadrillas de 8 a 12 personas y que no puedes hacer nada para evitarlo. “Te dicen que entra mucho vino español y que no puede ser”, explica el camionero al que asaltaron el pasado lunes.

Con Carlos Herrera en COPE este viernes también ha estado Dusé Díaz, que es el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, agrupación a la que pertenece la empresa de uno de los camiones atacados este jueves. Ha reclamado que no es un problema ni siquiera de los 80 o los 90, sino que ha pasado toda la vida. Recalca que lo peor de todo es que lo hacen “con absoluta impunidad” y “con la gendarmería delante”.

“Si tuvieran que pagar por lo que destruyen seguro que la cosa cambiaba”, afirma Dulsé, que ha defendido el libre mercado -por el tema de los precios más baratos- y la libre circulación en la UE. Los viticultores franceses están en guerra contra el vino español que entra a granel en Francia proveniente de España y que, en la mayoría de los casos, se embotella allí para ser vendido en el mercado. Agricultores que a la hora de destruir la mercancía no les importa si es vino, cava, frutas u hortalizas. Lo importante es de dónde es la matrícula del vehículo.

“Mientras no se pongan serios y les metan en vereda al gobierno francés nos seguiréis llamando”, explica el transportista, que también ha asegurado que los conductores de los camiones conocen lamentablemente estas prácticas y que lo más sensato es apartarse y no meterse en problemas ya que no sirve para nada. Y es que puede acabar agredido y el resultado final sería el mismo.

Los transportistas denuncian ataques en Francia contra camiones con productos españoles. Los viticultores franceses han bloqueado el acceso a los camiones españoles y han vaciado algunos vehículos destrozando la mercancía, incluyendo cisternas de vino https://t.co/pt51aECF7t pic.twitter.com/g0HvRBZfRS — Europa Press (@europapress) October 19, 2023

La respuesta del Gobierno, insuficiente

Asociaciones agrarias de España como Asaja, COAG y UPA claman -lo hacen constantemente- contra la inacción de la policía francesa con los saqueadores. Además ante estos asaltos, que acaban con el producto español en el asfalto o directamente quemado, el Gobierno de nuestro país -al menos a nivel público- se ha limitado a expresar su condena a los actos y a pedir que se respete la libre circulación de mercancías en la UE.

Pedro Sánchez junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas.

Desde luego, respuesta insuficiente para nuestros camioneros, que tienen que aguantar estos episodios desde luego nada agradables, y obviamente para nuestros agricultores, que ven cómo su trabajo acaba destruido. Es por ello que piden más exigencias por parte del Ejecutivo español sobre el francés y también reclaman mayor atención de una Comisión Europea que, al igual que los gendarmes galos, pecan de pasividad.