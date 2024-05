Abascal toma el control de la campaña de Vox ante la amenaza de sorpasso del PP

El PP ha elaborado un documento, tras la carta abierta de Abascal, en el que sopesó dos opciones ante las elecciones en Cataluña: confrontar a Vox o ignorarlo. Esta ha sido la decisión.

"Las sensaciones son muy buenas", "es muy posible que multipliquemos por cuatro los resultados", "el PP puede ser la primera fuerza del espectro de la derecha en Cataluña", "mucha movilización", "están yendo muy bien las entrevistas y los debates", estas son algunas de las -reiteradas- afirmaciones que enarbolan a ESdiario fuentes consultadas muy destacadas tanto de la sala de mandos del PP nacional como del PP catalán. Ciertamente, salvo sorpresas de última hora, "que dure la buena racha" -claman a este periódico desde el PPC-, la campaña del 12M le está sentando muy bien a Alejandro Fernández, el candidato popular a la Generalitat. No lo esconden. Están muy satisfechos tanto en la cúpula nacional del PP como en la regional.

Con "contención", eso sí. No está nada conseguido hasta el cierre de las urnas el próximo 12 de mayo. Concretando, el objetivo de iure de los populares catalanes es convertirse en la alternativa constitucionalista al independentismo y a su "muleta, el PSC" -describen desde Génova a ESdiario- que tiene en sus haberes una Ley de Amnistía y tantas otras cesiones que Pedro Sánchez ha concedido a Junts y a ERC a cambio de su renovada estancia en La Moncloa.

Pero no nos engañemos. Existe, adicionalmente, otro objetivo. De facto, el PP catalán ansía con superar en escaños a un Vox que mantiene a Cataluña como su principal activo de fortaleza política. Y lo pueden conseguir, muestran tendencialmente, para optimismo de los populares, la mayoría de las encuestas.

La carta de Abascal evidencia el nerviosismo en Vox

"Respeto, contundencia, buenas formas y política sensata", esta es la hoja de ruta, inciden desde el trece de la calle de Génova a este periódico, para su hacer político. Un modelo a seguir que, destacan las mismas fuentes, contrasta con el "desvío de la atención" que buscan desde Vox con una carta abierta a Feijóo, firmada por Santiago Abascal, en la que le piden "coordinación" para frenar el "golpe" de Pedro Sánchez.

Ni un acuso recibo contestarán desde Génova. Nada. "Ni en público ni por privado responderemos a la carta", confirman a ESdiario fuentes muy cercanas a Feijóo. "No respondemos a balones de oxígeno a Pedro Sánchez", se justifican a este periódico desde el PP, al tiempo que denuncian que "la obsesión de Vox no es Pedro Sánchez, es el PP". "En Vox hacen oposición al PP", aseveran.

Sea como fuere, es palmario, la carta del líder de Vox al líder del PP no hace más que ratificar su pábulo a la amenaza de sorpasso del PP en Cataluña que pronostican los sondeos. Y Abascal jugó su última carta: la de atacar directamente a Feijóo de "tender la mano" a Pedro Sánchez, tomando, así, personalísimamente el control de la campaña catalana de Vox. Tan poco original como exagerado, ciertamente.

El PP sopesó responder a la carta de Abascal

A pesar de que públicamente han minusvalorado la carta en abierto del líder de Vox a Feijóo, en Génova, tal y como desvelan fuentes muy solventes del PP nacional, como no podría ser de otra forma, han elaborado en la mañana de este lunes un informe con un cálculo coste-beneficio, en términos de rédito electoral, que conlleva tanto el contestar a la carta como el no hacerlo. Y, con él, tras un debate, la cúpula de los populares tomó una decisión: no contestar.

#EnDirecto | El PP convoca "a toda la ciudadanía a movilizarse" el 26 de mayo en Madrid para manifestarse contra "la preocupante deriva de Sánchez y su Gobierno" y la "sospecha de corrupción en su entorno" pic.twitter.com/wr5B58DLOH — Europa Press (@europapress) May 6, 2024

"La idea es no entrar al juego de Vox", concluyeron desde Génova. "El PP no gana nada peleándose con Vox en estos momentos", asevera una destacada fuente a ESdiario. Es más, aseveran a este periódico que "encontramos similar la carta de Abascal a la carta de Pedro Sánchez" y que no es más que una "táctica electoralista de Abascal", sentencian los de Feijóo, él incluido.