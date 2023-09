Montero se inventa una App para repartir las tareas del hogar: 212.000 euros

Con el nombre de "MeToca", la polémica salta a las redes: "MeToca una parte de la comisión" , " Pablo Iglesias no se lava los calzones" o "poniendo el dinero en lo que de verdad importa"

Con el nombre 'MeToca' y bajo el eslogan "¿Agotada de que te toquen siempre a ti las tareas del hogar? Descarga la 'app' MeToca, crea tu equipo de trabajo y... ¡a compartir!". Esa es la aplicación que ha presentado este jueves la ministra de Igualdad, en funciones Irene Montero, que ha costado la friolera de de 211.750 euros, y que es gratuita para iOS y Android.

El Ministerio de Igualdad lanza la app 'Me Toca', una nueva aplicación para cronometrar las tareas del hogar para que “no recaigan en las mismas de siempre” y cuya creación ha costado más de 211.750 euros. pic.twitter.com/pYk5F2a0yB — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 7, 2023

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar. Así, el Sr.Liberal, indica: "Es decir, que Pablo Iglesias no se lava los calzones". Antoine opina: "Es para llorar: si eso me lo programo yo en dos tardes" y David: "Cómo tirar dinero del contribuyente en cosas inútiles". Mientras, Lester Leine ironiza: "ME TOCA... una parte de esa comisión".

Otros, hacen hincapié en el coste de la iniciativa como InviertoAlos18: " Siguen despilfarrando nuestro dinero". Un post de un persona que responde al apelativo de Moupadre, escribe, con sorna: "Qué tranquilidad y alegría siento cada vez que descubro en qué se gastan mis impuestos, BRAVO". Por su parte, Toñín, recalca: "Poniendo el dinero donde de verdad importa, gracias Irene, gracias por todo". Y CryptoManiac, asevera: "Esto es socialismo: ignorancia, deuda pública, subida de impuestos, recesión, hambre, miseria, esclavitud y estómagos agradecidos. Da igual cuando leas esto".

Ahorrarse esos 211.750 euros para carreteras. ❌

Ahorrarse esos 211.750 euros para hospitales. ❌

Ahorrarse esos 211.750 euros para mejorar el sistema informático y técnico público. ❌

Ahorrarse esos 211.750 euros para educación. ❌

Ahorrarse esos 211.750 euros para pensiones. ❌… — BotMedia (@BotMediaa) September 7, 2023

¿Dónde has estado?

La iniciativa, que forma parte de la campaña del Plan Corresponsables '¿Dónde has estado?', se basa en la 'app' que cronometra las tareas del hogar para que "no recaigan en las mismas de siempre". Acompañada por la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha indicado que los usuarios podrán ver en las pantallas de su móvil a través de gráficos qué tipo de tareas hace cada uno, el nivel de esfuerzo realizado y el tiempo invertido. En esta 'app' no pueden participar los menores, con lo cual elimina el intento de que colaboren desde pequeños.

En la aplicación , en la que hay que registrar a la familia como grupo se distribuye quién hace cada tarea: la compra, la colada, la limpieza, sacar la basura, etc. También permite crear nueva funciones como pasear al perro, ir a recoger a los niños de distintas actividades, etc.

El desarrollo de la costosísima 'app' ha recaído en la consultora tecnológica Wairbut S.A., según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.