Lucía Etxebarría atiza a Montero por Rubiales: "la suelta violadores no dimite"

La premio Planeta reprocha que las responsables de rebajar las penas con el sólo sí es sí no dimitan y que con la ley trans “cualquier varón puede jugar en equipos de mujeres”

La escritora y ganadora del premio Planeta, Lucía Etxebarría, se ha pronunciado sobre el famoso caso del beso del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y fiel a su estilo sin pelos en la lengua, ha dejado varios recados, uno de ellos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo, a las que ha recordado que “me parece vergonzoso que quien ha soltado a 110 violadores y rebajado la pena a mil agresores exijan la dimisión de alguien y ellas no dimitan”.

En otro mensaje, Lucía Etxebarría ataca al ministerio de Igualdad de Irene Montero porque “no sólo no ha hecho nada por las mujeres deportistas, sino que incluso está trabajando activamente por destruir el deporte femenino. Según su ley, cualquier varón que se auto identifique mujer podrá jugar en equipos de mujeres. Esto supondrá el fin del deporte femenino si las federaciones no lo paran”.

No ha sido el único mensaje de Lucía Etxebarría sobre el caso de Luis Rubiales, que ha señalado que 15 futbolistas mandaron una carta contando cosas “y no se les creyó”. “Qué triste que lo hayamos tenido que ver en vivo y en directo… porque no es solo un beso”.

La premio Planeta critica además la ‘tocada de huevos’ de Luis Rubiales durante la final del Mundial de Fútbol femenino: “te agarras el paquete delante de una menor de edad -en referencia a infanta Sofía- y les llamas campeones cuando son campeonas y besas a una persona sin su permiso”.

Lucía Etxebarría también se ha referido al caso de Daniel Sancho, calificándolo de “el descuartizamiento del año en España” a lo que ha añadido que “cuando son mujeres no nos preocupamos. Ha habido 10 mujeres descuartizadas este año y cada año hay más de 10 y algunas aparecen en maletas: manos, cabezas… y no sabemos ni quién son”.