Otegi no se esconde y recuerda a Sánchez los puntos indispensables para su apoyo

Los socios de Pedro Sánchez saben que son necesarios para que este se mantenga en La Moncloa y ya se frotan las manos con las peticiones que deberá cumplir el líder socialista si quiere su apoyo. Los independentistas catalanes apretarán lo máximo posible para lograr la amnistía y la autodeterminación, mientras que los abertzales vascos de Arnaldo Otegi buscarán beneficios en forma de beneficios territoriales y para los encarcelados por ETA.

Desde luego, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la vida y las condiciones de estos últimos han mejorado considerablemente, con muchos de ellos siendo acercados a su tierra, donde en muchos casos cometieron sus crímenes. Bildu, herederos de la banda terrorista con múltiples ex miembros entre sus filas, ha establecido los ejes básicos sobre los que debe girar un posible pacto con Sánchez.

Así lo ha transmitido su coordinador general, Arnaldo Otegi, que además ha advertido a los socialistas y a Sumar de que no va a funcionar el pedir su apoyo solo para "frenar a la extrema derecha" al no tener más remedio porque la alternativa es peor. Y es que Otegi tiene clara su exigencia a Sánchez: cumplir lo que han denominado la agenda de la plurinacionalidad.

Nadie puede decir que EH Bildu no señale con claridad sus posiciones. Lo dijimos en 2019 y lo decimos en 2023: no permitiremos que la derecha y la derecha extrema alcancen el poder.



No hay un PP bueno y un Vox malo; son parte del mismo bloque reaccionario.



▶️ @ArnaldoOtegi pic.twitter.com/YaKdmofBw0