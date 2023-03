El candidato de la moción y los miembros de Vox se han hecho una foto de familia al acabar el día en la que también se han escuchado los gritos de "Viva la moción" y "Viva don Ramón".

Mucho se ha hablado estos días de la relación y de las ideas que no compartía Vox con su candidato Ramón Tamames a para su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. Algo que precisamente, tal y como han repetido en varias ocasiones, era lo que buscaba Santiago Abascal: una persona independiente que representase no solo la idea política de la formación si no un espectro mucho más amplio.

Finalmente y a pesar de esas diferencias que también han quedado demostradas, aunque sin salidas de tono por ninguna de las dos partes, el final de la moción ha ejemplificado la buena relación que han forjado entre Tamames, Abascal y Vox. Al final de la misma, el veterano economista ha posado en el hemiciclo con los miembros de Vox, y han acabado gritando tres frases: "Viva la moción", "Viva España" y "Viva el Rey". Los diputados han respondido a la primera de ellas con un "Viva Don Ramón".

Tamames y Vox se despiden del Congreso al grito de "Viva España" y "Viva el rey".



Lee la noticia completa: https://t.co/YJhSBo4rM5 pic.twitter.com/Pctc8OxSJk — ESdiario (@ESdiario_com) March 22, 2023

El papel de Tamames y su enfado con la política moderna

Para algunos Ramón Tamames ha tenido un papel secundario en la moción de la que es candidato, para otros está siendo uno de los protagonistas por su forma tranquila de afrontar la situación y de exponer sus motivos en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Sánchez y la izquierda tiene otra visión del veterano economista: ha servido a Santiago Abascal para esconderse detrás de su figura.

Una de las cosas que ha dejado claro Tamames es que las intervenciones hoy en día son demasiado largas, especialmente las del Gobierno, centrados más en dar mítines políticos que en responder a las cuestiones que se exponen, en este caso, en esta moción de censura.

Especialista en ello es, el primero de todos, Pedro Sánchez, al que Tamames tuvo que interrumpir porque llevaba una hora y cuarenta minutos de réplica sin contestar a nada de lo que él había expuesto anteriormente. Después fue Yolanda Díaz, que según la portavoz popular Cuca Gamarra, es la "marca blanca" del presidente del Gobierno pero en versión Podemos.

Tamames ha dejado claro que la política de hoy en día no le va, la de la exacerbación, el insulto, la falta de respeto y los calificativos constantes. Uno de ellos, el de fascista, ha sido uno de los más repetidos durante estos dos días. Al veterano político no le ha gustado y así lo ha dejado claro en su réplica en conjunto a todos los grupos minoritarios.

#EnDirecto | Tamames dice que "ser antifranquista no tiene ningún mérito porque a moro muerto, gran lanzada": "Volvemos a las rutinas del 36. ¿Por qué nos llaman tanto fascistas? Pueden llamarnos neoconservadores o elitistas. ¿Pero qué es esto?" pic.twitter.com/K4lJX1QRdI — Europa Press (@europapress) March 22, 2023

Tirón de orejas el que ha dado también Tamames a Joan Baldoví y sus gritos... o a Patxi López y su exaltación durante sus intervenciones.

⭕️ Tamames critica los gritos de Patxi López: «Parecía que estaba camino de un infarto»#MociónDeCensura 👉🏻 https://t.co/rC6xWQ8KdG pic.twitter.com/Cp9U3oygN5 — ABC.es (@abc_es) March 22, 2023

⏰De las quejas por los tiempos…



😱… a las críticas por los gritos.



😂Así interpela Ramón Tamames a Joan Baldoví.



🗣 “Esta no es una casa para pegar gritos, es una casa para hablar” pic.twitter.com/UbYv1mBJic — 7NN Noticias (@7nn_Tv) March 22, 2023

Al único que el candidato ha decidido responder de manera única ha sido al portavoz del PNV, Aitor Esteban, protagonizando un cara a cara en el Congreso cuando el economista les ha recomendado seguir la línea "autonomista" en lugar de optar por el nacionalismo vasco. Por su parte, la formación vasca le había acusado de considerar a los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos el "enemigo" y pretender "apartarles".