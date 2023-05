Eduardo Madina vuelve para cobrarse la venganza: “No hay algo peor en años”

“Es un resultado dramático y conviene no engañarse, no hemos perdido nunca tantas ciudades y comunidades”, advierte el socialista entre ánimos para volver a primera línea

El que fuera candidato a dirigir el PSOE, Eduardo Madina, histórico de los socialistas vascos, se ha desquitado en la cadena SER y ha lanzado duras advertencias a Pedro Sánchez. Madina no se ha mordido la lengua y lo ha dejado claro: “miro hacia atrás y no veo un escenario donde el PSOE haya sido arrasado tanto”.

“Es un resultado dramático y conviene no engañarse, el PSOE no ha perdido tantos gobiernos autonómicos y no ha quedado arrasado en las principales ciudades en términos de población, de todas ellas sólo gobierna una, que se llama Vigo, y en función de que pasen los pactos en Barcelona, que está abierto el debate, de qué puede pasar en esa ciudad”, ha recordado Eduardo Madina.

El socialista vasco ha indicad que “el PSOE ha bajado sólo 450.000 votos, pero la derecha sube casi tres millones de votos, por tanto, se ha producido un terremoto electoral, y lo podemos envolver en lo que queramos, en el celofán del autoengaño que nos dé la gana, pero ha sido un desastre absoluto”

Para Eduardo Madina “han pagado justos por pecadores, hay gestiones locales excepcionales que han perdido las elecciones y creo que hay presidentes autonómicos que no se merecían esto, que han hecho una grandísima gestión en comunidades autónomas más difíciles que no son tradicionalmente las que uno piensa, y creo que es un error brutal plantear una campaña local con excepcionales alcaldesas y alcaldes y una campaña autonómica con excepcionales presidentes autonómicos en términos nacionales”.