Feijóo y Ayuso comparten receta: nuevas elecciones frente a Sánchez y Puigdemont

La investidura del líder del PP previsiblemente será fallida. Y frente a un Gobierno de Pedro Sánchez dirigido por Puigdemont, Génova y Sol pedirán la repetición electoral.

En Génova, tanto en público como en privado, son realistas. A pesar de que el líder del PP, Núñez Feijóo, ganó holgadamente -aun sin superar sus peores expectativas- los pasados comicios del 23J frente a Pedro Sánchez, todavía no ha conseguido los cuatro diputados que requiere para la mayoría simple que le conduciría a La Moncloa. El horizonte pinta oscuro. Lo que se traduce en una previsible sesión de investidura fracasada que ya asumen los populares: "La libertad y la igualdad de los españoles aunque me cueste la Presidencia del Gobierno", verbalizó recientemente el candidato del PP a presidir el Gobierno de España.

En todo caso, no todo está perdido. Y mucho menos han tirado la toalla los de Génova. En primer lugar, desde el PP confían en ganar el debate de investidura aunque pierdan la, desde luego, determinante votación: un memorable discurso de proyecto alternativo al sanchismo debilitaría a un crecido Pedro Sánchez y, contrario sensu, fortalecería a Feijóo. Y, en segundo lugar, destacan los populares consultados por ESdiario, "Pedro Sánchez no tiene la investidura ganada, al contrario, todo se está encaminando hacia nuevas elecciones", alertan. O, en otras palabras, los de Feijóo podrían tener una segunda oportunidad el 14 de enero ante una hipotética investidura también fallida de Pedro Sánchez. El futuro no está escrito.

Nuevas elecciones antes que Sánchez con Puigdemont

"Reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que quiere amnistía, autodeterminación y que en el Congreso ya no nos entenderemos en la lengua común", pidió Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Si bien la repetición electoral parecía un tema tabú entre los populares, a medida que se va acercando el 27 de septiembre que ratificará, parece, la incapacidad aritmética de Feijóo para suceder a Sánchez al frente del Poder Ejecutivo, en Génova ya han decidido entre "lo malo y lo menos mal", señalan a este periódico. Y frente a un diagnóstico compartido, la receta la firman tanto Feijóo como Ayuso: "Es preferible no pagar el peaje del chantaje de Puigdemont a Sánchez, preferimos la convocatoria de elecciones", asegura una persona de la confianza de Feijóo a ESdiario. Y ratifica la misma fuente popular: "Si no tenemos los votos para que Feijóo sea Presidente del Gobierno, pediremos ir a nuevas elecciones".

Y ese, precisamente, será el discurso desiderativo del PP que impere frente al intento de Pedro Sánchez de ser investido "a costa de todo". Es más, tal y como reconoce otra fuente popular a este periódico "los movimientos ya se están pensando en clave electoral", al menos, "por si acaso". Y si bien a corto plazo han de centrarse en la investidura, los de Feijóo entienden que tanto el gran acto que preparan para el próximo domingo 24 de septiembre "en defensa de la igualdad de los españoles" como el propio discurso de investidura del candidato del PP pueden llegar a convertirse en los primeros actos de precampaña de unos nuevos comicios -todavía no descartados- fijados para el 14 de enero del próximo año.

El discurso de investidura

Ganar el debate. Este es, en estos momentos, el principal objetivo que persiguen desde el número trece de la Calle de Génova. Entienden que Feijóo dispone de un estratégico escaparate para mostrar la alternativa que el PP defiende frente a Sánchez. Y cada vicesecretaría del PP, en su determinada competencia, está aportando todo su potencial. Un contenido e ideas medidas al milímetro.

"En el discurso de investidura [de Feijóo] se mencionarán los seis pactos de Estado que hace semanas se le propusieron a Sánchez", desvela a ESdiario otra fuente popular solvente, al tiempo que confirma que "en materia social, se llevarán, entre otras, propuestas para la familia, el colectivo LGTBI y las mujeres". Es decir, Feijóo tratará también "de marcar distancia con Vox" con propuestas que "no ahuyenten al electorado de centro", incide a este periódico el morador de Génova consultado.

En conclusión, si bien muy volátil el futuro político no está, para nada, escrito. Cualquier escenario es posible. Y con estas reglas deben jugar los de Feijóo.