“El preso es usted”: Cayetana tumba a Bolaños a cuenta del regreso de Puigdemont

El ministro afirma que el fugado en Waterloo volverá a una Cataluña diferente y la diputada popular le pregunta si cuando sea detenido estarán con el juez u otra vez con el delincuente

Este miércoles viene marcado -además de por la noticia de que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez por una denuncia por tráfico de influencias y corrupción (adelantada por ESdiario)-, por la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Jornadas que suelen dejar duelos entre los ministros y los diputados de la oposición. En este caso uno de ellos ha estado protagonizado por Félix Bolaños en un lado y Cayetana Álvarez de Toledo en otro. Duelo por otra parte que durante esta legislatura ya se ha dado y se seguirá dando.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha preguntado al encargado de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Ejecutivo de Sánchez qué harán cuando Puigdemont, “el prófugo con voluntad de reincidir”, regrese a España. Cuestión a la que Bolaños ha respondido siguiendo el manual socialista a la perfección y que básicamente consiste en atacar al PP.

Primero ha afirmado que no sabe qué harán los beneficiarios de la amnistía cuando vuelvan, pero que sí sabe que lo harán “a una Cataluña muy diferente a la de 2017”. “Aquel año cuando gobernaban ustedes y había más independentistas en Cataluña que partidarios de continuar en España”, ha expresado el ministro, que también ha indicado que le parece curioso que el PP, “al que se le fugaron a cascoporro independentistas y le celebraron dos referéndums ilegales”, muestre tanta preocupación ante el proceso de normalización en Cataluña.

En esas ha aparecido Cayetana Álvarez de Toledo para poner en su sitio a Bolaños y sus burdos argumentos.

¿No se da cuenta, señor Bolaños?



El preso es usted.@GPPopular pic.twitter.com/KLV2ZzNJjx — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) April 24, 2024

Y es que Álvarez de Toledo lo tiene claro: “Aunque no lo diga, sabe que Puigdemont será detenido y no podrán impedirlo. No lo podrá impedir su insólita ley de amnistía con ánimo de lucro. Se lo hemos advertido. La ley se aprobará, pero no se aplicará”. La portavoz popular le ha preguntado irónica a Bolaños que hará cuando el líder de Junts vuelva a pisar suelo español antes incluso de la amnistía: “¿Visitará a Puigdemont en la cárcel? ¿A quién va a respaldar, al juez que ordene su detención o al detenido?”.

Para acabar, Cayetana Álvarez de Toledo ha insistido en que Puigdemont no tiene sometido al Estado ni lo tendrá, pero que al que sí que tiene “bien cogido” es al Gobierno socialista de Sánchez: “Han firmado un pacto existencial y mefistofélico con un prófugo que pronto devendrá en presidiario y que está loco por reincidir, no por convivir. ¿No se da cuenta, señor Bolaños? El preso es usted", ha culminado su intervención la diputada ante el aplauso de su bancada.